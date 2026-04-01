De la taille idéale pour ceux qui souhaitent répondre à l'appel de l'électrique dans l'un des segments à la croissance la plus rapide au Canada

Design audacieux des « opposés réunis » et proportions attrayantes

Architecture E-GMP de Kia conçue pour permettre un rechargement de 10 à 80 % en aussi peu que 31 minutes i avec une borne de chargement rapide CC.

Autonomie électrique (AER) ii estimée par Kia atteignant 482 kilomètres dans des conditions idéales

Traction intégrale (AWD) iii optionnelle offrant des capacités hors du commun parmi les VUS sous-compacts électriques

Technologie i-Pedal 3.0 iv innovante et freinage régénératif intelligent v .

Générateur embarqué (V2L) vi permettant à l'EV3 d'alimenter de nombreux appareils électriques, notamment des ordinateurs portables ou des lampes pour le camping

Huit coussins gonflables vii de série et une liste impressionnante de systèmes perfectionnés d'aide à la conduite (ADAS) viii comme l'assistance d'évitement de collision frontale ix et la détection des mains sur le volant (HOD) de série

Intérieur spacieux de 2 823 litres (estimation) offrant beaucoup d'espace pour les passagers. Les sièges des passagers arrière s'inclinent.

Options raffinées améliorant l'expérience de conduite de ce VUS d'entrée de gamme, notamment l'affichage tête haute, l'écran panoramique (SVM) x , l'écran de visualisation des angles morts, le siège du conducteur refroidi par air avec mémorisation de la position de conduite et l'éclairage d'ambiance à DEL multicolores

Équipements clés de série : près de 30 pouces d'écrans (comme l'EV9), système ccNC (poste de pilotage et de navigation de voiture connectée) avec deux écrans de 12,3 pouces xi et un écran tactile pour le régulateur de température entièrement automatique à deux zones (FATC).

Date de vente prévue au Canada : fin du 3e trimestre 2026

NEW YORK, le 1er avril 2026 /CNW/ - Le tout nouveau Kia EV3 2027 fait son entrée en Amérique du Nord aujourd'hui, lors du Salon international de l'Auto de New York et rejoint la famille des véhicules électriques de Kia, sur les talons de l'EV4 et de l'EV5. Conçu pour générer des performances électriques efficaces dans un ensemble compact, l'EV3 propose les caractéristiques perfectionnées de l'EV9 primé dans un ensemble intelligent et abordable.

2027 Kia EV3 (modèle international illustré) (Groupe CNW/Kia Canada Inc.)

« L'EV3 est le troisième et dernier modèle électrique abordable que Kia lance au Canada en 2026 », explique M. David Sherrard, Directeur général de la planification stratégique de Kia Canada. « Ce véhicule répond aux attentes d'abordabilité des clients qui cherchent à passer à l'électrique. Il sera extrêmement bien équipé et offrira des solutions intelligentes pour aider les Canadiens à adopter plus facilement les véhicules électriques. »

Après les véhicules électriques EV4 et EV5 lancés cette année par Kia, l'EV3 se positionnera au sein de l'un des segments automobiles les plus importants et à la croissance la plus rapide au pays. Le VUS familial EV5, la berline compacte EV4 et le VUS sous-compact EV3 attireront un grand nombre d'acheteurs dans les trois segments les plus prisés au Canada.

Conçu pour s'adapter à des modes de vie et des utilisations variés, l'EV3 s'appuie sur des attributs attrayants pour tous, notamment l'abordabilité, l'utilité et la manœuvrabilité. Construit sur la plateforme internationale électrique et modulaire (E-GMP) de 400 V de Kia, l'EV3 est doté d'une batterie dense qui, selon les estimations de Kia réalisées dans des conditions idéales, assurera une autonomie de 482 kilomètres sur certaines versions et un rechargement rapide.

De la taille idéale pour ceux qui répondent à l'appel de l'électrique, le Kia EV3 2027 sera disponible en six versions différentes : Light, Wind, Land, GT-Line, GT-Line Limitée et GT. Ce choix aidera les acheteurs de ce segment à trouver la version et les équipements qui leur correspondront le mieux. L'EV3 doit arriver au Canada à la fin du troisième trimestre de l'année et les prix seront annoncés à l'approche de sa mise en vente.

Extérieur attrayant

Guidé par la philosophie de design « Les opposés réunis » de Kia, le design de l'EV3 juxtapose les contrastes de la nature et ceux du monde industriel. Il partage ainsi les mêmes bases de design que les modèles novateurs EV6 et EV9 de Kia.

Au premier regard, on remarque le design des feux de jour « Star Map », le concept d'éclairage reconnaissable de Kia qui intègre des phares avant à projecteurs et petites DEL carrées. Les feux à la verticale accentuent la largeur de l'avant, tandis qu'un éclairage horizontal met en valeur la dernière version du museau de tigre de Kia, donnant à l'EV3 une allure expressive et futuriste. Le visage de l'EV3 respire l'audace et la confiance et rappelle, par la précision et la netteté de ses traits, le style de l'EV4, de l'EV5 et de l'EV9.

Le profil aérodynamique allie des porte-à-faux courts et un toit bas et incliné donnant une impression de flottement et de mouvement vers l'arrière. La courbe du toit dirige le regard vers les feux arrière, arborant le même design Star Map que l'avant, tandis que les poignées arrière camouflées créent un profil qui rappelle celui de l'EV5 et de l'EV9.

L'EV3 est fermement planté au sol sur des jantes en alliage de 17 pouces ou de 19 pouces en option chaussées de pneus toutes saisons. Le modèle haut de gamme EV3 GT est équipé de pneus toutes saisons haute performance assurant une expérience de conduite plus nerveuse et créant un ensemble encore plus attrayant.

Intérieur spacieux, confortable et utile

Adoptant le même langage de design « Les Opposés réunis » de Kia que l'extérieur, l'habitacle de l'EV3 réunit la nature et l'humain. Les concepteurs de Kia ont utilisé des matériaux durables pour conférer à l'intérieur un aspect riche et douillet.

L'habitacle est orné, de série, d'un volant à deux rayons (à trois rayons sur les versions GT et GT-Line) et d'un affichage panoramique composé de deux écrans de 12,3 pouces et d'un écran de 5 pouces regroupant les commandes de la température. À l'avant, le conducteur et le passager apprécieront particulièrement la simplicité et l'aspect pratique de l'agencement ouvert et minimaliste. La console centrale ouverte abrite des porte-tasses qui se rétractent pour accueillir des objets plus grands, ainsi que des compartiments ouverts ou fermés adaptés à tous les besoins.

À l'intérieur, les passagers profiteront d'un régulateur entièrement automatique de la température (FATC) à deux zones, de sièges avant chauffants de sériexii et en option, de sièges avant refroidis par air et d'un éclairage d'ambiance multicolore. Les passagers arrière pourront incliner les dossiers de leurs sièges à 40 degrés et se rafraîchir ou se réchauffer grâce aux bouches d'aération qui favorisent une atmosphère reposante.

L'espace de chargement confirme l'aspect spacieux et pratique de l'EV3. Les sièges arrière séparés à 60/40 se rabattent à plat, découvrant un espace de chargement généreux pouvant accueillir jusqu'à 740 litres. Le plancher de l'espace de chargement offre deux positions et un coffre de 25 litres, rarement inclus dans cette catégorie de véhicule, se trouve sous le capot avant. Le hayon électrique intelligent, disponible en option, s'ouvre automatiquement lorsqu'il détecte la clé intelligente, permettant de charger facilement des sacs d'épicerie et autres bagages. De plus, le conducteur peut modifier la hauteur et la vitesse d'ouverture du hayon sur le système d'infodivertissement.

Puissance et performance électrifiées

Soutenu par la plateforme E-GMP de 400 V de Kia, l'EV3 est propulsé par une batterie différente selon la version : une batterie à autonomie standard de 58,3 kWh (version Light) ou une batterie à autonomie prolongée de 81,4 kWh (versions Wind, Land, GT-Line, GT-Line Limitée, GT). La plus petite des deux batteries alimente les roues avant uniquement, alors que la deuxième permet l'ajout d'une traction intégrale (en option sur les versions Wind, Land, GT-Line et GT-Line Limited et de série sur la version GT). Les estimations de Kia, réalisées dans des conditions idéales, suggèrent que la batterie de 58,3 kWh a une autonomie maximale de 354 kilomètres et que la batterie de 81,4 kWh a une autonomie de 482 kilomètres (sur les versions à traction avant).

La suspension avant à jambes de force MacPherson et la suspension à bras multiples à l'arrière assurent la stabilité, le confort et la réactivité de l'EV3. Le châssis a non seulement été conçu pour optimiser la tenue de route, mais également pour réduire le bruit et les vibrations. En effet, les ingénieurs ont ajouté des matériaux isolants et absorbants pour réduire le bruit et les vibrations sur l'autoroute et en ville.

L'aérodynamisme de l'EV3 a été pensé avec soin pour maximiser les performances et minimiser la consommation d'énergie. En plus des matériaux légers employés pour façonner la carrosserie, Kia a utilisé des jantes aérodynamiques, intégré un volet d'air actif au pare-chocs avant et ajouté une protection intégrale sous la carrosserie, afin d'obtenir un coefficient de traînée de 0,26 Cd.

À l'aide d'une borne de chargement rapide CC et dans des conditions idéales, la batterie de 58,3 kWh (version Light) peut être rechargée de 10 à 80 % en 29 minutes environ, et la batterie de 81,4 kWh (versions Wind, Land, GT-Line, GT-Line Limitée, GT) en 31 minutes environ.

Un port de chargement NACS est intégré du côté du passager avant, ce qui simplifie grandement l'accès aux bornes de chargement. Le système i-Pedal 3.0 innovant de Kia aide le conducteur de l'EV3 à contrôler souplement la vitesse du véhicule et à arrêter complètement le véhicule en utilisant seulement la pédale de l'accélérateur. Ce dispositif fonctionne de concert avec le freinage régénératif intelligent pour récupérer l'énergie créée par le freinage. L'i-Pedal 3.0 fonctionne également en marche arrière et la mémorisation de l'i-Pedal réactive au redémarrage le dernier réglage utilisé.

Le véhicule inclut également la fonction V2L qui permet d'utiliser l'énergie de la batterie de l'EV3 pour alimenter des appareils externes, où que vous soyez. Vous pouvez ainsi alimenter un ordinateur portable, une cafetière, un vélo électrique ou autres équipements. Grâce à la fonction V2L, les occupants peuvent vaquer à leurs activités et réaliser leurs projets sans avoir à s'encombrer d'une source d'alimentation supplémentaire souvent encombrante.

Pratique, technologique et connecté

Les équipements intelligents et novateurs de l'EV3 subliment le quotidien des occupants. Prenons d'abord la clé numérique 2.0.xiii Elle permet d'accéder à différentes fonctions du véhicule, notamment le verrouillage et le déverrouillage des portières, à l'aide d'un téléphone intelligent ou d'un appareil mobile compatible, que vous soyez chez vous, au bureau, à l'école ou au centre commercial.

L'EV3 est également agrémenté d'un affichage panoramique de série, baptisé « poste de pilotage et de navigation de voiture connectée » (ccNC), composé d'un tableau de bord de 12 pouces, d'un écran de commande de la température de 5,3 pouces, et d'un écran d'infodivertissement de 12,3 pouces. Établissant de nouvelles normes en matière d'équipements automobiles, ce système avant-gardiste de Kia, apparu pour la première fois sur l'EV9, offre une connectivité et des fonctions de divertissement innovantes compatibles avec les mises à jour logicielles par liaison radio (OTA).xiv

On retrouve également, en option, des technologies connectées supplémentaires, notamment un affichage tête haute (HUD) de 12 pouces, une chaîne stéréo de luxe Harman Kardonxv à huit haut-parleurs, un chargeur de téléphone sans fil et un écran panoramique (SVM).

Sécurité et système perfectionnés d'aide à la conduite

En plus des huit coussins gonflables de série, dont des coussins gonflables latéraux à l'arrière, l'EV3 est doté de plusieurs systèmes ADAS conçus pour aider le conducteur à mieux conduire et à éviter les collisions. Le plus notable d'entre eux reste sans doute l'assistance d'évitement de collision frontale, conçu pour freiner automatiquement dans certaines circonstances et aider le conducteur à éviter une collision ou en réduire la gravité. L'EV3 est également équipé de série d'un capteur (HoD) capable de détecter si les mains du conducteur sont bien posées sur le volant et, si ce n'est pas le cas, déclencher des alarmes visuelles et sonores.

Deux versions de la FCA sont proposées. La fonction de détection dans les carrefours (FCA-JT) et la fonction de détection latérale dans les carrefours (FCA-JC) aident à éviter les collisions en détectant les véhicules s'approchant lorsque le conducteur enclenche son clignotant pour tourner à gauche à une intersection. Dans ces conditions, la FCA-JT détecte les véhicules arrivant en face, tandis que la FCA-JC détecte les véhicules s'approchant par la droite ou par la gauche. Ces deux systèmes émettent des alertes sonores et visuelles en cas de danger, puis enclenchent automatiquement les freins dans certaines circonstances.

D'autres systèmes ADAS sont également proposés en option sur l'EV3, y compris l'avertisseur de perte d'attention du conducteur (DAW), l'assistance au suivi de voie (LFA),xvi l'assistance intelligente au respect de la limite de vitesse (ISLA)xvii et l'assistance intelligente au stationnement à distance (RSPA).xviii

L'arrivée de l'EV3 au Canada est prévue à la fin du troisième trimestre de cette année. Visitez www.kia.ca/EV3 et inscrivez-vous pour obtenir en primeur les spécifications et les prix de ce modèle à l'approche du lancement.

Qui est Kia Canada

Kia Canada Inc., fondée en 1999, est une filiale de la Kia Corporation basée à Séoul, en Corée du Sud. La société emploie plus de 200 personnes à son siège social de Mississauga, en Ontario, ainsi que dans différents emplacements à travers le Canada et à son bureau régional de Montréal, au Québec. Kia offre des produits primés dynamiques, stylés et innovants, ainsi que des services pratiques et bien pensés par le biais d'un réseau de près de 200 concessionnaires répartis dans tout le pays. Le slogan « Du mouvement vient l'inspiration » symbolise l'engagement de Kia à créer un espace permettant d'inspirer ses clients et de donner vie à leurs idées. Pour en savoir plus, visitez kia.ca ou Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram.

Pour toutes demandes médiatiques, veuillez contacter [email protected].

_________________________________ i Durée de chargement déterminée sur la base de tests réalisés par Kia Corporation à l'aide d'un chargeur rapide CC de 800 V avec une température de batterie d'environ 22 degrés Celsius. La durée réelle du chargement peut varier en fonction des options, des conditions de conduite, des habitudes de conduite, de l'entretien du véhicule, des pratiques de chargement, de l'âge de la batterie, des conditions météorologiques, de la température et de l'état du véhicule. La capacité de la batterie sera réduite par l'utilisation et pas l'âge. L'utilisation fréquente d'un chargeur rapide CC peut avoir un impact négatif sur la performance et la durabilité de la batterie. Kia recommande de minimiser l'utilisation des chargeurs rapides CC. ii Les autonomies électriques indiquées ne sont pas des estimations officielles de l'EPA et sont calculées sur la base des évaluations préliminaires réalisées par le constructeur avec un véhicule complètement chargé. L'autonomie réelle variera en fonction de nombreux facteurs, notamment l'âge de la batterie, l'état du véhicule, les pratiques de chargement, les conditions météorologiques et de circulation, les habitudes de conduite, les options et le chargement du véhicule La capacité de la batterie sera réduite par l'utilisation et pas l'âge. iii Aucun système, aussi perfectionné soit-il, ne peut compenser les erreurs de conduite et/ou les conditions de circulation. Conduisez toujours avec prudence et de façon sécuritaire. iv Le système i-Pedal ne remplace en aucun cas une conduite sécuritaire. Ne jamais se fier entièrement au système pour arrêter le véhicule ou éviter les collisions. Conduisez toujours avec prudence et de façon sécuritaire. v Le freinage régénératif ne remplace en aucun cas une conduite sécuritaire. Ne jamais se fier entièrement au système pour arrêter le véhicule ou éviter les collisions. Conduisez toujours avec prudence et de façon sécuritaire. vi La fonction V2L requiert l'achat d'équipements supplémentaires vendus séparément et pourrait ne pas être compatible avec tous les appareils. La fonction V2L peut être utilisée jusqu'à ce que la charge de la batterie atteigne 20 %. Veuillez vous référer au Guide du propriétaire et consulter les avertissements à respecter et les instructions à suivre. vii Pour votre sécurité, portez toujours votre ceinture de sécurité. Veuillez consulter le manuel du propriétaire pour obtenir des renseignements supplémentaires importants sur les coussins gonflables, incluant les précautions et les avertissements à respecter. viii Lorsqu'ils sont activés, les systèmes perfectionnés d'assistance à la conduite ne remplacent en aucun cas une conduite sécuritaire. Les dispositifs pourraient ne pas détecter tous les objets autour du véhicule. Conduisez toujours avec prudence et de façon sécuritaire. ix Lorsqu'elle est activée, l'assistance d'évitement de collision frontale ne remplace en aucun cas une conduite sécuritaire. Le dispositif pourrait ne pas détecter tous les objets autour du véhicule. Conduisez toujours avec prudence et de façon sécuritaire. x Lorsqu'il est activé, l'écran panoramique ne remplace pas une conduite sécuritaire et pourrait ne pas détecter ou afficher tous les objets entourant le véhicule. Conduisez toujours avec prudence et de façon sécuritaire. xi Composé d'un tableau de bord de 12,3 po, d'un écran de commande de la température de 5 po et d'un écran d'infodivertissement tactile de 12,3 po. xii Utilisez les chauffe-sièges avec grande prudence pour éviter les brûlures. Veuillez vous référer au Guide du propriétaire pour obtenir toutes les informations pour assurer votre sécurité. xiii Pour pouvoir utiliser la clé numérique 2.0 de Kia, le conducteur doit posséder un abonnement admissible à Kia Connecte et un appareil intelligent possédant un forfait actif de transfert de données. Des frais de service cellulaire habituels pourraient s'appliquer lors de l'utilisation d'un appareil intelligent. xiv Les caractéristiques et mises à jour par liaison radio peuvent entraîner un coût supplémentaire et peuvent varier en fonction du modèle, de l'année modèle et de la version du véhicule. Les caractéristiques, spécifications et frais associés peuvent changer. Un abonnement à Kia Connecte est requis. Les modalités et conditions d'utilisation de Kia Connecte s'appliquent. xv Harman/Kardon est une marque de commerce enregistrée de Harman International Industries, Inc. xvi Lorsqu'elle est activée, l'assistance au suivi de voie ne remplace en aucun cas une conduite sécuritaire. Le dispositif pourrait ne pas détecter tous les objets autour du véhicule. Conduisez toujours avec prudence et de façon sécuritaire. xvii L'assistance intelligente au respect de la limite de vitesse ne remplace en aucun cas une conduite sécuritaire et pourrait ne pas fonctionner dans toutes les conditions. Conduisez toujours avec prudence et de façon sécuritaire. xviii L'assistance intelligente de stationnement à distance requiert l'intervention du conducteur et pourrait ne pas détecter tous les objets se trouvant autour du véhicule. Veuillez consulter le manuel du propriétaire pour obtenir des renseignements supplémentaires importants sur les limites du système, incluant les précautions et les avertissements à respecter.

SOURCE Kia Canada Inc.