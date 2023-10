La solution de validation de principe démontrée mardi par Honda, Illuminex AI, Genwave Technologies, Cisco et Eagle Aerospace alerterait la GTAA de problèmes potentiels de sûreté ou de sécurité. La solution offre aux employés une excellente occasion de travailler avec des solutions technologiques novatrices pour améliorer l'efficacité et la précision des activités de l'aérodrome.

« L'aéroport Pearson de Toronto est fier d'être un chef de file lorsqu'il s'agit d'investir dans une technologie qui améliorera l'efficacité de nos activités, a déclaré Brian Tossan, chef de la technologie, Autorité aéroportuaire du Grand Toronto. Les aéroports subissent constamment des pressions pour assurer la sécurité des passagers, des avions et des activités, et nous travaillons toujours avec des partenaires de premier plan de l'industrie pour nous assurer d'investir dans un aéroport sécuritaire et efficace pour tous. »

« Honda continue de prendre de l'expansion dans de nouveaux secteurs d'activité où nos technologies de pointe amélioreront la vie des gens, a déclaré Jay Joseph, vice-président, Développement durable et commercial, American Honda Motor Co., Inc. Notre démonstration de l'inspection autonome du périmètre d'aérodrome tire parti de la polyvalence du véhicule de travail autonome Honda en tant que plateforme de mobilité et vise à créer une nouvelle valeur pour les activités dans l'aérodrome. »

« Cisco s'engage à stimuler l'innovation aux côtés de ses clients et de ses partenaires afin de transformer les grandes idées en solutions qui façonnent l'industrie », a déclaré Wayne Cuervo, directeur du bureau de l'impact numérique de Cisco Canada. En rassemblant notre expertise collective et en tirant parti de la puissance de la technologie, nous pouvons transformer les industries en les rendant plus sécuritaires, plus connectées, plus intelligentes et prêtes pour demain. »

« Genwave est extrêmement fière de concevoir, de mettre en service et de soutenir un système radio sécurisé, continu, ultra-fiable et privé permettant de connecter ces systèmes essentiels lorsqu'ils sont à l'aérodrome et dans les environs, a déclaré Rob Graham, président et chef de la direction de Genwave Technologies. La combinaison du système radio privé à liaison terrestre sans fil ultra-fiable de Cisco avec l'ingénierie RF professionnelle et les capacités de notre consortium permettent d'établir le lien essentiel qui est très important pour l'aérodrome de demain.

Il s'agit non seulement d'une étape importante pour Illuminex AI, mais aussi d'une étape importante pour la sécurité aéroportuaire mondiale. Notre solution d'IA opérationnelle améliore non seulement les mesures de sécurité, mais aussi les capacités des équipes de sécurité humaine de l'aéroport, a déclaré Craig Metcalfe, cofondateur et chef de l'exploitation d'Illuminex AI.

Notre rôle dans l'intégration transparente du logiciel AIROpsMC représente un moment clé dans la sécurité et la gestion de l'aérodrome et constitue le point de départ de ce qui est possible, a déclaré Brian Freed, chef de l'exploitation, Eagle Aerospace. En combinant notre expertise, le consortium rehausse le niveau de sécurité, d'efficacité et de sûreté des activités de l'aérodrome. »

