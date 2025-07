LOS ANGELES, 8 juillet 2025/ /CNW/ - Lorsque chaleur intense de l'été rime avec Prime Day, pourquoi ne pas rester au frais à l'intérieur et commencer à dessiner? Cette année, les soldes Prime Day d'Amazon commencent officiellement le 8 juillet et se poursuivent jusqu'au 11 juillet.

Huion propose des rabais pouvant aller jusqu'à 30 %, y compris une gamme d'équipements créatifs pour tous, des débutants aux professionnels. Jetons un coup d'œil!

Créez tout en restant au frais

Le Kamvas Pro 19 et le Kamvas Pro 24 (4K) sont conçus pour les flux de travail de qualité studio, ce qui les rend parfaits pour les artistes travaillant sur des projets complexes à grande échelle.

Le Kamvas Pro 19 est le pilier de la famille de produits de troisième génération, avec un écran 4K de 18,4 po, une précision de couleur Canvas Glass de ΔE<1,5, PenTech 4.0 et une fonction tactile. Aujourd'hui, son prix n'est que de 899 $, un investissement qui en vaut la peine!

Le Kamvas Pro 24 (4K) est l'option parfaite pour les artistes qui recherchent un écran plus grand. Doté d'un écran 4K de 23,8 po, il offre plus d'espace pour vos projets créatifs.

Si vous êtes un artiste exploitant une petite entreprise ou un étudiant en art, le Kamvas 13 (troisième génération) est pour vous. En tant que membre de la famille de produits de troisième génération, il offre également des caractéristiques de qualité phare, et est disponible à seulement 202 $ (avec un support) à l'occasion des soldes du Prime Day!

Créativité sur la plage

Pour ceux qui doivent créer en déplacement, en se rendant au travail ou lors d'un beau moment à la plage, voici deux options pour vous :

Huion Note : Le bloc-notes numérique intelligent transfère comme par magie votre contenu manuscrit ou votre croquis sur votre téléphone en temps réel, ce qui vous permet d'exporter et de partager vos notes en format PDF pour vos séances de remue-méninges et vos discussions. Il est en vente à seulement 101 $ à l'occasion du Prime Day.

Kamvas Slate 13 : Parfait pour les divertissements multimédias comme la lecture, les jeux vidéo, le visionnage en rafale et le dessin. Cette tablette Android est facile à utiliser et convient autant aux parents qu'aux enfants. À l'occasion de l'événement Prime Day, vous pouvez l'obtenir pour 359 $, un rabais de 20 %.

Commencez votre parcours artistique

Vous n'avez pas d'expérience en peinture numérique et vous ne savez pas quelle tablette à stylet choisir? Ne vous inquiétez pas! Le Inspiroy H1060P est idéal pour les débutants, avec une taille de 10 x 6,25 po et 12 touches programmables. Grâce à 8 192 niveaux de sensibilité à la pression, il offre une expérience d'écriture naturelle et fluide. Maintenant offert à seulement 42 $, il s'agit d'un outil précieux pour l'apprentissage en ligne et la notation des tâches.

Où acheter?

Les rabais peuvent varier selon votre pays ou votre région. Pour en savoir plus sur les produits, visitez votre boutique locale!

Amérique

É.-U. (Amazon): https://amzn.to/3SNdPkB

CA (Amazon): https://amzn.to/3slcA4i

MX (Amazon): https://amzn.to/3NYANUT

BR (Amazon): https://amzn.to/3WExS7l

Europe

R.-U. (Amazon): https://amzn.to/3Cfhl1f

DE (Amazon): https://amzn.to/3LwaJi8

FR (Amazon): https://amzn.to/3UsmH09

IT (Amazon): https://amzn.to/3MDsnlF

ES (Amazon): https://amzn.to/40EDUqL

NL (Amazon): https://amzn.to/3SsuYQ9

Asie-Pacifique

JP (Amazon): https://amzn.to/3U8KIsQ

IN (Amazon): https://amzn.to/3rcnHYO

AE (Amazon) : https://amzn.to/3fmxYPE

SA (Amazon) : https://bit.ly/3rchBHV

AU (Amazon) : https://amzn.to/3FPDOTI

