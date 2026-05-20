Il s'agit d'une autre étape clé visant à offrir aux patients atteints d'un myélome multiple récidivant et réfractaire un traitement dont le mode d'action est différent.

MISSISSAUGA, ON, le 20 mai 2026 /CNW/ - GSK est ravie d'annoncer le début des négociations avec l'APP concernant Blenrep (bélantamab mafodotine pour injection) en association avec le bortézomib et la dexaméthasone, ou en association avec la pomalidomide et la dexaméthasone, pour le traitement des adultes atteints d'un myélome multiple récidivant ou réfractaire ayant reçu au moins un traitement antérieur, y compris par la lénalidomide dans la seconde association.

L'objectif de GSK consiste à soutenir un processus qui procure un équilibre entre un accès rapide et une durabilité à long terme aux personnes vivant avec cette maladie incurable, dans un contexte de traitement qui évolue rapidement et exige de nombreuses ressources. Nous nous réjouissons à l'idée de collaborer avec l'APP, les provinces, les cliniciens et toute la communauté du myélome.

« Cette collaboration donne de l'espoir aux Canadiens vivant avec un myélome qui ont besoin de toute urgence de nouvelles options de traitement », a déclaré Martine Elias, présidente-directrice générale de Myélome Canada. « Nous sommes encouragés par le début des négociations ayant pour but d'offrir un traitement qui, non seulement prolonge l'espérance de vie, mais vise aussi à améliorer la vie des patients et à alléger leur fardeau, par exemple en leur donnant la possibilité d'être traités plus près de chez eux », a poursuivi Mme Elias.

« Nous sommes déterminés à offrir des options concrètes aux patients atteints d'un myélome multiple, qui tiennent compte du point de vue des personnes directement touchées par cette maladie, a affirmé Sridhar Venkatesh, président et directeur général, GSK Canada. »

À propos du myélome multiple

Troisième cancer du sang le plus répandu dans le monde, le myélome multiple est généralement considéré comme traitable, mais demeure incurable1,2. On estime que plus de 180 000 nouveaux cas de myélome multiple sont diagnostiqués dans le monde chaque année3. Le myélome multiple constitue une préoccupation importante au Canada, où cette maladie a été diagnostiquée chez 4300 personnes au cours de la seule année 20254. Il faut entreprendre la recherche de nouveaux traitements, car le myélome multiple devient souvent réfractaire aux traitements disponibles1.

À propos de Blenrep

Blenrep est un conjugué anticorps-médicament (CAM) composé d'un anticorps monoclonal anti-BCMA humanisé et de monométhylauristatine F, un agent cytotoxique.

Au Canada, Blenrep (bélantamab mafodotine pour injection) est indiqué pour le traitement des adultes atteints de myélome multiple récidivant ou réfractaire ayant reçu au moins une ligne de traitement antérieur. En particulier, Blenrep est indiqué :

en association avec le bortézomib et la dexaméthasone (BVd) chez les patients ayant reçu au moins une ligne de traitement antérieur; et

en association avec la pomalidomide et la dexaméthasone (BPd) chez les patients ayant reçu au moins une ligne de traitement antérieur, y compris par la lénalidomide.

Veuillez consulter la monographie de produit sur le site https://ca.gsk.com/fr-ca/ pour obtenir des renseignements complets sur l'innocuité. Vous pouvez également vous procurer la monographie du produit en composant le 1-800-387-7374.

L'oncologie chez GSK

Nous avons pour ambition en oncologie de contribuer à améliorer la qualité de vie générale, à maximiser la survie et à modifier l'évolution de la maladie, en élargissant notre portée, actuellement centrée sur les cancers du sang et les cancers qui touchent les femmes, aux cancers du poumon et aux cancers gastro-intestinaux, ainsi qu'à d'autres tumeurs solides. Cela comprend l'accélération de programmes prioritaires tels que ceux portant sur les conjugués anticorps-médicaments ciblant B7-H3 et B7-H4, et sur l'IDRX-42, un inhibiteur hautement sélectif de la tyrosine kinase ciblant KIT.

À propos de GSK

GSK est une société biopharmaceutique mondiale qui a pour ambition et raison d'être de réunir science, technologie et talent, car ensemble, il est possible de prendre une longueur d'avance sur la maladie. Pour en savoir plus, visitez le site https://ca.gsk.com/fr-ca/.

Mise en garde concernant les énoncés prévisionnels

GSK met en garde les investisseurs que tout énoncé prévisionnel ou toute prévision de GSK, y compris ce qui a été dit dans la présente annonce, sont soumis à des risques et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux projetés. Ces facteurs comprennent, sans toutefois s'y limiter, ceux décrits dans la section « Facteurs de risque » du rapport annuel de GSK sur le formulaire 20-F de 2025 et les résultats du T1 de 2026 de GSK.

Références 1Sung H, Ferlay J, Siegel R et al. Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries. CA Cancer J Clin. 2021;71(3):209-249. doi:10.3322/caac.21660. 2 Kazandjian D. Multiple myeloma epidemiology and survival: A unique malignancy. Semin Oncol. 2016;43(6):676-681.doi: 10.1053/j.seminoncol.2016.11.004. 3 Global Cancer Observatory. Centre international de recherche sur le cancer. Organisation mondiale de la Santé, Multiple Myeloma fact sheet. Disponible au : https://gco.iarc.who.int/media/globocan/factsheets/cancers/35-multiple-myeloma-fact-sheet.pdf. Consulté le 5 mars 2025. 4 Statistiques sur le myélome multiple. Société canadienne du cancer. Disponible au https://cancer.ca/fr/cancer-information/cancer-types/multiple-myeloma/statistics. Consulté le 6 mai 2026.

SOURCE GlaxoSmithKline Inc.

Demandes de renseignements des médias auprès de GSK : + 1-855-593-6274