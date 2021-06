Présentation de la première haute direction de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec

« L'ITAQ a maintenant les éléments en main pour briller de tous ses feux » -- André Lamontagne

QUÉBEC, le 30 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, a présenté aujourd'hui les personnes qui vont former la première haute direction de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ). Pour le ministre, l'expérience, le talent et le dynamisme de chacune d'entre elles vont permettre à l'institution centenaire de prendre de l'expansion alors qu'elle entame une nouvelle phase de son existence.

Le ministre a ainsi eu le plaisir de présenter ceux qui forment maintenant la haute direction de l'institution :

M me Aisha Issa , nommée directrice générale de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec.

, nommée directrice générale de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec. M me Monique Lambert , nommée directrice des études de l'Institut.

, nommée directrice des études de l'Institut. M. Alain Chalifoux , nommé membre indépendant et désigné président du conseil d'administration de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec.

, nommé membre indépendant et désigné président du conseil d'administration de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec. MM. Nassereddine Boumenna, Jocelyn Lavoie et Pierre Rivard ainsi que Mmes Marie Gosselin , Renée Michaud, Hélène Raymond et Chantal Van Winden , nommés membres indépendants du conseil d'administration de cet institut.

Ces personnes ont été nommées par le Conseil des ministres le 23 juin et entreront en fonction le 1er juillet 2021.

Les autres membres du conseil d'administration de l'ITAQ sont deux membres du personnel enseignant, un membre du personnel non enseignant et deux étudiants.

Le premier conseil d'administration pourra désormais élaborer et adopter les règles de régie interne et les règlements généraux liés à la nouvelle structure de gouvernance de l'ITAQ.

M. Lamontagne a également profité de sa présence sur le campus de l'ITAQ pour rappeler les bénéfices et les avantages de ce changement de structure pour l'établissement. La Loi vise à doter l'Institut de conditions de fonctionnement mieux adaptées à sa mission éducative, pour pouvoir fonctionner selon les mêmes règles que les autres établissements d'enseignement collégiaux offrant des programmes de formation semblables.

Ces nouvelles conditions lui conféreront davantage d'autonomie et de flexibilité et lui permettront de demeurer compétitif, d'assurer son développement à long terme et de réaliser son potentiel. Ces changements bénéficieront non seulement à l'ITAQ, mais également à ses étudiants, aux entreprises du secteur et à la vitalité de toutes les régions du Québec.

Des travaux de transition ont été planifiés pour que le changement vers le nouveau statut de l'ITAQ se fasse de façon harmonieuse. Les activités de l'établissement commencent officiellement le 1er juillet.

Citation

« Je me réjouis de cette grande étape dans l'histoire de cette institution de formation qui joue un rôle stratégique pour le secteur agroalimentaire. Le personnel, les étudiants et les entreprises du secteur agroalimentaire seront les grands bénéficiaires de cette évolution. La mission de l'ITAQ est très importante : former la relève en agroalimentaire, en dispensant une formation de qualité, hautement reconnue dans le milieu. Je souhaite un vif succès aux personnes nommées. »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

Faits saillants

Concrètement, cette autonomie et cette flexibilité accrues comporteront plusieurs avantages pour l'organisation, dont ceux de :



Faciliter le recrutement du personnel doté de profils d'expertise stratégiques à la réalisation de la mission d'une institution d'enseignement ;



Générer et accumuler des revenus autonomes et rendre possibles les donations privées ;



Avoir accès à des fonds de recherche ;



Valoriser les installations de pointe de l'Institut ;



Aider l'établissement à assumer pleinement son rôle de vaisseau amiral de la formation bioalimentaire au Québec, notamment en facilitant les partenariats et la collaboration avec d'autres institutions d'enseignement partout au Québec.

L'Institut en bref



Plus de 300 personnes qui se consacrent au développement des compétences dans de multiples domaines d'activité ;



Une offre de formation dans sept programmes techniques spécialisés qui regroupent près de 1 000 étudiantes et étudiants chaque année ;



Plus de 12 000 diplômés de niveau technique depuis l'année 1965 ;



Un taux de diplomation généralement supérieur à la moyenne ;



Un taux de placement avoisinant les 100 % ;



Des activités de formation continue auxquelles participent plus de 2 000 personnes chaque année ;



Des infrastructures pédagogiques imposantes : fermes-écoles, usines de transformation alimentaire, jardin pédagogique, centre équestre, centres de compostage, complexes serricoles, atelier de soudure et d'aménagement paysager, pavillon horticole écoresponsable, unité de production laitière biologique, etc.

