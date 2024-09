PRÉSENTATION DE LA COLLECTION EXPÉRIENCE TUMI

« Nous sommes ravis de dévoiler notre toute première collection de parfums pour femmes TUMI, marquant une étape importante dans notre parcours. a déclaré Victor Sanz, directeur de la création de TUMI. « Ce lancement représente notre engagement continu dans notre monde de mode de vie en constante expansion, offrant à nos clients une nouvelle façon de se plonger dans l'essence de TUMI."

Le COLLECTIONNEUR D'EXPÉRIENCES DISTINCTIVES de TUMI est inspiré par le dynamisme et l'énergie entièrement uniques de la ville de New York. L'essence de la fleur de pomme fraîche englobe les possibilités infinies de la ville, tandis que la grenade effervescente incarne son esprit dynamique.

Notes parfumées TUMI SIGNATURE

Haut : bergamote, mandarin, pommier en fleur

Milieu : Star Jasmine, Pomegranate, Orris

Séché : bois ambré, bois de cèdre, musc de mûre

TUMI WHISPER EXPERIENCE COLLECTOR est un parfum floral et boisé qui incarne la nature tranquille de Kyoto, au Japon. Ce parfum est une conception entièrement réinventée de l'arôme de rose classique, inspirée par la femme moderne.

Notes parfumées TUMI WHISPER

Haut : rose essentielle, géranium égyptien, litchis rouge

Milieu : Orris, jasmin absolu, ambre fumé

Sec : Bran Absolute, Oud, Iso E Super

Vient ensuite TUMI UTOPIA EXPERIENCE COLLECTOR, un parfum qui vous transporte dans les paysages verdoyants et le mode de vie apaisant au bord de la mer de Toamasina, à Madagascar. Ce parfum unique met en valeur de nombreux ingrédients naturels dérivés de Madagascar, ce qui donne lieu à une expérience olfactive à la fois captivante et exotique et familièrement féminine.

Notes parfumées TUMI UTOPIA

Dessus : feuille de poivre rose, pomme de Madagascar

Milieu : pivoine, jasmin, tonka salé

Séchage : bois de santal, vanille bourbon Madagascar, huile Vetiver Madagascar

Enfin, nous avons TUMI RENAISSANCE EXPERIENCE COLLECTOR, inspiré des rues sinueuses et de l'illustre histoire de Florence, en Italie. Ce parfum floral et musqué reflète habilement la riche culture de cette ville et son énergie contemporaine et rayonnante.

Notes parfumées TUMI RENAISSANCE

Dessus : poivre rose, mandarin, cassis

Milieu : Jasmine Cœur de Saison, Violet Narcise Absolute

Séchage : Eco-Musk®, patchouli, vanille

Chaque bouteille TUMI EXPERIENCE COLLECTOR de 100 ml se vend 135 $ US. La collection de parfums sera immédiatement disponible sur TUMI.com, dans les magasins TUMI aux États-Unis, chez Nordstrom et chez d'autres détaillants sélectionnés. Plus tard cette année, la collection sera disponible dans les magasins TUMI du monde entier. Visitez TUMI.com et suivez @TUMItravel sur Instagram pour en savoir plus.

À propos de TUMI

Depuis 1975, TUMI crée des produits de luxe de classe mondiale pour les affaires, les voyages et les performances, conçus pour améliorer, simplifier et embellir tous les aspects de la vie en mouvement. En combinant une fonctionnalité impeccable à un esprit d'ingéniosité, nous nous engageons à favoriser les voyages en tant que partenaire à vie pour les déménageurs et les fabricants dans la poursuite de leurs passions. Pour en savoir plus sur TUMI, visitez TUMI.com et suivez-nous sur Instagram, TikTok, Facebook et YouTube.

TUMI et son logo sont des marques déposées de Tumi, Inc. © 2024 Tumi, Inc.

À propos de The Fragrance Group

Ici, à The Fragrance Group, nous sommes des créateurs, des distributeurs et des titulaires de licence mondiaux de parfums artisanaux de luxe. Notre réputation et notre expérience en tant que véritables collaborateurs nous ont permis d'établir des partenariats avec un large éventail de clients, en utilisant un modèle d'affaires complet qui tient compte de tous les aspects du monde de la vente au détail. Nous offrons des stratégies de marketing, de développement de produits et de distribution personnalisées avec un niveau inégalé d'attention personnalisée à chaque étape du processus créatif. Notre engagement est de relier les parfums de luxe exceptionnels à un client de plus en plus perspicace, par tous les canaux de l'industrie. Explorez nos partenariats sur notre site de commerce électronique si avant-garde.com, et visitez @fragrancegroup sur Instagram, Facebook et Twitter pour en savoir plus.

The Fragrance Group

Dorian Braxton, directrice des relations publiques, The Fragrance Group

646 320-6604, courriel : [email protected]

Molli Lott, directrice de comptes principale, RP, The Fragrance Group

601 540-2855, courriel : [email protected]

TUMI

Alexandra Gillis, directrice des relations publiques et des médias sociaux, TUMI

Courriel : [email protected]

