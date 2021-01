La nouvelle filiale de gestion de placements gérera les Fonds communs de placement de la Canada Vie et les fonds Parcours Canada Vie

WINNIPEG, MB, le 8 janv. 2021 /CNW/ - La Canada Vie annonce aujourd'hui sa nouvelle filiale de gestion de placements, Gestion de placements Canada Vie limitée (GPCV). GPCV assumera les fonctions de gestionnaire de portefeuille principal pour les Fonds communs de placement de la Canada Vie et les fonds Parcours Canada Vie et gérera les placements dans ces fonds. Font exception à ce qui précède certaines séries de fonds constitués en société ou en fiducie dont la structure est la même que celle de fonds portant la marque de Placements Mackenzie (Mackenzie) et dont la gestion sera transférée à GPCV à une date ultérieure.

GPCV permettra à la Canada Vie d'avoir un contrôle direct sur sa gamme de produits et ses taux. Par l'intermédiaire de GPCV, la Canada Vie lancera des stratégies et des solutions de placement nouvelles et améliorées, en tirant parti des capacités d'autres gestionnaires de fonds triés sur le volet dans le monde entier.

« En ayant notre propre filiale de gestion de placements, nous allons pouvoir nous concentrer sur l'établissement de partenariats solides avec des gestionnaires de placements hors pair de partout dans le monde, tout en trouvant et en proposant des produits de placement et des solutions de portefeuille de qualité qui suivent l'évolution des besoins des conseillers et des clients », indique Steve Fiorelli, vice-président principal, Solutions de gestion du patrimoine, Client individuel, Canada Vie et chef de la direction, GPCV. « Nous sommes heureux de nous engager sur cette nouvelle voie. Nous continuons ainsi à rehausser nos solutions de gestion du patrimoine et à les faire évoluer, et nous sommes convaincus que GPCV facilitera la réussite des clients et des conseillers faisant affaire avec nous. »

En août 2020, Great-West Lifeco Inc. a annoncé la vente de GLC Groupe de gestion d'actifs Ltée à Mackenzie. Dans le cadre de cette transaction, la Canada Vie avait annoncé son intention de créer sa propre société de gestion de fonds de placement, GPCV. La vente a été conclue le 31 décembre 2020, et GPCV a commencé à exercer ses activités le 1er janvier 2021. De plus, la Compagnie Trust CIBC Mellon a remplacé la Banque Canadienne Impériale de Commerce à titre de dépositaire des Fonds communs de placement de la Canada Vie et des fonds Parcours Canada Vie.

À propos de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie

La Canada Vie est un chef de file du secteur de l'assurance, de la gestion de patrimoine et des avantages sociaux qui vise à améliorer le bien-être financier, physique et mental des Canadiens. Depuis plus de 170 ans, les particuliers, les familles et les propriétaires d'entreprise de partout au pays savent qu'ils peuvent compter sur nous pour leur fournir des conseils avisés et pour tenir nos engagements.

Depuis le 1er janvier 2020, la Great-West, la London Life et la Canada Vie forment une seule compagnie, la Canada Vie. Aujourd'hui, nous sommes heureux de servir plus de 13 millions de clients d'un océan à l'autre.

La souscription de fonds communs de placement peut donner lieu au versement de commissions ou de commissions de suivi ainsi qu'au paiement de frais de gestion ou d'autres frais. Veuillez lire le prospectus pertinent avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et le rendement passé n'est pas indicatif du rendement dans l'avenir. Les décisions en matière de fiscalité ou de placement ou de toute autre nature devraient être prises, selon le cas, uniquement en s'appuyant sur les conseils d'un professionnel qualifié.

