Présence non déclarée de sulfites dans diverses sauces de marque Ma'am Caraïbes préparées et vendues par l'entreprise Essyla et Leumas inc.

MISE EN GARDE À LA POPULATION

QUÉBEC, le 5 sept. 2025 /CNW/ - Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec la Division de l'inspection des aliments de la Ville de Montréal et l'entreprise Essyla et Leumas inc., située au 1401, rue Legendre Ouest, à Montréal, avise les personnes qui souffrent d'une allergie aux sulfites de ne pas consommer les produits indiqués dans le tableau suivant. En effet, en plus des allergènes déjà déclarés, ces produits contiennent de cette substance allergénique sans qu'il en soit fait mention sur l'étiquette.

Sauce chien sauce reggae sauce bajan

Dénomination du produit Allergène Format Lot visé « SAUCE REGGAE » Sulfites 212 ml et 314 ml Tous les lots dont l'étiquette ne comporte aucune mention de la présence de sulfites « SAUCE CHIEN » « SAUCE BAJAN »

Les produits qui font l'objet de la présente mise en garde ont été offerts à la vente dans plusieurs établissements de la province de Québec. Ils étaient conditionnés dans un pot de verre muni d'un couvercle métallique.

L'exploitant procède au rappel des produits en question. Il a convenu avec le Ministère et la Division de l'inspection des aliments de la Ville de Montréal de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution. Cette mise en garde ne concerne que les personnes qui souffrent d'une allergie aux sulfites. De plus, les personnes concernées qui ont l'un de ces produits en leur possession sont avisées de ne pas le consommer. Elles doivent le retourner à l'établissement où elles l'ont acheté ou le jeter. Pour obtenir de l'information sur les allergènes, plus précisément sur leurs diverses appellations et sur les aliments dans lesquels ils peuvent se retrouver, il est possible de consulter la page Allergènes et leurs différentes appellations sur Québec.ca.

Lors de l'apparition de symptômes liés à la consommation d'un produit, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé.

Il est à noter qu'aucun cas de réaction allergique associée à la consommation de ces aliments n'a été signalé au MAPAQ jusqu'à présent.

Information additionnelle

Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées peuvent consulter la section Alimentation du site Web du gouvernement du Québec. Elles ont également la possibilité de s'inscrire en ligne pour recevoir, par courriel, les communiqués de rappels d'aliments publiés par le Ministère. Enfin, il est possible de suivre « MAPAQaliments » sur la plateforme X à cette adresse : www.X.com/MAPAQaliments.

Classification du risque : classe 1

Numéro de référence : 5363

Source :

Relations médias

Direction des communications

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries

et de l'Alimentation

Tél. : 418 380-2100, poste 3512

www.mapaq.gouv.qc.ca

SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation