Présence non déclarée de sésame, de moutarde et de lait dans divers sandwiches préparés et vendus par l'entreprise Solly's

QUÉBEC, le 7 août 2025 /CNW/ - Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec la Division de l'inspection des aliments de la Ville de Montréal et l'entreprise Solly's, située au 130, boulevard Saint-Joseph, à Lachine (Montréal), avise les personnes qui souffrent d'une allergie au sésame, à la moutarde ou au lait de ne pas consommer les produits indiqués dans le tableau suivant. En effet, en plus des allergènes déjà déclarés, ces produits contiennent ou pourraient contenir de ces substances allergéniques sans qu'il en soit fait mention sur l'étiquette.

Bagel au fromage (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation) Mini sandwichs assorties (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation)

Dénomination du produit Allergènes Format Lot visé « Bagel au fromage » Ce produit a été en contact avec des graines de sésame et pourrait en contenir. Emballage de 2 unités Tous les lots dont l'étiquette ne comporte aucune mention de la présence des allergènes indiqués dans ce tableau « Mini sandwiches assorties » Moutarde (Ce produit pourrait contenir du lait et du sésame.) Emballage contenant plusieurs pointes

Les produits qui font l'objet de la présente mise en garde ont été offerts à la vente uniquement à l'établissement désigné ci-dessus. Les mini-sandwiches étaient conditionnés dans un contenant de plastique transparent, tandis que les bagels étaient emballés dans un sac de plastique transparent scellé. Les produits étaient vendus à l'état réfrigéré.

L'exploitant procède au rappel des produits en question. Il a convenu avec le Ministère et la Division de l'inspection des aliments de la Ville de Montréal de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution. Cette mise en garde ne concerne que les personnes qui souffrent d'une allergie au sésame, à la moutarde ou au lait. De plus, les personnes concernées qui ont l'un de ces produits en leur possession sont avisées de ne pas le consommer. Elles doivent le retourner à l'établissement où elles l'ont acheté ou le jeter. Pour obtenir de l'information sur les allergènes, plus précisément sur leurs diverses appellations et sur les aliments dans lesquels ils peuvent se retrouver, il est possible de consulter la page Allergènes et leurs différentes appellations sur Québec.ca.

Il est à noter qu'aucun cas de réaction allergique associée à la consommation de ces aliments n'a été signalé au MAPAQ jusqu'à présent.

