Présence non déclarée de sésame dans des poitrines de poulet shish taouk préparées et vendues par l'entreprise Boucherie Viking

MISE EN GARDE À LA POPULATION

QUÉBEC, le 15 déc. 2025 /CNW/ - Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec l'entreprise Boucherie Viking, située au 295, rue Saint-Antoine Nord, à Lavaltrie, avise les personnes qui souffrent d'une allergie au sésame de ne pas consommer le produit indiqué dans le tableau suivant. En effet, en plus des allergènes déjà déclarés, ce produit contient de cette substance allergénique sans qu'il en soit fait mention sur l'étiquette.

Poulet Shish taouk (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation) Étiquette Shish taouk (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation)

Ce rappel fait suite à un rappel diffusé par l'Agence canadienne d'inspection des aliments concernant un lot de mélange d'épices pour sauce shish taouk dans lequel la présence de sésame n'avait pas été déclarée.

Dénomination du produit Allergène Format Lot visé « POITRINE POULET SHISH TAOUK » Sésame Variable Tous les lots dont l'étiquette

ne comporte aucune

mention de la présence de

sésame

Le produit qui fait l'objet de la présente mise en garde a été offert à la vente entre le 3 et le 17 novembre 2025, et ce, uniquement à l'établissement désigné ci-dessus. Il était emballé dans une barquette de styromousse recouverte d'une pellicule de plastique transparent. Le produit était vendu à l'état réfrigéré, mais aurait pu avoir été congelé par les consommateurs.

L'exploitant procède au rappel du produit en question. Il a convenu avec le Ministère de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution. Cette mise en garde ne concerne que les personnes qui souffrent d'une allergie au sésame. De plus, les personnes concernées qui ont ce produit en leur possession sont avisées de ne pas le consommer. Elles doivent le retourner à l'établissement où elles l'ont acheté ou le jeter. Pour obtenir de l'information sur les allergènes, plus précisément sur leurs diverses appellations et sur les aliments dans lesquels ils peuvent se retrouver, il est possible de consulter la page Allergènes et leurs différentes appellations sur Québec.ca.

Lors de l'apparition de symptômes liés à la consommation d'un produit, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé.

Il est à noter qu'aucun cas de réaction allergique associée à la consommation de cet aliment n'a été signalé au MAPAQ jusqu'à présent.

Information additionnelle

Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées peuvent consulter la section Alimentation du site Web du gouvernement du Québec. Elles ont également la possibilité de s'inscrire en ligne pour recevoir, par courriel, les communiqués de rappels d'aliments publiés par le Ministère. Enfin, il est possible de suivre « MAPAQaliments » sur la plateforme X à cette adresse : www.X.com/MAPAQaliments.

Classification du risque : classe 1

Numéro de référence : 5507

Source :

Relations médias

Direction des communications

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries

et de l'Alimentation

Tél. : 418 380-2100, poste 3512

www.mapaq.gouv.qc.ca

SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation