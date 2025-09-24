Présence non déclarée de plusieurs allergènes dans divers produits réemballés et vendus par l'entreprise T&T Supermarket

Dénomination du produit Allergènes Format Lot visé « Pât melon d'hiver (g) » Lait Soya 90 g Tous les lots dont l'étiquette ne comporte aucune mention de la présence des allergènes indiqués dans ce tableau « Brioche taro » Pourrait contenir du lait, du sésame, des arachides, du poisson, des œufs, des sulfites, des crustacés et des mollusques 80 g x 6 Tous les lots dont l'étiquette ne comporte aucune mention de la présence des allergènes indiqués dans ce tableau « Mini danoise crème frm » Pourrait contenir du lait et des noix 260 g Tous les lots dont l'étiquette ne comporte aucune mention de la présence des allergènes indiqués dans ce tableau « Ptt pain vapeur igname violet » Pourrait contenir du lait, des noix, du sésame, des arachides et des œufs 130 g x 4 Tous les lots dont l'étiquette ne comporte aucune mention de la présence des allergènes indiqués dans ce tableau « Brioche arc-en-végétale » Pourrait contenir du lait, du sésame, des arachides, du poisson, des œufs, des sulfites, des crustacés et des mollusques 80 g x 8 Tous les lots dont l'étiquette ne comporte aucune mention de la présence des allergènes indiqués dans ce tableau

Les produits qui font l'objet de la présente mise en garde ont été offerts à la vente à l'établissement désigné ci-dessus ainsi qu'à la succursale située au 300, avenue Sainte-Croix, à Montréal. Ils étaient emballés dans divers contenants. Les mini-danoises et les pâtisseries au melon d'hiver étaient vendues à la température ambiante, tandis que les brioches et le pain vapeur étaient vendus réfrigérés.

L'exploitant procède au rappel des produits en question. Il a convenu avec le Ministère de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution. Cette mise en garde ne concerne que les personnes qui souffrent d'une allergie au lait, au soya, aux noix, au sésame, aux arachides, au poisson, aux œufs, aux sulfites, aux crustacés ou aux mollusques. De plus, les personnes concernées qui ont l'un de ces produits en leur possession sont avisées de ne pas le consommer. Elles doivent le retourner à l'établissement où elles l'ont acheté ou le jeter. Pour obtenir de l'information sur les allergènes, plus précisément sur leurs diverses appellations et sur les aliments dans lesquels ils peuvent se retrouver, il est possible de consulter la page Allergènes et leurs différentes appellations sur Québec.ca.

Lors de l'apparition de symptômes liés à la consommation d'un produit, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé.

Il est à noter qu'aucun cas de réaction allergique associée à la consommation de ces aliments n'a été signalé au MAPAQ jusqu'à présent.

Information additionnelle

Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées peuvent consulter la section Alimentation du site Web du gouvernement du Québec. Elles ont également la possibilité de s'inscrire en ligne pour recevoir, par courriel, les communiqués de rappels d'aliments publiés par le Ministère.

Classification du risque : classe 1

Numéro de référence : 5394

