Présence non déclarée de moutarde dans divers produits de poulet panés préparés et vendus par l'entreprise Marché Lamontagne & Fille (IGA)

MISE EN GARDE À LA POPULATION

QUÉBEC, le 1er oct. 2025 /CNW/ - Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec l'entreprise Marché Lamontagne & Fille (IGA), située au 1199, boulevard Saint-Félicien, à Saint-Félicien, avise les personnes qui souffrent d'une allergie à la moutarde de ne pas consommer les produits indiqués dans le tableau suivant. En effet, en plus des allergènes déjà déclarés, ces produits contiennent de cette substance allergénique sans qu'il en soit fait mention sur l'étiquette.

Pilon poulet BBQ (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation) Demi poitrine BBQ (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation) Demi poulet BBQ (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation)

Dénomination du produit Allergène Format Lot visé « ½ poitrine poulet bbq » Moutarde Variable Tous les lots offerts à la

vente dont l'étiquette ne

comporte aucune mention

de la présence de

moutarde « Pilon poulet epice bbq » Moutarde Variable Tous les lots offerts à la

vente dont l'étiquette ne

comporte aucune mention

de la présence de

moutarde « Demi poulet epice bbq » Moutarde Variable Tous les lots offerts à la

vente dont l'étiquette ne

comporte aucune mention

de la présence de

moutarde

Les produits qui font l'objet de la présente mise en garde ont été offerts à la vente uniquement à l'établissement désigné ci-dessus. Ils étaient emballés dans une barquette de styromousse recouverte d'une pellicule de plastique transparent. Les produits étaient vendus à l'état réfrigéré.

L'exploitant a convenu avec le Ministère de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution. Cette mise en garde ne concerne que les personnes qui souffrent d'une allergie à la moutarde. De plus, les personnes concernées qui ont l'un de ces produits en leur possession sont avisées de ne pas le consommer. Elles doivent le retourner à l'établissement où elles l'ont acheté ou le jeter. Pour obtenir de l'information sur les allergènes, plus précisément sur leurs diverses appellations et sur les aliments dans lesquels ils peuvent se retrouver, il est possible de consulter la page Allergènes et leurs différentes appellations sur Québec.ca.

Lors de l'apparition de symptômes liés à la consommation d'un produit, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé.

Il est à noter qu'aucun cas de réaction allergique associée à la consommation de ces aliments n'a été signalé au MAPAQ jusqu'à présent.

Information additionnelle

Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées peuvent consulter la section Alimentation du site Web du gouvernement du Québec. Elles ont également la possibilité de s'inscrire en ligne pour recevoir, par courriel, les communiqués de rappels d'aliments publiés par le Ministère. Enfin, il est possible de suivre « MAPAQaliments » sur la plateforme X à cette adresse : www.X.com/MAPAQaliments.

Classification du risque : classe 1

Numéro de référence : 5406

Source :

Relations médias

Direction des communications

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries

et de l'Alimentation

Tél. : 418 380-2100, poste 3512

www.mapaq.gouv.qc.ca

SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation