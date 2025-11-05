Présence non déclarée de moutarde, d'anchois et de sulfites dans divers produits préparés et vendus par l'entreprise Pascal le boucher
05 nov, 2025, 08:38 ET
MISE EN GARDE À LA POPULATION
QUÉBEC, le 5 nov. 2025 /CNW/ - Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec la Division de l'inspection des aliments de la Ville de Montréal et l'entreprise Pascal le boucher, située au 8113, rue Saint-Denis, à Montréal, avise les personnes qui souffrent d'une allergie à la moutarde, aux anchois ou aux sulfites de ne pas consommer les produits indiqués dans le tableau suivant. En effet, ces produits contiennent de ces substances allergéniques sans qu'il en soit fait mention sur l'étiquette.
|
Dénomination du produit
|
Allergènes
|
Format
|
Lot visé
|
« LANIÈRES DE BŒUF DÉSHYDRATÉES
|
Moutarde
Anchois
|
Unitaire
|
Tous les lots dont
l'étiquette ne comporte
aucune mention de la
présence de moutarde
et d'anchois
|
« BOUILLON À FONDUE CHINOISE PLB »
|
Sulfites
|
32 oz
|
Tous les lots dont
l'étiquette ne comporte
aucune mention de la
présence de sulfites
Les produits qui font l'objet de la présente mise en garde ont été offerts à la vente uniquement à l'établissement désigné ci-dessus. Les lanières de bœuf étaient emballées sous vide dans un sac de plastique transparent et vendues à l'état réfrigéré, tandis que le bouillon à fondue était emballé dans un contenant de plastique étanche et vendu à l'état congelé.
L'exploitant procède au rappel des produits en question. Il a convenu avec le Ministère et la Division de l'inspection des aliments de la Ville de Montréal de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution. Cette mise en garde ne concerne que les personnes qui souffrent d'une allergie à la moutarde, aux anchois ou aux sulfites. De plus, les personnes concernées qui ont l'un de ces produits en leur possession sont avisées de ne pas le consommer. Elles doivent le retourner à l'établissement où elles l'ont acheté ou le jeter. Pour obtenir de l'information sur les allergènes, plus précisément sur leurs diverses appellations et sur les aliments dans lesquels ils peuvent se retrouver, il est possible de consulter la page Allergènes et leurs différentes appellations sur Québec.ca.
Lors de l'apparition de symptômes liés à la consommation d'un produit, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé.
Il est à noter qu'aucun cas de réaction allergique associée à la consommation de ces aliments n'a été signalé au MAPAQ jusqu'à présent.
Information additionnelle
Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées peuvent consulter la section Alimentation du site Web du gouvernement du Québec. Elles ont également la possibilité de s'inscrire en ligne pour recevoir, par courriel, les communiqués de rappels d'aliments publiés par le Ministère. Enfin, il est possible de suivre « MAPAQaliments » sur la plateforme X à cette adresse : www.X.com/MAPAQaliments.
Classification du risque : classe 1
Numéro de référence : 5444
Source :
Relations médias
Direction des communications
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries
et de l'Alimentation
Tél. : 418 380-2100, poste 3512
www.mapaq.gouv.qc.ca
