Présence non déclarée de lait, de soya et d'œufs dans des pâtisseries au melon d'hiver préparées et vendues par l'entreprise T&T Supermarket inc.

Dénomination du produit Allergènes Format Lot visé « MINI PÂT MELON D'HIVER 6X » Lait

Soya (il était inscrit « peut contenir », mais il aurait fallu lire « contient ») Emballage de

6 unités Tous les lots dont l'étiquette

ne comporte aucune

mention de la présence de

lait et de soya « PÂT MELON D'HIVER » Œufs 90 g Tous les lots dont l'étiquette

ne comporte aucune

mention de la présence

d'œufs

Les produits qui font l'objet de la présente mise en garde ont été offerts à la vente à l'établissement désigné ci-dessus ainsi qu'à la succursale de la même entreprise située au 300, avenue Sainte-Croix, à Saint-Laurent (Montréal). Les produits vendus en paquet de 6 étaient emballés dans un contenant refermable de plastique transparent, tandis que ceux vendus individuellement étaient emballés dans un sachet de plastique transparent. Tous les produits étaient vendus à la température ambiante.

L'exploitant procède au rappel des produits en question. Il a convenu avec le Ministère de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution. Cette mise en garde ne concerne que les personnes qui souffrent d'une allergie au lait, au soya ou aux œufs. De plus, les personnes concernées qui ont l'un de ces produits en leur possession sont avisées de ne pas le consommer. Elles doivent le retourner à l'établissement où elles l'ont acheté ou le jeter. Pour obtenir de l'information sur les allergènes, plus précisément sur leurs diverses appellations et les aliments dans lesquels ils peuvent se trouver, il est possible de consulter la page Allergènes et leurs différentes appellations sur Québec.ca.

Lors de l'apparition de symptômes liés à la consommation d'un produit, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé.

Il est à noter qu'aucun cas de réaction allergique associée à la consommation de ces aliments n'a été signalé au MAPAQ jusqu'à présent.

Information additionnelle

Les consommateurs qui ont des questions peuvent écrire au [email protected].

Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées peuvent consulter la section Alimentation du site Web du gouvernement du Québec. Elles ont également la possibilité de s'inscrire en ligne pour recevoir, par courriel, les communiqués de rappels d'aliments publiés par le Ministère. Enfin, il est possible de suivre « MAPAQaliments » sur la plateforme X à cette adresse : www.X.com/MAPAQaliments.

Classification du risque : classe 1

Numéro de référence : 5547

Source :

Relations médias

Direction des communications

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries

et de l'Alimentation

Tél. : 418 380-2100, poste 3512

[email protected]

Québec.ca

SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation