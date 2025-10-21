Présence non déclarée de divers allergènes dans plusieurs produits préparés et vendus par l'entreprise Coopérative de solidarité de Bouchette

QUÉBEC, le 21 oct. 2025 /CNW/ - Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec l'entreprise Coopérative de solidarité de Bouchette, située au 40, rue Principale, à Bouchette, avise les personnes qui souffrent d'une allergie au blé, au soya, aux œufs, aux sulfites ou à la moutarde et celles ayant la maladie cœliaque ou une autre maladie induite par l'ingestion de gluten de ne pas consommer les produits indiqués dans le tableau suivant. En effet, ces produits contiennent de ces substances allergéniques sans qu'il en soit fait mention sur l'étiquette.
Tous les lots dont l'étiquette ne comporte aucune mention de la présence de blé
« Soupe au gout de chili »
« Soupe oignon et nouille »
Soya
Tous les formats
Tous les lots dont l'étiquette ne comporte aucune mention de la présence de soya
« Potage de chou-fleur »
Blé
Soya
Tous les formats
Tous les lots dont l'étiquette ne comporte aucune mention de la présence de blé et de soya
« Tourtière maison »
« Tourtière du village »
Blé
Soya
Sulfites
Tous les formats
Tous les lots dont l'étiquette ne comporte aucune mention de la présence de blé, de soya et de sulfites
« Salade de choux »
Soya
Œufs
Moutarde
Tous les formats
Tous les lots dont l'étiquette ne comporte aucune mention de la présence de soya, d'œufs et de moutarde
« Salade de pâtes »
Soya
Œufs
Sulfites
Moutarde
Tous les formats
Tous les lots dont l'étiquette ne comporte aucune mention de la présence de soya, d'œufs, de sulfites et de moutarde
Les produits qui font l'objet de la présente mise en garde ont été offerts à la vente uniquement à l'établissement désigné ci-dessus. Ils étaient présentés dans divers emballages. Les soupes et les pâtés étaient vendus à l'état congelé, tandis que les salades étaient vendues à l'état réfrigéré.
L'exploitant procède au rappel des produits en question. Il a convenu avec le Ministère de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution. Cette mise en garde ne concerne que les personnes qui souffrent d'une allergie au blé, au soya, aux œufs, aux sulfites ou à la moutarde et celles ayant la maladie cœliaque ou une autre maladie induite par l'ingestion de gluten. De plus, les personnes concernées qui ont l'un de ces produits en leur possession sont avisées de ne pas le consommer. Elles doivent le retourner à l'établissement où elles l'ont acheté ou le jeter. Pour obtenir de l'information sur les allergènes, plus précisément sur leurs diverses appellations et sur les aliments dans lesquels ils peuvent se retrouver, il est possible de consulter la page Allergènes et leurs différentes appellations sur Québec.ca.
Lors de l'apparition de symptômes liés à la consommation d'un produit, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé.
Il est à noter qu'aucun cas de réaction allergique associée à la consommation de ces aliments n'a été signalé au MAPAQ jusqu'à présent.
Information additionnelle
Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées peuvent consulter la section Alimentation du site Web du gouvernement du Québec. Elles ont également la possibilité de s'inscrire en ligne pour recevoir, par courriel, les communiqués de rappels d'aliments publiés par le Ministère. Enfin, il est possible de suivre « MAPAQaliments » sur la plateforme X à cette adresse : www.X.com/MAPAQaliments.
Classification du risque : classe 1 Numéro de référence : 5427
Source : Relations médias Direction des communications Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation Tél. : 418 380-2100, poste 3512 www.mapaq.gouv.qc.ca
SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation
