Présence non déclarée de blé, de soya et de sulfites dans des pâtés et de la quiche préparés et vendus par l'entreprise Boucanerie Chelsea

MISE EN GARDE À LA POPULATION

QUÉBEC, le 27 nov. 2025 /CNW/ - Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec l'entreprise Boucanerie Chelsea, située au 706, route 105, à Chelsea, avise les personnes qui souffrent d'une allergie au blé, au soya ou aux sulfites et celles ayant la maladie cœliaque ou une autre maladie induite par l'ingestion de gluten de ne pas consommer les produits indiqués dans le tableau suivant. En effet, en plus des allergènes déjà déclarés, ces produits contiennent de ces substances allergéniques sans qu'il en soit fait mention sur l'étiquette.

Quiche au saumon fumé (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation) Tarte aux fruits de mer (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation) Tourtière (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation)

Dénomination

du produit Allergènes Formats Lot visé « TARTE AUX FRUITS

DE MER » Blé Soya Sulfites Format de 5 pouces Format de 9 pouces Tous les lots dont l'étiquette ne comporte aucune mention de la présence de blé, de soya et de sulfites « TOURTIÈRE » Blé Soya Sulfites Format de 5 pouces Format de 9 pouces Tous les lots dont l'étiquette ne comporte aucune mention de la présence de blé, de soya et de sulfites « QUICHE AU SAUMON FUMÉ » Blé Soya Sulfites Format de 5 pouces Format de 9 pouces Tous les lots dont l'étiquette ne comporte aucune mention de la présence de blé, de soya et de sulfites

Les produits qui font l'objet de la présente mise en garde ont été offerts à la vente uniquement à l'établissement désigné ci-dessus. Ils étaient emballés dans une boîte de carton munie d'une fenêtre. Les produits étaient vendus à l'état congelé.

L'exploitant procède au rappel des produits en question. Il a convenu avec le Ministère de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution. Cette mise en garde ne concerne que les personnes qui souffrent d'une allergie au blé, au soya ou aux sulfites et celles ayant la maladie cœliaque ou une autre maladie induite par l'ingestion de gluten. De plus, les personnes concernées qui ont l'un de ces produits en leur possession sont avisées de ne pas le consommer. Elles doivent le retourner à l'établissement où elles l'ont acheté ou le jeter. Pour obtenir de l'information sur les allergènes, plus précisément sur leurs diverses appellations et sur les aliments dans lesquels ils peuvent se retrouver, il est possible de consulter la page Allergènes et leurs différentes appellations sur Québec.ca.

Lors de l'apparition de symptômes liés à la consommation d'un produit, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé.

Il est à noter qu'aucun cas de réaction allergique associée à la consommation de ces aliments n'a été signalé au MAPAQ jusqu'à présent.

Information additionnelle

Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées peuvent consulter la section Alimentation du site Web du gouvernement du Québec. Elles ont également la possibilité de s'inscrire en ligne pour recevoir, par courriel, les communiqués de rappels d'aliments publiés par le Ministère. Enfin, il est possible de suivre « MAPAQaliments » sur la plateforme X à cette adresse : www.X.com/MAPAQaliments.

Classification du risque : classe 1

Numéro de référence : 5478

Source :

Relations médias

Direction des communications

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries

et de l'Alimentation

Tél. : 418 380-2100, poste 3512

www.mapaq.gouv.qc.ca

SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation