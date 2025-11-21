Présence non déclarée de blé, de lait, de sulfites et d'œufs dans des soupes et de la tarte aux pommes et au sucre à la crème préparées et vendues par l'entreprise La Vieille Cave

MISE EN GARDE À LA POPULATION

QUÉBEC, le 21 nov. 2025 /CNW/ - Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec l'entreprise La Vieille Cave, située au 937, chemin de la Montagne, à Mont-Saint-Hilaire, avise les personnes qui souffrent d'une allergie au blé, au lait, aux sulfites ou aux œufs et celles ayant la maladie cœliaque ou une autre maladie induite par l'ingestion de gluten de ne pas consommer les produits indiqués dans le tableau suivant. En effet, en plus des allergènes déjà déclarés, ces produits contiennent de ces substances allergéniques sans qu'il en soit fait mention sur l'étiquette.

Soupe à l'orge (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation) Tarte pommes et sucre à la crème (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation) Soupe à l'oignon (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation)

Dénomination

du produit Allergènes Format Lot visé « Tarte pommes et

sucre a la creme » Œufs Unitaire Les tartes vendues cuites et

congelées dont l'étiquette ne

comporte aucune mention de la

présence d'œufs « Soupe a l'oignon » Blé Lait Sulfites Unitaire Les unités dont l'étiquette ne

comporte aucune mention de la

présence de blé, de lait et de sulfites « Soupe à l'orge » Lait Sulfites Unitaire Les unités dont l'étiquette ne

comporte aucune mention de la

présence de lait et de sulfites

Les produits qui font l'objet de la présente mise en garde ont été offerts à la vente à l'établissement désigné ci-dessus ainsi qu'à l'établissement situé au 405, chemin des Patriotes, à Saint-Charles-sur-Richelieu. Les produits étaient vendus à l'état congelé.

L'exploitant procède au rappel des produits en question. Il a convenu avec le Ministère de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution. Cette mise en garde ne concerne que les personnes qui souffrent d'une allergie au blé, au lait, aux sulfites ou aux œufs et celles ayant la maladie cœliaque ou une autre maladie induite par l'ingestion de gluten. De plus, les personnes concernées qui ont l'un de ces produits en leur possession sont avisées de ne pas le consommer. Elles doivent le retourner à l'établissement où elles l'ont acheté ou le jeter. Pour obtenir de l'information sur les allergènes, plus précisément sur leurs diverses appellations et sur les aliments dans lesquels ils peuvent se retrouver, il est possible de consulter la page Allergènes et leurs différentes appellations sur Québec.ca.

Lors de l'apparition de symptômes liés à la consommation d'un produit, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé.

Il est à noter qu'aucun cas de réaction allergique associée à la consommation de ces aliments n'a été signalé au MAPAQ jusqu'à présent.

Information additionnelle

Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées peuvent consulter la section Alimentation du site Web du gouvernement du Québec. Elles ont également la possibilité de s'inscrire en ligne pour recevoir, par courriel, les communiqués de rappels d'aliments publiés par le Ministère. Enfin, il est possible de suivre « MAPAQaliments » sur la plateforme X à cette adresse : www.X.com/MAPAQaliments.

Classification du risque : classe 1

Numéro de référence : 5464

