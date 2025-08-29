Présence non déclarée de blé, de lait, d'œufs, de poisson, de mollusques et de sésame dans de la marinade préparée et vendue par l'entreprise Le Grand Goût

MISE EN GARDE À LA POPULATION

QUÉBEC, le 29 août 2025 /CNW/ - Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec la Division de l'inspection des aliments de la Ville de Montréal et l'entreprise Le Grand Goût, située au 5770, rue Jean-Talon Est, à Montréal, avise les personnes qui souffrent d'une allergie au blé, au lait, aux œufs, au poisson, aux mollusques ou au sésame et celles ayant la maladie cœliaque ou une autre maladie induite par l'ingestion de gluten de ne pas consommer le produit indiqué dans le tableau suivant. En effet, en plus des allergènes déjà déclarés, ce produit contient ou pourrait contenir de ces substances allergéniques sans qu'il en soit fait mention sur l'étiquette.

Dénomination du produit Allergènes Format Lot visé « MARINADE » Blé (Pourrait aussi contenir

du lait, des œufs,

du poisson,

des mollusques et

du sésame) Unitaire Tous les lots dont l'étiquette

ne comporte aucune

mention de la présence des

allergènes indiqués dans

ce tableau

Le produit qui fait l'objet de la présente mise en garde a été offert à la vente uniquement à l'établissement désigné ci-dessus. Il était conditionné dans un pot de verre muni d'un couvercle métallique. Le produit était vendu à l'état réfrigéré.

L'exploitant procède au rappel du produit en question. Il a convenu avec le Ministère et la Division de l'inspection des aliments de la Ville de Montréal de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution. Cette mise en garde ne concerne que les personnes qui souffrent d'une allergie au blé, au lait, aux œufs, au poisson, aux mollusques ou au sésame et celles ayant la maladie cœliaque ou une autre maladie induite par l'ingestion de gluten. De plus, les personnes concernées qui ont ce produit en leur possession sont avisées de ne pas le consommer. Elles doivent le retourner à l'établissement où elles l'ont acheté ou le jeter. Pour obtenir de l'information sur les allergènes, plus précisément sur leurs diverses appellations et sur les aliments dans lesquels ils peuvent se retrouver, il est possible de consulter la page Allergènes et leurs différentes appellations sur Québec.ca.

Lors de l'apparition de symptômes liés à la consommation d'un produit, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé.

Il est à noter qu'aucun cas de réaction allergique associée à la consommation de cet aliment n'a été signalé au MAPAQ jusqu'à présent.

Information additionnelle

Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées peuvent consulter la section Alimentation du site Web du gouvernement du Québec. Elles ont également la possibilité de s'inscrire en ligne pour recevoir, par courriel, les communiqués de rappels d'aliments publiés par le Ministère. Enfin, il est possible de suivre « MAPAQaliments » sur la plateforme X à cette adresse : www.X.com/MAPAQaliments.

Classification du risque : classe 1

Numéro de référence : 5353

