Présence non déclarée d'œufs dans des wontons au poulet et aux oignons verts préparés et vendus par l'entreprise Aliments Cinq Bonheurs inc.

Mise en garde à la population

QUÉBEC, le 15 janv. 2026 /CNW/ - Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec l'entreprise Aliments Cinq Bonheurs inc., située au 41, chemin Du Tremblay, à Boucherville, avise les personnes qui souffrent d'une allergie aux oeufs de ne pas consommer le produit indiqué dans le tableau suivant. En effet, en plus des allergènes déjà déclarés, ce produit contient de cette substance allergénique sans qu'il en soit fait mention sur l'étiquette.

Wonton au poulet et aux oignons verts, verso (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation) Wonton au poulet et aux oignons verts (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation)

Dénomination du produit Allergène Format CUP Lot visé « Wonton au poulet et aux oignions verts » Œufs 300 g 6 28774 02323 2 Tous les lots dont l'étiquette ne comporte aucune mention de la présence d'œufs

Le produit qui fait l'objet de la présente mise en garde a été offert à la vente dans plusieurs établissements de la province de Québec. Il était emballé dans une un sachet de plastique muni d'une fenêtre. Le produit était vendu à l'état congelé.

L'exploitant procède au rappel du produit en question. Il a convenu avec le Ministère de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution. Cette mise en garde ne concerne que les personnes qui souffrent d'une allergie aux œufs. De plus, les personnes concernées qui ont ce produit en leur possession sont avisées de ne pas le consommer. Elles doivent le retourner à l'établissement où elles l'ont acheté ou le jeter. Pour obtenir de l'information sur les allergènes, plus précisément sur leurs diverses appellations et sur les aliments dans lesquels ils peuvent se retrouver, il est possible de consulter la page Allergènes et leurs différentes appellations sur Québec.ca.

Lors de l'apparition de symptômes liés à la consommation d'un produit, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé.

Il est à noter qu'aucun cas de réaction allergique associée à la consommation de cet aliment n'a été signalé au MAPAQ jusqu'à présent.

Information additionnelle

Les consommateurs qui ont des questions peuvent écrire au [email protected].

Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées peuvent consulter la section Alimentation du site Web du gouvernement du Québec. Elles ont également la possibilité de s'inscrire en ligne pour recevoir, par courriel, les communiqués de rappels d'aliments publiés par le Ministère. Enfin, il est possible de suivre « MAPAQaliments » sur la plateforme X à l'adresse suivante : www.X.com/MAPAQaliments.

Classification du risque : classe 1

Numéro de référence : 5567

Source :

Relations médias

Direction des communications

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries

et de l'Alimentation

Tél. : 418 380-2100, poste 3512

[email protected]

Québec.ca

SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation