CAP SUR UN ÉTÉ BIEN PLANIFIÉ - Santé Québec déploie son plan estival

MONTRÉAL, le 19 juin 2026 /CNW/ - À l'approche de la période estivale, Santé Québec déploie les mesures nécessaires afin d'assurer la continuité des soins et des services à la population. Grâce à une planification amorcée plusieurs mois à l'avance et à des mécanismes de soutien éprouvés, le réseau est prêt à faire face aux défis propres à la saison.

Une formule qui fonctionne

Le modèle de soutien et de collaboration de l'été 2025 est reconduit. En cas de bris de service, un mécanisme s'enclenche afin de trouver une solution qui comprend, entre autres, l'équipe volante publique, le Centre national Médecins-Québec ainsi que le réseau d'infirmières en dépannage obstétrique. Au besoin, un plan de soutien peut également être déployé avec la collaboration des établissements et du siège social afin de favoriser l'entraide entre les régions.

Rappelons que ce modèle a permis d'éviter 1 029 bris de service au cours l'été 2025.

« Cette approche a largement contribué à faire de l'été 2025 l'un des mieux gérés du réseau depuis plusieurs années. Les défis auxquels nous faisons face exigent une mobilisation de longue haleine afin d'assurer la continuité des soins et des services pendant la période estivale. Soyons réalistes : certaines situations nécessiteront encore des ajustements au cours des prochains mois. Toutefois, c'est en travaillant ensemble et en mettant à profit les leçons apprises que nous traverserons cette période avec succès », souligne Cynthia Cloutier directrice de la coordination de l'accès aux soins et services

Des options de consultations disponibles tout au long de l'été

Choisir la bonne ressource en fonction de son besoin contribue à réduire la pression sur les urgences, qui doivent demeurer disponibles pour les situations graves nécessitant une intervention immédiate :

Info-Santé et Info-Social;

Guichet d'accès à la première ligne;

Médecin de famille;

Pharmacienne et pharmacien;

Et plus encore.

Des conseils essentiels pour un été en santé

Allergies saisonnières, coups de soleil, piqûres d'insectes, blessures liées aux activités sportives ou de plein air : plusieurs situations courantes peuvent être prévenues ou soulagées à la maison. Afin d'accompagner la population, les équipes cliniques de Santé Québec ont préparé une série de fiches pratiques contenant des conseils simples et utiles pour prendre soin de soi et de ses proches tout au long de l'été.

Consultez-les sur le site de Santé Québec.

SOURCE Santé Québec

Pour renseignements : Relations médias - Santé Québec, [email protected]