SANTÉ QUÉBEC ANNONCE UNE TRANSITION À LA PRÉSIDENCE DE SON CONSEIL D'ADMINISTRATION

QUÉBEC, le 7 juill. 2026 /CNW/ - Santé Québec annonce qu'une transition à la présidence de son conseil d'administration s'amorcera dans les semaines à venir alors que la présidente du conseil d'administration, madame Christiane Germain, a pris la décision, après mûre réflexion, de quitter son poste.

Mme Germain quittera ses fonctions le 30 octobre prochain, après avoir assuré une transition harmonieuse.

« Lorsque j'ai accepté ce mandat, je l'ai fait avec enthousiasme parce que je croyais profondément à l'importance de bâtir cette nouvelle institution. Ce mandat, je l'ai abordé avec l'esprit entrepreneurial qui me caractérise. Je suis convaincue qu'aujourd'hui, Santé Québec possède des fondations solides et une équipe d'exception capable de poursuivre le travail déjà amorcé. C'est précisément parce que nous avons franchi cette étape importante que je sens que le moment est venu pour moi de passer le relais. Donner naissance à Santé Québec aura été un privilège exceptionnel que peu de personnes ont la chance d'avoir dans leur carrière », a déclaré Mme Germain.

« Je tiens à remercier les membres du conseil d'administration pour leur engagement, leur rigueur et leur collaboration tout au long de ce parcours. Ensemble, nous avons accompagné l'équipe de direction de la société d'État dans ses efforts visant à donner plus d'accès au réseau de la santé et des services sociaux à la population. D'ailleurs, des résultats concrets ont été obtenus notamment avec une baisse des temps d'attente en chirurgie, un accès amélioré pour les soins et les services en santé mentale, davantage d'accès à la protection de la jeunesse et une augmentation des soins à domicile », a-t-elle ajouté.

« Dès les premiers jours de Santé Québec, Mme Germain a joué un rôle déterminant dans la mise en place d'une gouvernance forte et rigoureuse. Je tiens à la remercier sincèrement pour son engagement, son leadership et son soutien. Les équipes de Santé Québec demeurent pleinement mobilisées et poursuivront, avec le conseil d'administration, le travail entrepris afin de transformer durablement le réseau de la santé et des services sociaux au bénéfice de la population québécoise », a conclu Geneviève Biron, présidente et cheffe de la direction de Santé Québec.

Depuis sa création, Santé Québec a franchi des étapes déterminantes dans la mise en place de son organisation et le déploiement de sa mission. Santé Québec poursuit ses travaux afin d'améliorer l'accès aux soins et aux services, de soutenir les établissements du réseau et d'offrir à la population des services toujours plus accessibles, sécuritaires et centrés sur les besoins des usagers et des usagères.

SOURCE Santé Québec

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