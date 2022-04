Prescription du Paxlovid par le pharmacien : ne courez pas à la pharmacie!

MONTRÉAL, le 1er avril 2022 /CNW Telbec/ - Les pharmaciens peuvent dès aujourd'hui prescrire le Paxlovid, un traitement qui réduit la gravité des symptômes de la COVID-19. Ce médicament est réservé aux personnes à risque de développer des complications sérieuses; il diminue les dangers d'hospitalisation.

L'Ordre des pharmaciens du Québec tient à lancer un message à la population : ne vous présentez pas physiquement à la pharmacie en cas de test positif à la COVID-19. Dans ces situations, si vous faites partie des clientèles cibles, communiquez plutôt avec votre pharmacie pour obtenir une consultation téléphonique.

Quelques informations utiles :

Le Paxlovid est réservé aux clientèles cibles à risque de développer des complications. Si vous ne faites pas partie de ces groupes, respectez plutôt les règles habituelles d'isolement et prenez soin de vous d'ici à la disparition des symptômes.





Si vous faites partie des clientèles cibles et que vous avez testé positif à la COVID-19, ne tardez pas à téléphoner à votre pharmacie. Le médicament doit être pris dans les cinq jours suivant l'apparition des symptômes.





Le pharmacien procédera à une évaluation. À la suite de celle-ci, il jugera si une prescription est possible. Il pourrait décider, par exemple, de ne pas prescrire le médicament ou de vous diriger vers un autre professionnel.





Ayez toujours à la maison des trousses de dépistage de la COVID-19. Ainsi, en cas de symptômes, vous pourrez rapidement réaliser un test.

Une avancée, résultat d'une belle collaboration

Cette nouvelle responsabilité des pharmaciens a pu voir le jour à la suite de travaux réalisés par l'Ordre des pharmaciens du Québec, en collaboration avec le Collège des médecins du Québec, l'Office des professions et le ministère de la Santé et des Services sociaux. L'Ordre tient à souligner la collaboration de l'ensemble des acteurs dans ce dossier, qui a mené à cette avancée importante. En plus du Paxlovid, les pharmaciens peuvent maintenant prescrire tous les traitements contre la maladie à coronavirus.

Les pharmaciens disposent de toutes les connaissances et compétences pour prescrire ces traitements. Dans le cas du coronavirus, le fait qu'ils doivent être pris rapidement après l'apparition des symptômes fait des pharmaciens des professionnels tout désignés pour agir comme prescripteurs.

