PrescripTIon accueille Intrahealth comme nouveau fournisseur de DME

TORONTO, le 5 juin 2019 /CNW/ - Inforoute Santé du Canada (Inforoute) est ravie d'annoncer qu'elle a signé un accord avec Intrahealth Canada Limited (Intrahealth), fournisseur de dossier médical électronique (DME), ce qui porte à 11 le nombre de fournisseurs de DME faisant affaire avec PrescripTIonMC.

« Les DME sont essentiels au succès de PrescripTIonMC, alors nous sommes emballés qu'Intrahealth fasse équipe avec nous, affirme Michael Green, président et chef de la direction d'Inforoute. Comme les DME permettent aux prescripteurs d'envoyer des ordonnances électroniques directement à la pharmacie choisie par le patient, ils éliminent le recours au papier ou au télécopieur et rendent donc la prescription de médicaments plus sûre, plus rapide et plus commode. »

Intrahealth, qui est situé à Vancouver, approvisionne le marché des soins primaires au Nouveau-Brunswick et en Colombie-Britannique, de même que des cliniques de soins communautaires de l'Ontario.

« Nous sommes vraiment très heureux d'offrir maintenant PrescripTIonMC à partir de notre DME, souligne Silvio Labriola, directeur général d'Intrahealth. Ce service d'ordonnances électroniques concorde parfaitement avec notre volonté de servir le patient d'abord, en utilisant des technologies pour réduire les coûts et rendre les soins plus commodes, tout en améliorant les services pour la communauté des professionnels de la santé. »

« Nous avons lancé PrescripTIonMC au Nouveau-Brunswick à l'automne dernier dans le cadre de notre initiative ACCÈS Atlantique, qui vise à faciliter l'accès aux soins en vue d'améliorer la santé des gens, explique M. Green. Notre intention est d'étendre le service à toute la province, alors nous sommes impatients de collaborer avec Intrahealth pour concrétiser ce grand projet. »

Outre au Nouveau-Brunswick, PrescripTIonMC est offert en Ontario et en Alberta. Des ententes ont été conclues avec sept autres provinces et territoires, pour lesquels des plans de déploiement sont en cours d'élaboration. Par ailleurs, l'équipe de PrescripTIonMC collabore avec 32 entreprises qui comptent en tout plus de 3 400 pharmacies, ainsi qu'avec 11 fournisseurs de DME et 4 fournisseurs de systèmes de gestion de pharmacie (SGP).

Pour en savoir plus au sujet de PrescripTIonMC, consultez le site www.PrescripTIoncan.ca. Les prescripteurs et les pharmaciens qui souhaitent adhérer au service sont invités à remplir le formulaire de déclaration d'intérêt.

À propos d'Intrahealth Canada Limited

Constituée en 2005, la société Intrahealth Canada fournit des solutions logicielles médicales à des cliniques d'omnipraticiens et à des administrations publiques de la santé. Entreprise du secteur privé fondée par les deux médecins néo-zélandais qui en sont propriétaires, elle procure à ses clients des solutions robustes, sûres et adaptables au moyen de technologies innovatrices en phase avec le mode de vie d'aujourd'hui, sans cesse en mouvement. La plateforme convient à des milieux de soins variés : les soins primaires, les soins spécialisés, les soins communautaires, les soins à domicile et les soins en établissement, entre autres. Nos solutions répondent aux besoins des professionnels de première ligne en permettant la transmission d'information essentielle à des centres de coordination, en accélérant la mise en place de programmes et en allégeant le fardeau de la conformité pour les médecins et les autres cliniciens. Nous aidons nos clients à recueillir des données structurées, contextuelles et significatives, qui peuvent être analysées et traitées automatiquement.

À propos de PrescripTIonMC

Inforoute Santé du Canada collabore avec Santé Canada, les provinces et les territoires, ainsi que les intervenants de l'industrie en vue de développer, puis d'exploiter et de maintenir en état un service national d'ordonnances électroniques appelé PrescripTIonMC. Au service de l'ensemble des patients, des pharmacies et des prescripteurs, PrescripTIonMC rendra la gestion des médicaments plus sûre et plus efficace, puisque les prescripteurs pourront transmettre à partir de leur dossier médical électronique (DME) une ordonnance au système de gestion de pharmacie (SGP) de la pharmacie choisie par le patient. De plus, PrescripTIonMC protégera les données médicales personnelles des patients en empêchant qu'elles soient vendues ou utilisées à des fins commerciales.

À propos d'Inforoute Santé du Canada

Inforoute contribue à améliorer la santé des Canadiens en travaillant avec ses partenaires afin d'accélérer la création, l'adoption et l'utilisation efficace d'outils de santé numériques partout au pays. Par ses investissements, elle aide à améliorer l'accès aux soins, leur qualité et l'efficience des services de santé pour les patients et les cliniciens. Inforoute est une organisation indépendante, à but non lucratif, financée par le gouvernement fédéral.

