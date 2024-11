Les Canadiens sont prêts à payer davantage pour rendre leur maison écologique

TORONTO, le 28 nov. 2024 /CNW/ - Alors que les taux d'intérêt continuent de baisser, les résultats du sondage montrent que les motifs pour effectuer des rénovations sont à la fois pratiques et personnels; plus de trois Canadiens sur cinq (63 %) motivés par l'ambition de créer un foyer à leur goût et le désir d'augmenter la valeur de leur propriété.

Près de la moitié des Canadiens (49 %) sont en train de planifier, de réaliser ou ont récemment terminé des rénovations domiciliaires. Les propriétaires déclarent des dépenses plus élevées, avec un coût de rénovation moyen prévu de 19 000 $, soit près du double des dépenses déclarées en 2019 (10 000 $). Plus de la moitié (57 %) des répondants ont réglé ou prévoient de régler certains coûts à l'aide d'économies en espèces ou personnelles, 49 % d'entre eux ont mis en place un plan détaillé et un budget et 80 % ont exprimé leur confiance envers leur budget, leur échéancier et la portée de leur projet.

« À l'heure actuelle, les propriétaires canadiens investissent considérablement afin d'effectuer des améliorations pratiques de leur maison malgré la hausse des coûts; 60 % d'entre eux choisissant de rénover leur maison plutôt que de la vendre », a déclaré Carissa Lucreziano, vice-présidente, Planification financière et Conseils, Banque CIBC. « Nos résultats montrent qu'un quart des rénovateurs consultent ou prévoient de consulter un conseiller financier avant la réalisation de leur projet, afin de les aider à établir un plan et un budget et à gérer les coûts imprévus en cours de route. »

Les trois quarts des rénovateurs canadiens ont déclaré avoir fait des compromis pour atteindre leurs objectifs de rénovation, y compris différents inconvénients, une réduction des loisirs et du temps passé en famille, des réductions des dépenses discrétionnaires et des coûts de rénovation plus élevés. Plus de la moitié (59 %) des Canadiens sont prêts à payer plus cher pour des rénovations qui rendent leur maison plus respectueuse de l'environnement, et 73 % des Canadiens qui ont effectué des rénovations ou qui prévoient de le faire au cours de la prochaine année disent songer à intégrer des technologies intelligentes, durables ou à haut rendement énergétique.

Voici d'autres conclusions principales du sondage :

Au cours des 12 derniers mois, les cinq principales rénovations effectuées par les propriétaires ont été les suivantes :

Mises à niveau et rénovations mineures (peinture, réparations générales, etc.) : 46 %



Améliorations ou ajouts aux salles de bain : 39 %



Améliorations aux planchers : 32 %



Améliorations ou rénovations de la cuisine : 27 %



Finition du sous-sol : 26 %

Environ quatre rénovateurs sur dix (41 %) citent des raisons esthétiques comme objectif de la rénovation, suivies de l'aspect pratique (39 %), de la prévention de la détérioration (39 %) et de l'augmentation de la valeur de la maison (27 %).

La Banque CIBC offre une variété d'outils et de ressources en ligne pour aider les Canadiens dans le processus de rénovation et de mise à niveau :

Les calculateurs de prêts et marges de crédit sont des outils que vous pouvez utiliser pour évaluer le montant que vous pouvez emprunter pour vos rénovations.

Le Programme ressource-toit CIBC : en utilisant la valeur nette de votre propriété, vous pouvez regrouper une marge de crédit et un prêt hypothécaire afin de consolider l'ensemble de votre crédit personnel en une solution d'emprunt garanti à faible taux d'intérêt, qui peut être ajustée pour aider à financer votre projet de rénovation et à répondre à vos besoins d'emprunt futurs.

Planificateur Intelli CIBC est un outil intuitif qui vous donne des renseignements opportuns sur vos habitudes de dépenses pour vous aider à suivre et à comprendre vos finances afin que vous puissiez atteindre vos objectifs.

Le Calculateur d'épargne CIBC vous offre des conseils sur la façon de faire croître votre épargne et de réaliser plus rapidement vos ambitions en matière de rénovation domiciliaire.

Mention juridique

Les résultats sont tirés d'un sondage Ipsos réalisé du 18 au 25 septembre 2024 pour le compte de la Banque CIBC. Pour ce sondage, un échantillon de 1 500 Canadiens âgés de 18 ans et plus a été interrogé en ligne. L'échantillon provient du panel d'Ipsos. Une pondération a été utilisée pour équilibrer les données démographiques pour que la composition de l'échantillon reflète celle de la population adulte selon les données du recensement et pour fournir des résultats destinés à se rapprocher de l'univers de l'échantillon. La précision des sondages en ligne Ipsos est mesurée à l'aide d'un intervalle de crédibilité. Dans le cas présent, les résultats sont considérés comme précis à + 3,1 points de pourcentage, 19 fois sur 20, comparativement à ce qu'ils auraient été si tous les Canadiens avaient été sondés. L'intervalle de crédibilité sera plus important parmi les sous-ensembles de la population.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 14 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et de Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués de presse et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre/.

