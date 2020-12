Près de la moitié des Canadiens ne se préoccupent pas de leur santé mentale

La Sun Life teste un nouveau coach personnalisé pour aider les Clients dans leur parcours

en santé mentale

TORONTO, le 10 déc. 2020 /CNW/ - La solitude et l'anxiété risquent de perturber la santé mentale des Canadiens qui voient leurs Fêtes bouleversées par la pandémie. Un récent sondage mené par la Sun Life indique que la crise de la COVID-19 continue d'avoir un effet néfaste sur la santé mentale de près de 60 % de la population. Pourtant, 40 % d'entre eux déclarent ne rien faire pour l'améliorer.

En matière de gestion de la santé mentale, le sondage révèle des différences entre les sexes et les groupes d'âge. Plus d'hommes (46 %) que de femmes (34 %) disent ne rien faire pour veiller sur leur santé mentale. Parmi les générations, les baby-boomers, âgés de 55 ans et plus, sont ceux qui s'en occupent le moins (55 %).

Le sondage de la Sun Life montre que parmi les personnes qui prennent soin de leur santé mentale, la plupart (22 %) y consacrent moins d'une heure par semaine. 21 % des répondants disent y consacrer d'une à trois heures par semaine en moyenne, mais seulement 9 % de trois à cinq heures.

Faire de la santé mentale une priorité quotidienne

Pourtant, tout le monde a une santé mentale. De la même façon qu'on pose des gestes concrets pour s'occuper de sa santé physique et financière, on doit s'occuper de son mieux-être mental. Si vous ne vous préoccupez jamais de votre santé mentale, vous vous sentirez peut-être dépassé par la tâche. La Sun Life recommande de commencer lentement, par un ou deux petits gestes chaque jour.

« Pour bien des gens, s'occuper de sa santé mentale, c'est entreprendre une thérapie - mais ce n'est là qu'un outil parmi d'autres. On peut faire plusieurs choses pour améliorer son mieux-être, comme prendre l'air ou suivre un programme en ligne gratuit de pleine conscience. Chaque petit geste compte, explique Sam Mikail, directeur, solutions en santé mentale à la Sun Life. Nous devrions tous prévoir du temps à notre horaire pour y voir. Le faire maintenant diminue le risque de vivre des problèmes plus tard. »

Lumino Santé, une innovation de la Sun Life, est une plateforme numérique qui regroupe des ressources gratuites en santé, y compris en santé mentale, pour aider les Canadiens à voir où ils en sont dans leur parcours. La plateforme offre aussi un outil de recherche qui permet aux gens d'entrer en contact, virtuellement ou en personne, avec des professionnels de la santé locaux.

Un coach en santé mentale personnalisé pour les Clients des Garanties collectives

Les régimes de garanties de la Sun Life vont plus loin grâce à l'analytique prédictive, qui permet de repérer les Clients plus à risque de développer un problème de santé mentale. La Sun Life les guide dans leur parcours individuel vers les ressources qui conviennent à leur situation. Nos suggestions comprennent des actions personnalisées ou un lien vers un praticien pour des soins supplémentaires.

« La pandémie continue d'amplifier la crise en santé mentale qui touchait déjà le pays. Elle met en lumière l'importance d'aider les gens à adopter un mode de vie sain, souligne Dave Jones, vice-président principal des Garanties collectives à la Sun Life Canada. Notre compagnie a à cœur de donner aux employés, aux Clients et aux Canadiens les moyens de gérer leur santé mentale. Notre objectif est d'équiper les gens avec des outils virtuels qui leur permettent de trouver l'aide dont ils ont besoin, peu importe où ils en sont dans leur parcours. »

