Près de 915 000 $ pour soutenir le développement de la créativité numérique

QUÉBEC, le 11 avril 2025 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce l'octroi de 914 618 $ pour soutenir 17 projets de maillage en créativité numérique, menés par des organismes des domaines culturel et numérique.

Ces initiatives de maillage solidifient l'écosystème de la créativité numérique et encouragent la création de partenariats structurants entre les artistes, les organismes, les entreprises, les gestionnaires d'espaces publics, les associations et les établissements d'enseignement, ainsi qu'avec d'autres domaines des industries culturelle et créative afin de favoriser l'intégration de la créativité numérique à leurs projets et activités. Les projets retenus permettent notamment le développement de nouvelles formations dans le domaine, ainsi que la tenue d'événements qui permettent de décupler les occasions d'affaires et le partage de connaissances.

Citation

« En soutenant ces projets structurants, on encourage la mise en place d'un écosystème fort dans le domaine de la créativité numérique. Ces initiatives permettent de faciliter la collaboration et la concertation dans le secteur ce qui, en plus de faire rayonner le talent d'ici, favorise l'essor du milieu de la créativité numérique au Québec et à l'international. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Faits saillants

Les 17 projets sont soutenus dans le cadre de la mesure 3.2 de la Stratégie pour l'essor de la créativité numérique en culture 2023-2028, qui vise à favoriser le maillage entre les acteurs de cet écosystème.

Les projets soutenus témoignent de la vitalité du milieu québécois de la créativité numérique à travers une diversité d'axes de développement pour sa structuration et son essor. Ils portent sur le développement stratégique, la mutualisation de services, la formation ainsi que des événements.

Ces initiatives touchent notamment à des besoins du milieu en intelligence artificielle, en circulation des œuvres, en commercialisation, en sobriété numérique et sur la révision des modèles d'affaires.

Lien connexe

Annexe

Projets retenus

Organisme Projet Montant octroyé 7 Doigts Forum LAB7 44 811 $ C2MTL 2025 En mouvement : l'art d'agir (édition 2025) 49 500 $ C2MTL 2024 Expériences collectives (édition 2024) 48 900 $ DigiHub Phase préparatoire du laboratoire numérique durable 11 275 $ La Piscine Projet de partenariat avec HUB Montréal 32 000 $ INIS Formation et créativité numérique 48 000 $ La Piscine Cartographie de cas exemplaires de la créativité numérique au Québec 49 950 $ MUTEK Sommet Future Festivals dans le cadre du 25e de MUTEK 49 950 $ PQDS 15e anniversaire de l'événement Luminothérapie 21 362 $ PQDS Circulation d'œuvres numériques créatives 49 070 $ REPAIRE Étude de faisabilité pour le développement d'un réseau coopératif distribué 49 950 $ SAT Laboratoire vivant pour l'innovation ouverte et le maillage en créativité numérique 149 000 $ SYNTHÈSE Programmation « Quand les nouvelles technologies et l'IA redéfinissent la création et la production » 49 950 $ Xn Québec Maillage en sobriété numérique pour les industries culturelles québécoises 49 950 $ Xn Québec Les tournées Xn et outils de maillage et de mutualisation 49 950 $ Zú Mobilisation de regroupements ou grappes industrielles pour l'organisation d'événements de type Demo Day sectoriel 121 000 $ Zú-SAT Pôle montréalais d'innovation et de commercialisation en créativité numérique 40 000 $

