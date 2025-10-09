OTTAWA, ON, le 9 oct. 2025 /CNW/ - Selon le nouveau rapport de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI), une forte majorité de PME (87 %) sont favorables à des réformes chez Postes Canada.

Les changements auxquels les entrepreneurs sont les plus favorables sont la réduction de la fréquence du service de livraison du courrier (52 %), le remplacement des livraisons aux portes par des boîtes postales communautaires (51 %), le plafonnement ou le gel de la rémunération des employés pendant quelques années (45 %) et le remplacement des comptoirs postaux par des concessionnaires franchisés (42 %).

« Nous sommes heureux de voir le gouvernement fédéral prendre des mesures pour moderniser Postes Canada. La société d'État perd déjà de nombreux clients et dix millions de dollars par jour. Sans réformes majeures, Postes Canada finira par s'effondrer », affirme Christina Santini, directrice des Affaires nationales à la FCEI.

Il faut savoir qu'avant le déclenchement de la grève en septembre, 4 PME sur 5 continuaient à faire appel à des services de Postes Canada. Près des trois quarts (73 %) envoyaient des chèques et 61 % envoyaient d'autres types de courrier, citant les coûts peu élevés (58 %) et la commodité (50 %) comme principales raisons.

La FCEI recommande à Ottawa de prendre les mesures suivantes :

Mettre fin immédiatement à la grève à Postes Canada et mettre en place rapidement les changements annoncés.

Geler les dépenses liées à la rémunération et favoriser une meilleure souplesse des horaires.

Considérer Postes Canada comme un fournisseur de services essentiels, pour limiter la possibilité d'arrêts de travail et leurs conséquences, et améliorer la fiabilité.

Instaurer des contraintes financières pour limiter les déficits annuels.

« Des réformes majeures sont nécessaires pour rétablir la viabilité financière de Postes Canada. À court terme, le gouvernement doit mettre fin à la grève et s'assurer que tous les services postaux sont offerts pendant la mise en œuvre des réformes », conclut Jasmin Guénette, vice-président des Affaires nationales à la FCEI.

