MONTRÉAL, le 24 nov. 2025 /CNW/ - Pour démarrer la saison du magasinage des Fêtes cette fin de semaine, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) invite les consommateurs à choisir en priorité l'achat local et à célébrer le Samedi PME.

« La période des Fêtes est cruciale pour des milliers de PME, partout au pays. Nous avons constaté une belle hausse des achats locaux dans le contexte de la guerre commerciale entre le Canada et les États-Unis. Nous voulons que cette tendance se poursuive lors du Samedi PME afin de démarrer la saison des Fêtes du bon pied après une année particulièrement turbulente pour les PME », affirme François Vincent, vice-président à la FCEI.

Le Samedi PME, organisé chaque année par la FCEI, invite les consommateurs à magasiner de manière responsable durant les Fêtes. Cette initiative s'inscrit dans les efforts continus de la FCEI pour soutenir la résilience des entreprises d'ici face à la hausse des coûts, aux pénuries de main-d'œuvre et à l'incertitude économique.

Selon les dernières données de la FCEI, 33 % des petites entreprises dépendent des ventes enregistrées pendant les Fêtes. Comparativement à la saison précédente, 20 % des propriétaires de PME prévoient une baisse de leurs revenus, tandis qu'un peu plus de 52 % s'attendent à des ventes stables. Le Baromètre mensuelMD des affaires de la FCEI montre que l'insuffisance de la demande des consommateurs demeure le principal obstacle à la croissance des PME depuis plus de deux ans.

« Soutenir les PME en faisant le choix de magasiner de manière responsable est l'un des moyens les plus simples de renforcer les collectivités et notre économie. En effet, chaque dollar dépensé dans une petite entreprise permet de garder 66 cents dans l'économie locale. Cette année, profitez des Fêtes pour soutenir les entreprises d'ici, y compris les franchises. N'hésitez pas à magasiner dans les boutiques locales au lieu de vous tourner vers un géant du commerce en ligne. Faisons en sorte que chaque dollar compte », conclut M. Vincent.

Le site JeChoisisPME.ca offre aux entrepreneurs et aux consommateurs des ressources et outils gratuits pour promouvoir le Samedi PMEMD et l'achat local toute l'année.

Méthodologie

Les données s'appuient sur les résultats finaux du sondage Votre Voix, mené en ligne du 11 au 25 septembre 2025 auprès de 2 478 membres FCEI. À titre de comparaison, pour un échantillon probabiliste de cette taille, la marge d'erreur serait de +/- 2,0 %, 19 fois sur 20.

Samedi PMEMD

Le Samedi PMEMD est présenté par la FCEI et AmexMD. Cet événement encourage l'achat local, notamment en fournissant aux propriétaires de PME des affiches et d'autres outils promotionnels.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 100 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante

Renseignements : Maud Larivière, conseillère principale aux relations publiques, FCEI, Cell. : 514 817-0228, [email protected]