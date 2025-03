L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE DES CONSERVATOIRES DU QUÉBEC ET RAFAEL PAYARE EN CONCERT À GATINEAU

QUÉBEC, le 27 mars 2025 /CNW/ - Le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec (CMADQ) est très heureux d'annoncer la deuxième édition du concert Rafael Payare à la rencontre des conservatoires, présentée en collaboration avec l'Orchestre symphonique de Montréal (OSM). Ce concert d'orchestre réunira sur scène plus de 70 étudiantes et étudiants des sept conservatoires de musique de la province ainsi que des musiciens et musiciennes de l'OSM. Sous la direction du réputé chef Rafael Payare, le concert sera présenté le 2 juin prochain, à 20 h, à la salle Odyssée de Gatineau. Il s'agit d'un rendez-vous incontournable pour tous les mélomanes de l'Outaouais!

Rafael Payare à la rencontre des conservatoires Photo : Antoine Saito (Groupe CNW/Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec)

Pour l'occasion, l'Orchestre symphonique des conservatoires du Québec (OSCQ) interprétera un programme riche et varié avec comme pièce maîtresse Shéhérazade de Nikolaï Rimski-Korsakov, une suite symphonique, inspirée des contes des Mille et une nuits, qui évoque la mer et les aventures du vaisseau de Sinbad, le récit d'un prince légendaire, une fête à Bagdad et le naufrage du vaisseau. L'Orchestre interprétera également le vibrant Danzón no2 d'Arturo Márquez, une œuvre dynamique aux rythmes latins, ainsi que l'œuvre Les détours nécessaires de Florence Tremblay, récente diplômée en composition instrumentale du Conservatoire de musique de Montréal.

L'OSCQ est une activité pédagogique d'envergure qui réunit des étudiantes et étudiants des sept conservatoires de musique du réseau : Gatineau, Montréal, Québec, Rimouski, Saguenay, Trois-Rivières et Val-d'Or. La préparation des jeunes artistes s'est faite tout au long de la dernière session dans chaque conservatoire, sous la direction d'un professeur responsable du cours d'orchestre, pour ensuite se rassembler pour trois journées de répétitions intensives en amont du concert. C'est le jeune chef Thomas LeDuc-Moreau, diplômé du Conservatoire de musique de Montréal, qui amorcera les premiers jours de répétitions avant l'arrivée du maestro de l'OSM. Pour les jeunes musiciennes et musiciens du réseau du Conservatoire, cette expérience unique atteindra son apogée le 2 juin en soirée où l'ensemble des apprentissages des derniers mois prendra vie sous les yeux du public.

« Ce projet est une véritable opportunité pour nos étudiants et étudiantes, qui ont la chance de se produire sous la direction du maestro Payare. C'est une expérience qui dépasse le simple apprentissage musical parce qu'à ce niveau-là on parle de professionnalisation et ça leur ouvre de nombreuses portes pour l'avenir. Nous sommes très fiers de leur offrir une occasion d'apprentissage aussi inspirante. », souligne Marc Hervieux, directeur général du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec.

L'Orchestre symphonique des conservatoires du Québec se produit deux fois par année : un concert à l'automne sous la direction de Clemens Schuldt, directeur musical de l'Orchestre symphonique de Québec, et un autre au printemps sous la baguette de Rafael Payare, directeur musical de l'Orchestre symphonique de Montréal. Dirigés par ces chefs de renommée internationale, c'est une expérience hors du commun ainsi que des moments inoubliables de partage artistique et d'apprentissage que le Conservatoire offre à sa communauté étudiante.

Les billets du concert sont actuellement en vente, en personne ou en ligne à la billetterie de la salle Odyssée, au tarif de 25 $ pour les adultes et 15 $ pour les étudiants. Le concert sera présenté dans une formule admission générale.

À propos du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

Le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec est l'une des institutions les plus prestigieuses dans le domaine des arts de la scène. Il regroupe neuf écoles spécialisées en musique et en art dramatique, situées dans sept villes à travers le Québec : Gatineau, Montréal, Québec, Rimouski, Saguenay, Trois-Rivières et Val-d'Or. Depuis sa fondation en 1942, le Conservatoire forme des artistes qui se distinguent sur la scène internationale. Avec un corps professoral d'excellence, il accompagne et propulse les jeunes talents en leur offrant une formation de haut niveau, axée sur la rigueur, la créativité et l'excellence.

Facebook | LinkedIn | Instagram

SOURCE Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

Information : Isabelle Bérubé, Directrice des communications, Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec, [email protected]