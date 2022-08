La FCEI lance une nouvelle initiative pour aider les propriétaires de PME à favoriser le bien-être au travail

OTTAWA, ON, le 23 août 2022 /CNW/ - La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) annonce le lancement de sa nouvelle page Web spécialisée dans le bien-être en milieu de travail . Cette initiative, conçue en partenariat avec Nexim Canada (PrimaSure), offre aux propriétaires de PME des ressources et des outils pour favoriser le bien-être dans leur entreprise. Ils peuvent consulter des articles, webinaires et affiches ainsi que des modèles de documents permettant de créer une politique sur la déconnexion du travail et une déclaration sur le respect en milieu de travail.

« La pandémie a causé beaucoup de stress aux propriétaires de PME. Même si on espère que la pandémie est derrière nous, la majorité d'entre eux ne se sont toujours pas remis du stress que celle-ci a causé et s'inquiètent de leur avenir. Par ailleurs, nos membres nous disent aussi que les problèmes de santé mentale ont augmenté parmi leurs employés et qu'ils ont parfois du mal à aborder ce sujet. C'est pourquoi la FCEI a créé une page Web où les propriétaires de PME pourront trouver de l'information et des outils pour favoriser le bien-être en milieu de travail », affirme Jasmin Guénette, vice-président des Affaires nationales à la FCEI.

Selon un sondage récent de la FCEI, près de 4 propriétaires de PME sur 5 (78 %) vivent un stress pandémique persistant, plus particulièrement dans les secteurs de l'hébergement et de la restauration (91 %), des services sociaux (91 %), de la gestion et de l'administration d'entreprise (90 %) ainsi que de l'information, des arts et des loisirs (88 %).

Au moment où les pénuries de main-d'œuvre sont le principal facteur limitant la croissance des PME, les propriétaires d'entreprise qui favorisent le bien-être au travail peuvent contribuer à la rétention des employés qui sont au bord de l'épuisement professionnel ou qui comptent quitter leur emploi. Les données de la FCEI montrent que trois propriétaires de PME sur dix (31 %) fournissent davantage de ressources et d'informations sur la santé mentale à leurs employés depuis le début de la pandémie.

« Nous espérons que cette nouvelle initiative aidera les propriétaires de PME à instaurer des pratiques favorisant le bien-être au travail au sein de leur entreprise, ce qui pourrait réduire les cas d'invalidité de courte et de longue durée. La perte d'un seul employé peut avoir un impact important sur les activités d'une PME, mais la situation peut aussi toucher personnellement les propriétaires d'entreprise, car leur personnel est souvent constitué d'amis ou de membres de leur famille », ajoute M. Guénette.

« Nous encourageons les propriétaires de PME à explorer les différents moyens d'encourager leurs employés à adopter un mode vie plus sain. Pour intégrer le bien-être à la culture de l'entreprise, ils peuvent notamment prendre des mesures d'adaptation en informant leurs employés du soutien offert, faciliter les discussions sur le bien-être au travail et mettre en place un programme d'aide aux employés », souligne Briana Desormeau, vice-présidente de Nexim Canada.

La nouvelle page Web spécialisée dans le bien-être en milieu de travail de la FCEI est accessible à tous les propriétaires d'entreprise.

Partenariat

Le rapport Au bord du gouffre : la santé mentale dans les PME canadiennes a été réalisé en partenariat avec PrimaSure, une solution d'assurance de Nexim Canada.

Méthodologie

Sondage FCEI Votre voix - Février 2022 : Les résultats finaux s'appuient sur les réponses reçues entre le 9 et le 25 février 2022 et sont basés sur un échantillon de 4 001 membres de la FCEI. À titre de comparaison, pour un échantillon probabiliste de cette taille ayant le même nombre de répondants, la marge d'erreur serait de +/- 1,5 %, 19 fois sur 20.

Sondage FCEI Votre voix − Juin 2022 : Les résultats finaux s'appuient sur les réponses reçues entre le 9 et le 30 juin 2022 et sont basés sur un échantillon de 2 533 membres de la FCEI. À titre de comparaison, pour un échantillon probabiliste de cette taille ayant le même nombre de répondants, la marge d'erreur serait de +/- 1,9 %, 19 fois sur 20.

Baromètre des affaires de juilletMD : Les résultats de juillet 2022 s'appuient sur 734 réponses recueillies auprès d'un échantillon aléatoire stratifié de membres FCEI dans le cadre d'un sondage par Internet à accès contrôlé. Les données se fondent sur les réponses reçues entre le 5 et le 13 juillet. Les résultats sont exacts à +/- 3,6 points de pourcentage, 19 fois sur 20. Chaque mois, l'ensemble des indicateurs est recalculé pour le mois précédent afin d'inclure tous les résultats de ce mois.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 95 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

À propos de Nexim Canada

Nexim Canada a été fondé en 2006 pour établir une présence nationale au sein de l'industrie de l'assurance collective. Depuis sa création, Nexim fournit des solutions d'assurance collective partout au Canada à la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) qui compte plus 95 000 membres.

Avec un réseau de 250 conseillers à travers le Canada, nous sommes en mesure d'affecter des conseillers locaux aux clients tout en garantissant la même qualité et la même norme de service, peu importe le code postal.

Étant un expert en assurance collective et gérant le rôle de support commercial dans la relation, Nexim s'est naturellement tourné vers l'ajout d'une division d'agent général pour soutenir son réseau de conseillers à travers le pays et fournir un accès complet au marché des compagnies d'assurance et des TPA/TPP.

Renseignements: Maud Larivière, attachée de presse, FCEI, Cell. : 514-817-0228, [email protected]; Briana Desormeau, vice-présidente, Nexim Canada, [email protected]