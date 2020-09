La Sun Life s'engage à verser 10 000 $ à l'unité mobile de santé et de mieux-être de Foundry Kelowna, qui fournit des services en santé mentale et en soins de santé aux jeunes de la région

KELOWNA, BC, le 17 sept. 2020 /CNW/ - Alors que la pandémie de COVID-19 continue d'avoir des répercussions sur la santé mentale et financière des Canadiens, un sondage de la Sun Life indique que 68 % des jeunes Canadiens (âgés de 18 à 34 ans) disent que la COVID-19 a eu des effets négatifs sur leur santé mentale. De plus, selon le sondage, 71 % des résidents de la Colombie-Britannique affirment que la pandémie a eu des répercussions négatives sur leur santé mentale.

La santé mentale est l'un des plus importants enjeux de santé de notre époque. Et la Sun Life a à cœur de favoriser la résilience de notre pays pour que les Canadiens puissent prendre en main leur santé mentale. Alors qu'elle s'emploie à remédier à la crise de la santé mentale, la Sun Life s'engage à verser 10 000 $ à l'unité mobile de santé et de mieux-être de Foundry Kelowna pour servir les jeunes de la collectivité qui ont besoin de soutien en santé mentale.

« Nous avons l'immense plaisir de travailler avec l'Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) Kelowna, partenaire très important de Centraide et exploitant de Foundry Kelowna, un centre de mieux-être où les jeunes peuvent trouver espoir, aide et soutien au moment et là où ils en ont besoin, » a déclaré Craig Pelletier, directeur de district, Kelowna, Colombie-Britannique, Sun Life. « Travaillant étroitement avec des conseillers chaque jour, je vois directement les répercussions de la pandémie sur les jeunes Canadiens. En collaborant, nous contribuons à éliminer les obstacles et les lacunes en matière d'accessibilité pour les jeunes et leurs familles, de sorte qu'ils peuvent recevoir le soutien en santé mentale dont ils ont besoin. »

Première du genre en Colombie-Britannique, l'unité mobile de santé et de mieux-être de Foundry Kelowna vise à fournir des soins primaires, du counseling en santé mentale et des services d'orientation et de soutien par les pairs aux jeunes et aux familles habitant West Kelowna, le territoire de la Première Nation de Westbank et Lake Country. Étant donné que plus de la moitié des résidents de la Colombie-Britannique (56 %) ont mentionné la peur de contracter la COVID-19 comme facteur ayant des effets néfastes sur leur santé mentale, l'unité mobile offrira aux jeunes un moyen sécuritaire d'accéder à la gamme étendue des services intégrés de Foundry Kelowna et à d'autres services jeunesse dans chaque collectivité.

« En travaillant avec la Sun Life, nous nous assurerons d'avoir les ressources financières requises pour fournir aux jeunes un accès fiable et durable à des soins et à du soutien, de façon sécuritaire et sans jugement », a déclaré Shelagh Turner, directrice générale, ACSM Kelowna. « Fournir des services mobiles en santé mentale et en soins de santé aux jeunes - dans leur milieu - est un engagement de taille et la Sun Life nous aide à y parvenir.

Aider les gens à vivre en meilleure santé est un aspect important de la stratégie de durabilité de la Sun Life. En se concentrant à donner aux Canadiens les moyens d'agir pour combler l'écart entre sensibilisation et action, la Sun Life élimine les obstacles aux traitements efficaces et au rétablissement.

À propos du sondage

L'analyse se fonde sur les résultats d'un sondage mené par Ipsos du 24 au 27 juillet 2020. Un échantillon de 1 001 Canadiens de 18 ans et plus a été tiré du panel en ligne « Je-dis » d'Ipsos. Les données recueillies auprès des participants ont été pondérées pour que l'échantillon soit représentatif de la population canadienne réelle sur les plans de la répartition selon la région, l'âge et le sexe. La précision des sondages en ligne Ipsos est mesurée à l'aide d'un intervalle de crédibilité. Dans le cas présent, les résultats du sondage sont exacts à ± 3,5 % (niveau de confiance de 95 %), par rapport à ce qu'ils auraient été si l'ensemble des Canadiens adultes avaient été sondés. D'autres sources d'erreur peuvent toucher les enquêtes par sondage, notamment les changements de méthodologie, les erreurs de couverture et les erreurs de mesure.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers internationale de premier plan qui offre aux particuliers et aux entreprises des solutions dans les domaines de l'assurance et de la gestion d'actifs et de patrimoine. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 30 juin 2020, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1 122 milliards de dollars. Pour plus de renseignements, visitez le site www.sunlife.com .

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole « SLF ».

Note à l'intention des rédacteurs : Tous les montants sont en dollars canadiens.

