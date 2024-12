Près de 7 M$ accordés à 27 organismes de regroupement en culture, patrimoine et communication

QUÉBEC, le 4 déc. 2024 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce l'octroi de 6 980 667 $ à 27 organismes de regroupement à portée nationale et régionale.

Dans le but de soutenir la vitalité des écosystèmes culturels locaux et le dynamisme des secteurs de la culture et des communications dans l'ensemble des régions du Québec, le programme finance les 15 conseils régionaux de la culture et 12 organismes nationaux de regroupement sectoriels. Ce sont donc 27 organismes de regroupement qui sont soutenus dans le cadre du programme Aide au fonctionnement pour les organismes de regroupement 2024-2025.

Les organismes de regroupement assument une fonction d'expertise-conseil auprès des milieux culturels et des communications. Ils jouent un rôle essentiel non seulement en matière de développement des compétences et de concertation, mais aussi sur le plan de la mise en commun des services et de la création de projets porteurs dont l'ensemble des territoires et secteurs bénéficiera.

Citation

« Les organismes soutenus dans le cadre de ce programme d'aide au fonctionnement sont des acteurs clés pour le développement du milieu culturel et des communications sur leur territoire. En appuyant ces 27 organismes de regroupement, nous reconnaissons leur contribution essentielle à la concertation, à la mutualisation des ressources et au rayonnement des régions et secteurs culturels partout au Québec. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Faits saillants

L'Aide au fonctionnement vise à permettre aux organismes de regroupement : de remplir leur rôle reconnu d'expertise-conseil, de communication, de regroupement, de formation et de développement; d'offrir des services de qualité à leurs membres; de réaliser des actions concrètes qui permettront : d'accroître l'appropriation et l'usage de pratiques numériques dans le but d'inciter leurs membres à effectuer ce virage; d'appuyer la mise en œuvre de pratiques organisationnelles écoresponsables.

Le montant annoncé inclut une bonification de plus de 580 000 $ pour le poste de coordination à formation continue dans les conseils régionaux de la culture soutenus.

Annexe

Organismes de regroupement Association des médias écrits communautaires du

Québec Organisme national Association des radiodiffuseurs communautaires du

Québec Organisme national Fédération des télévisions communautaires

autonomes du Québec Organisme national Action patrimoine Organisme national Conseil québécois du patrimoine vivant Organisme national Archéo-Québec Organisme national Association des amis et propriétaires de maisons

anciennes Organisme national Société des musées du Québec Organisme national Les Arts et la Ville Organisme national Réseau d'enseignement de la danse (RED) Organisme national Association des bibliothèques publiques du Québec Organisme national Association des écoles supérieures d'art du Québec Organisme national Culture Bas-Saint-Laurent Conseil régional de la culture (CRC) Conseil régional de la culture du Saguenay-Lac-Saint-

Jean CRC Conseil de la culture de la région de Québec CRC Conseil de la culture et des communications de la

Mauricie CRC Conseil de la culture de l'Estrie CRC Culture Montréal CRC Conseil régional de la culture de l'Outaouais (CRCO) CRC Conseil de la culture de l'Abitibi-Témiscamingue CRC Conseil régional de la culture et des communications

de la Côte-Nord CRC Conseil de la culture de la Gaspésie CRC Conseil régional de la culture de Laval CRC Conseil de la culture de Lanaudière CRC Conseil de la culture des Laurentides CRC Conseil montérégien de la culture et des

communications CRC Conseil de développement culturel du Centre-du-

Québec CRC

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

Source : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre, responsable de la région de l'Outaouais, 418 802-6833, [email protected]; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]