Près de 600 places subventionnées à venir pour les familles

QUÉBEC, le 24 mars 2026 /CNW/ - La ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Mme Kateri Champagne Jourdain, est heureuse d'annoncer le lancement de deux appels de projets pour développer jusqu'à 597 nouvelles places subventionnées dans plusieurs régions et parmi les communautés des Premières Nations et des Inuit.

Des places subventionnées pour répondre aux besoins dans plusieurs régions

Le premier appel de projets vise à créer jusqu'à 459 places subventionnées en services de garde éducatifs à l'enfance dans les régions du Québec où les besoins sont les plus importants. Ces places pourront voir le jour grâce à l'agrandissement d'installations existantes, à l'augmentation des capacités pour offrir des places immédiates ou encore la construction de nouvelles installations. Les régions visées par cet appel de projets sont l'Abitibi-Témiscamingue, le Bas-Saint-Laurent, la Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches, la Côte-Nord, les Laurentides, le Nord-du-Québec et la Montérégie. La date limite pour déposer un projet est le 21 avril prochain à 16 h.

Vers une plus grande offre adaptée aux réalités des Premières Nations et des Inuit

Le deuxième appel de projets prévoit la création de jusqu'à 138 places subventionnées en services de garde éducatifs à l'enfance pour les Premières Nations et les Inuit au Québec. Les projets pourront inclure l'agrandissement d'une installation existante, l'augmentation des capacités pour offrir des places immédiates ou encore la construction d'une nouvelle installation. Il vise les communautés autochtones de Kangiqsujuaq, de Mashteuiatsh, de Nutashkuan, de Quaqtaq, de Tasiujaq, d'Uashat Mak Mani-utenam et de Wemotaci ainsi que les milieux urbains de Gatineau et de Roberval. La date limite pour déposer une demande est le 24 avril prochain à 16 h.

Un élan sans précédent pour les services de garde éducatifs à l'enfance au Québec

Depuis la mise en place du Grand chantier pour les familles, en 2021, près de 34 000 nouvelles places subventionnées ont été créées à l'échelle du Québec. Près de 11 600 autres places sont en cours de réalisation et viendront d'ailleurs s'ajouter à celles déjà offertes. De ce nombre, 416 places subventionnées ont été créées dans les communautés des Premières Nations et des Inuit et 833 sont en cours de réalisation. À cela s'ajoutera la conversion de 5 000 nouvelles places non subventionnées en places subventionnées, laquelle a été annoncée lors du dernier budget. Parmi ces nouvelles places, 500 seront réservées pour des conversions en CPE. Les modalités de ces conversions seront dévoilées ultérieurement.

Citation :

« Partout au Québec, notre priorité est claire et c'est d'offrir à chaque famille des places abordables en services de garde éducatifs à l'enfance. Avec ces appels de projet, nous posons des gestes concrets pour créer près de 600 nouvelles places subventionnées, au tarif quotidien de 9,65$, là où les besoins sont les plus pressants, y compris au sein des communautés autochtones. On continue ainsi à agir dès maintenant pour répondre aux réalités des parents et mieux soutenir le développement des tout-petits. J'invite nos partenaires à se mobiliser et à déposer des projets ambitieux. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

Faits saillants :

Toutes les demandes admissibles à ces appels de projets seront analysées par le Ministère en fonction des critères de faisabilité, de pertinence et de qualité.

Les projets retenus seront annoncés à une date ultérieure.

Lien utile :

Appels de projets -- Création ou conversion de places en services de garde éducatifs à l'enfance

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SOURCE Cabinet de la ministre de la Famille

Source : Maya Dura, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, [email protected], Cell. : 367 990-2589; Renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de la Famille, [email protected]