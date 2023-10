Près de 600 000 $ pour un projet novateur de découverte des compétences d'avenir offert partout au Québec aux étudiantes du secondaire

SAGUENAY, QC, le 23 oct. 2023 /CNW/ - La ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, est fière d'accorder une aide financière de 549 582 $ à COlab Innovation sociale et culture numérique, pour le déploiement dans toutes les régions du Québec de Les Ambitieuses, un projet novateur qui a d'abord vu le jour au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Elle en a fait l'annonce à l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), en compagnie de la ministre des Affaires municipales, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Chicoutimi, Andrée Laforest, et de tous les partenaires au cœur de cette initiative.

Le parcours proposé vise à :

sensibiliser les personnes participantes aux métiers et professions liés aux sciences, aux technologies, à l'ingénierie, aux arts numériques et aux mathématiques (STIAM) de même qu'au leadership ainsi qu'à l'entrepreneuriat;

renforcer les compétences essentielles en lien avec les domaines des STIAM afin de mieux répondre aux besoins du marché du travail actuel et futur;

donner accès à des contenus pédagogiques contextualisés et en adéquation avec les besoins de la relève féminine;

mettre en valeur et promouvoir des modèles féminins accessibles et variés.

Les Ambitieuses est offert sous forme d'activité parascolaire. Ce projet vise notamment à favoriser l'égalité économique en emploi pour les femmes par la diversification des choix de carrière. Les écoles qui souhaitent donner accès à ces activités pourront s'inscrire sur une plateforme clé en main.

Citations

« Je suis particulièrement heureuse de faire l'annonce de ce projet qui met de l'avant l'importance, pour les étudiantes du secondaire, de développer leur plein potentiel dans des métiers d'avenir. Les Ambitieuses est un projet novateur et inspirant pour les participantes! C'est une initiative qui est née au Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui a porté fruit et dont le succès se doit d'être partagé dans toutes les régions du Québec. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la Côte-Nord

« Depuis 2019, COlab Innovation sociale et culture numérique développe, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, des créneaux de recherche et d'innovation à fort potentiel dans le secteur des sciences humaines et sociales, des technologies d'avenir et de la transformation numérique des PME. Je suis fière de voir que ce fleuron de notre région exportera son savoir-faire à la grandeur du Québec, au bénéfice de milliers de jeunes étudiantes. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Chicoutimi

« Le monde ne peut se permettre d'ignorer ou de freiner la moitié de son potentiel. Soutenir la relève féminine dans les domaines des STIAM est bien plus qu'une question d'égalité. C'est une question d'efficacité, d'innovation et de progrès. En encourageant et en nourrissant le talent des femmes, nous renforçons nos capacités à résoudre les problèmes complexes, à créer des entreprises prospères et à inspirer la prochaine génération de leaders. L'avenir des STIAM dépend de la diversité, et l'avenir des femmes dépend de notre soutien dans ces domaines cruciaux. »

Josée Gauthier, directrice générale de COlab Innovation sociale et culture numérique

Faits saillants

Ce financement s'inscrit dans le cadre de la mesure Programme Évolution-Compétences du Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre, sous la gouverne de la Commission des partenaires du marché du travail et administré par le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale.

La première cohorte a été lancée en mode virtuel en réponse à la crise sanitaire en 2020. Jusqu'à présent, plus d'une centaine de filles et de jeunes femmes de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont participé au projet Les Ambitieuses. Les données recueillies auprès de ces participantes à différentes étapes mettent en évidence toute la pertinence d'élargir cette initiative ainsi que ses multiples effets positifs à l'ensemble du Québec.

Tout le contenu du parcours est disponible sur la plateforme https://decouvrir.fabrique-numerique.ca. Les écoles désireuses d'y participer n'ont qu'à s'inscrire, sans frais. L'équipe du CO lab demeure disponible pour accompagner lors de l'animation du parcours.

demeure disponible pour accompagner lors de l'animation du parcours. En plus de COlab, les principaux organismes collaborateurs sont : Ubisoft Éducation, CGI, le Séminaire de Chicoutimi , l'UQAC, les quatre centres de services scolaires de la région, les quatre cégeps de la région, la Chaire pour les femmes en sciences et en génie de l'Université de Sherbrooke , l'Ordre des ingénieurs du Québec, Promotion Saguenay, le Pôle sur les transitions en enseignement supérieur, Rio Tinto Alcan et Academos.

SOURCE Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

