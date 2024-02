Près de 600 000 $ au Cégep de Trois-Rivières pour une formation en génie des procédés industriels des technologies vertes

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 23 févr. 2024 /CNW/ - Le ministre du Travail, ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec et député de Trois-Rivières, Jean Boulet, au nom de la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, et du ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, Bernard Drainville, annonce un investissement de 599 916 $ pour former des techniciens et techniciennes dans le domaine des technologies vertes.

Alternance travail-études

Cet investissement contribuera à rehausser les compétences des travailleurs et travailleuses des entreprises locales. Offerte jusqu'en mai 2025, par le Centre d'innovation des produits cellulosiques Innofibre du Cégep de Trois-Rivières, la formation se déroulera sous forme d'alternance travail-études.

Cette formule permet de mieux assimiler les contenus théoriques en les appliquant directement en entreprise, dans la fonction de travail. Les travailleurs et travailleuses recevront une aide financière durant leur formation à raison de 810 heures d'enseignement et de 405 heures de stage en entreprise.

Une bonne concertation du milieu

Cette annonce est le fruit d'une étroite collaboration entre des entreprises de la région, le Cégep de Trois-Rivières et le Groupé Mauricie-Rive-Sud. La formation mènera à l'obtention d'une attestation d'études collégiales (AEC) en procédés industriels en technologies vertes.

Solution proactive à des besoins concrets

La formation répond à des besoins concrets des entreprises de la région qui rencontrent souvent des difficultés de recrutement pour cette profession. Les participants et participantes réaliseront leurs stages dans les entreprises suivantes : Groupe Bellemare, Nouveau Monde Graphite, PureSphera, Recyc PHP, Waga Energy.

Citations

« Le programme de formation annoncé répond aux exigences des entreprises pour qui les enjeux environnementaux sont au cœur de leurs actions. Je tiens à saluer la participation de Groupé Mauricie-Rive-Sud et de toutes les organisations qui contribuent à ce projet. Trois-Rivières s'illustre comme un pôle d'expertise important en ce qui a trait aux technologies vertes. Je suis fier que notre gouvernement soutienne des initiatives innovantes de la région. »

Jean Boulet, député de Trois-Rivières, ministre du Travail, ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« Cette formation offerte par le Cégep de Trois-Rivières répondra certainement aux besoins des entreprises. La Mauricie et le Centre-du-Québec seront des acteurs clés de la transition énergétique avec la filière batterie, et cette annonce nous permet d'investir dans des emplois d'avenir dès aujourd'hui. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« C'est important que nos jeunes soient formés pour contribuer à la transition énergétique et à la lutte aux changements climatiques. Avec ce projet pilote dans les technologies vertes, le Cégep de Trois-Rivières se positionne au premier plan pour former du personnel qualifié pour nos entreprises québécoises. »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

« Je salue la mise à contribution de l'expertise du Centre-du-Québec dans le développement de cette nouvelle formation collégiale. Des entreprises de technologies vertes recevront de futurs techniciens et techniciennes afin de leur transmettre leur savoir-faire. Je souligne l'implication de Recyc PHP de Drummondville, qui valorise des rejets industriels de produits d'hygiène, et de PureSphera de Bécancour, qui traite les appareils de climatisation et de réfrigération en fin de vie. Leur collaboration permettra de soutenir l'innovation en matière environnementale au Québec. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région du Centre-du-Québec et député de Johnson

« Innofibre est fier d'accueillir les étudiants et étudiantes de l'attestation d'études collégiales (AEC) en procédés industriels et technologies vertes dans ses infrastructures de recherche. Les installations pilotes d'Innofibre permettent non seulement de réaliser des travaux de recherche appliquée, mais aussi de former de la main-d'œuvre technique qualifiée dans des conditions d'opération similaires à celles en usine. Les personnes inscrites à cet AEC acquerront des connaissances techniques et en développement durable permettant d'améliorer la compétitivité des entreprises. »

M. Jean-Philippe Jacques, directeur général, Centre d'innovation des produits cellulosiques Innofibre, Cégep de Trois-Rivières

« Ayant à cœur la réussite et le rayonnement des entreprises, il est tout naturel pour Groupé Mauricie-Rive-Sud d'être promoteur collectif de ce programme en collaboration avec le Cégep de Trois-Rivières et Innofibre. Les candidats et candidates ainsi que les entreprises qui s'engageront dans cette formation contribueront directement à la transition verte en acquérant de nouvelles compétences et des connaissances en lien avec celle-ci. »

M. Francis Petit, directeur général par intérim, Groupé Mauricie-Rive-Sud

Faits saillants

En Mauricie et au Centre-du-Québec, les perspectives d'emploi dans le domaine des technologies vertes sont prometteuses.





Le coût total du projet s'élève à 599 916 $, dont 379 916 $ du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale et une participation de 220 000 $ du ministère de l'Éducation.





L'investissement est réalisé dans le cadre du Programme de formations de courte durée privilégiant les stages dans les professions priorisées par la Commission des partenaires du marché du travail, qui permet de former le personnel déjà en poste ainsi que la relève.





Plusieurs mesures et programmes gouvernementaux destinés à la formation professionnelle ont vu le jour depuis février 2023. Au total, plus de 80 millions de dollars seront investis d'ici 2027.





Les entreprises participantes recevront une aide financière permettant de rembourser le salaire qu'elles versent au personnel pendant la formation, ainsi que les dépenses liées à l'achat du matériel (trousse d'outils) et de l'équipement requis.

SOURCE Cabinet de la ministre de l‘Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

Renseignements: Sources : Bénédicte Trottier Lavoie, Directrice des communications et attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Tél. : 514 686-7100; Yvana Labouba, Conseillère politique du député de Trois-Rivières, et du ministre responsable de la région de la Mauricie, Cell.: 819 995-6315