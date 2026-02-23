Près de 6,3M$ pour soutenir des entreprises d'économie sociale de la Montérégie

MONTRÉAL, le 23 févr. 2026 /CNW/ - Investissement Québec dévoile aujourd'hui l'octroi de deux interventions financières pour soutenir des projets portés par des entreprises d'économie sociale de la Montérégie.

Le premier prêt de 3,59M$ est octroyé au Centre des générations de Boucherville pour l'acquisition d'une nouvelle bâtisse pour y déménager ses activités. Le projet représente des investissements évalués à près de 7,8 M$. Le deuxième prêt, d'une valeur de 2,7M$, est octroyé à Mission nouvelle génération pour l'acquisition d'un nouvel entrepôt à Candiac afin de répondre à des besoins d'espace, notamment pour la réfrigération. Il s'agit d'un projet évalué à 8,6M$.

Le Centre des générations de Boucherville, vient en aide directement aux citoyens de Boucherville en soutenant financièrement les organismes communautaires qui desservent les citoyens de la région. L'action du Centre passe principalement par l'administration de la boutique, le Grenier des aubaines, un magasin d'économie circulaire, à prix modique et de seconde main.

Le projet permettra au Centre d'acquérir de nouvelles installations dotées d'une plus grande superficie. Précédemment, l'organisme devait composer avec des installations exiguës, limitant la possibilité de répondre à l'engouement et l'intérêt sans cesse croissant de la population pour les services du Centre.

La Mission nouvelle génération offre une multitude de services destinés à combattre la pauvreté. La Mission fournit notamment de la nourriture à plus de 2000 familles chaque semaine sur la Rive-Sud de Montréal. Parallèlement, l'organisme envoie des jeunes en camp d'été, administre un atelier de vélo et une boutique de seconde main.

Le projet de transformation alimentaire permettra à l'entreprise d'acquérir un nouveau bâtiment qui sera destiné à l'entreposage, notamment en y installant des chambres froides. Le projet comprend le rehaussement de la cuisine pour fournir davantage de repas et doubler la capacité de déshydratations de l'organisation.

Grâce à cette réorganisation, la Mission nouvelle génération pourra également augmenter son espace d'entreposage et soutenir d'autres organismes sans but lucratif.

Une équipe spécialisée en économie sociale

Pour mieux soutenir les entreprises d'économie sociale, Investissement Québec s'est doté d'une communauté de pratique dédiée, regroupant des experts du financement en économie sociale, au sein d'une direction spécialisée. Avec cette équipe, Investissement Québec s'assure de maintenir et de renforcer les compétences et le savoir-faire nécessaires pour accompagner efficacement l'entrepreneuriat collectif.

Citations :

« La contribution d'Investissement Québec auprès des entreprises d'économie sociale démontre toute l'étendue du support que nous pouvons déployer pour soutenir la vitalité et le développement économique de nos régions. Avec ce soutien au Centre des générations de Boucherville et à la Mission nouvelle génération, nous soutenons des projets d'importance pour la Montérégie qui engendreront des impacts bien réels pour la population. »

Bicha Ngo, présidente-directrice générale d'Investissement Québec

