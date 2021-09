Près de 510 millions de dollars pour la réussite et la santé mentale des étudiants

QUÉBEC, le 2 sept. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Danielle McCann, a présenté aujourd'hui les mesures mises en place par le gouvernement pour soutenir et stimuler la communauté étudiante des collèges et universités du Québec à long terme. Ainsi, deux plans d'action ambitieux seront déployés dès cet automne pour améliorer la vie des étudiantes et étudiants, tant en ce qui concerne leur réussite que leur santé mentale.

Plan d'action pour la réussite en enseignement supérieur

Le Plan d'action pour la réussite en enseignement supérieur dévoilé aujourd'hui par la ministre s'accompagne d'investissements de 450 millions de dollars sur cinq ans. Il vise à soutenir les réseaux de l'enseignement collégial public, de l'enseignement collégial privé subventionné et de l'enseignement universitaire dans la mise en œuvre de mesures visant à favoriser l'accès à l'enseignement supérieur, la persévérance des étudiantes et étudiants dans leurs études, leur diplomation et leur insertion socioprofessionnelle.

Le Plan d'action présenté aujourd'hui est articulé autour de quatre axes d'intervention, qui sont interreliés et ancrés dans une vision globale de la réussite :

l'accessibilité à l'enseignement supérieur;

les transitions interordres et intercycles;

les initiatives en matière de persévérance et de réussite répondant aux besoins diversifiés de la communauté étudiante;

la consolidation et le transfert des connaissances en matière de réussite.

Au total, 19 mesures sont regroupées sous ces axes d'intervention. Elles touchent notamment la promotion et la valorisation des études supérieures, l'amélioration de l'accueil et de l'intégration des étudiantes et étudiants, le soutien à la diversité des parcours, l'amélioration des transitions, le soutien au perfectionnement professionnel des enseignantes, enseignants et professeurs, l'embauche de nouvelles ressources, la mise en place d'initiatives locales favorisant la réussite des étudiantes et étudiants, le soutien à la recherche et le partage d'expertise portant sur la réussite. Ces mesures auront également comme objectif de répondre à l'enjeu de la maîtrise du français.

Ultimement, le Plan d'action vise à hausser le niveau de scolarité de la population québécoise, qui est un indicateur phare du Plan stratégique du Ministère. En effet, l'objectif est de rehausser de 1,5 % la proportion de Québécoises et de Québécois âgés de 25 à 64 ans détenant un diplôme collégial ou universitaire, dès 2022-2023.

Plan d'action sur la santé mentale étudiante en enseignement supérieur

Après avoir investi des sommes importantes pour répondre aux besoins criants en santé mentale de la population étudiante durant la pandémie, le gouvernement du Québec déploiera également cet automne son Plan d'action sur la santé mentale étudiante en enseignement supérieur, qui permettra notamment d'embaucher encore plus de ressources et de déployer des outils et des programmes en santé mentale.

Au printemps 2021, la ministre de l'Enseignement supérieur avait dévoilé les grands axes du Plan, doté d'une enveloppe budgétaire de près de 60 millions de dollars sur cinq ans :

une concertation nationale au bénéfice des populations étudiantes, pour contribuer à un changement de culture en matière de santé mentale partout au Québec;

des campus favorables à une santé mentale florissante, pour permettre aux populations étudiantes de s'épanouir dans des milieux sains, sécuritaires et propices à une santé mentale positive;

le soutien à la population étudiante dans la diversité de ses besoins et de ses caractéristiques, pour prévenir l'apparition des symptômes de détresse psychologique et de troubles mentaux ;

l'accessibilité aux services en santé mentale pour les membres de la communauté étudiante, dans le but d'accroître l'accessibilité aux services et d'en réduire les délais d'accès.

Le plan complet comporte 20 mesures et se veut un outil incontournable pour permettre aux réseaux de l'enseignement supérieur du Québec de devenir de véritables chefs de file dans le domaine de la santé mentale étudiante.

Citation :

« La réussite a un impact à la fois individuel et collectif. Pour les étudiantes et étudiants, le fait d'entreprendre et de mener à bien un projet d'études contribue à leur épanouissement personnel, professionnel et civique. Pour la collectivité, le fait que plus de personnes détiennent un diplôme d'études postsecondaires constitue un vecteur essentiel du développement économique, social et culturel du Québec. Cette réussite doit également s'accomplir dans un contexte de santé mentale positif pour tous nos étudiants et étudiantes. Avec ces investissements importants, nous sommes ambitieux pour les générations actuelles et futures et nous démontrons toute la confiance que nous mettons en eux pour un avenir prospère et un Québec plus riche. La dernière année et demie a été difficile pour tous, et ces deux initiatives tombent plus qu'à point, alors que l'enseignement supérieur est en pleine relance. »

Danielle McCann, ministre de l'Enseignement supérieur

Faits saillants :

La somme de 450 millions de dollars sur cinq ans prévue pour le Plan d'action pour la réussite en enseignement supérieur s'ajoute aux sommes déjà mises à la disposition des établissements pour la réussite des étudiantes et étudiants. Ce plan constitue un des principaux leviers pour l'atteinte des cibles fixées dans le Plan stratégique 2021-2023 du Ministère.

Le Plan d'action sur la santé mentale étudiante en enseignement supérieur sera doté, quant à lui, d'investissements additionnels totalisant 60 millions de dollars sur cinq ans.

