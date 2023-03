Près de 300 municipalités appuient les producteurs acéricoles dans leur combat pour sauver les érables

LONGUEUIL, QC, le 10 mars 2023 /CNW/ - Alors que s'amorce la saison des sucres dans les régions, les Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ) se réjouissent de compter sur l'appui de 272 municipalités et 20 MRC qui ont adopté des résolutions de leur conseil en faveur de la sauvegarde du potentiel acéricole en forêt publique.

« Un consensus est en train de naître au Québec. L'érable ne doit pas être traité comme n'importe quel arbre. Il occupe une place particulière dans notre culture et notre économie. L'engagement du milieu municipal doit être compris comme une invitation à en faire plus pour protéger le potentiel acéricole en forêt publique. Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts doit d'urgence entendre le message et cesser de privilégier la récolte agressive de feuillus durs par les grands industriels forestiers au détriment des autres usages comme la production acéricole », explique Luc Goulet, président des PPAQ, qui précise que son organisation continue à recevoir des appuis des villes et villages dans les régions acéricoles du Québec.

Outre la préservation du potentiel acéricole en forêt publique, les résolutions de conseil adoptées par les municipalités et les MRC reconnaissent l'importance économique et environnementale de la production de sirop d'érable. Effectivement, les érablières créent ou maintiennent 12 582 emplois équivalents temps plein, contribuent à la hauteur de 1,133 milliard de dollars au PIB du Québec et du Canada, en plus de rendre des services écologiques évalués à 1,62 milliard de dollars par année.

Le gouvernement du Québec complice de l'incertitude dans les régions

Les appuis municipaux arrivent à un moment névralgique alors que le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) est pressé de rendre public le Plan directeur ministériel pour le développement de l'acériculture en forêt publique, qui doit protéger le potentiel acéricole de la forêt publique à court, moyen et long termes.

« Tout est sur pause dans les régions en raison du manque de prévisibilité entretenu par le gouvernement du Québec. Ça fera bientôt trois ans qu'on attend et, pendant ce temps, des dossiers d'agrandissement d'érablière et d'ajout d'entailles sont poussés vers la voie d'accotement avec des conséquences importantes pour la relève agricole et le dynamisme de nos régions. La situation se détériore en région et la confiance s'effrite. C'est une situation inacceptable alors que, du côté de l'industrie forestière, on continue à couper les érables sans se soucier du potentiel acéricole. Madame la ministre Maïté Blanchette Vézina doit sortir de son silence et déposer dans les plus brefs délais le Plan directeur afin de clarifier les règles en forêt publique. », s'impatiente monsieur Goulet.

Rappelons que les PPAQ sont en discussion avec le MRNF depuis le dévoilement de la Stratégie nationale de production de bois dévoilée en décembre 2020, une orientation gouvernementale qui n'avait aucune considération pour le potentiel acéricole en forêt publique. Après le dépôt officiel du Plan directeur en mai 2022 et une consultation publique en juillet 2022, le gouvernement n'a toujours pas fait connaître ce qu'il entend faire avec l'acériculture en forêt publique. De leur côté, les PPAQ continuent à réclamer la protection de 200 000 hectares de forêt publique, superficies nécessaires pour permettre la croissance de l'industrie de l'érable, par l'entremise de traitements sylvicoles appropriés.

Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ) représentent les intérêts de 13 300 acériculteurs et acéricultrices et de plus de 8 000 entreprises acéricoles. Le Québec assure en moyenne 72 % de la production mondiale de sirop d'érable et exporte dans plus de 70 pays.

