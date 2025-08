Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec offrent 100 247 entailles à la relève

LONGUEUIL, QC, le 5 août 2025 /CNW/ - Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ) procédaient hier matin au tirage annuel de nouvelles entailles pour la relève acéricole à la Maison de l'Union des producteurs agricoles (UPA). Ce moment était attendu par plus d'une centaine d'aspirants producteurs et productrices alors que plus de 100 000 entailles étaient offertes.

Le premier vice-président des PPAQ, Justin Plourde, a présidé le tirage devant plusieurs dizaines de candidats de la relève, présents sur place et en direct sur la page Facebook. « Les entailles accordées à la relève, année après année, permettent à notre filière de croître, de rayonner et d'assurer notre avenir. C'est également la raison pour laquelle nous avons mis sur pied la Bourse Serge Beaulieu, remise chaque année à un acériculteur ou une acéricultrice de la nouvelle génération. Les jeunes sont déterminés, audacieux et innovants. C'est important de leur donner la place qu'ils méritent et je suis heureux d'être aux premières loges ce matin pour accueillir ces nouveaux entrepreneurs dans notre grande famille. » Le président de la Fédération de la relève agricole du Québec (FRAQ), David Beauvais, également présent, a tenu à souhaiter bonne chance à ceux et celles dont les candidatures ont été retenues pour le tirage.

Sous la supervision de la firme comptable Blain Joyal Charbonneau S.E.N.C.R.L., le tirage a permis d'attribuer 100 247 entailles. Onze heureux gagnants, parmi les 106 dossiers admissibles reçus d'un peu partout au Québec, auront ainsi la chance de démarrer leur entreprise acéricole au cours des trois prochaines années.

Les PPAQ octroient annuellement du contingent pour un minimum de 40 000 entailles afin d'encourager la relève acéricole. Ce minimum est porté à 100 000 entailles lors des années d'émission de contingent. Depuis le début du programme en 2016, ce sont 555 379 entailles qui ont été octroyées à 79 entreprises de la relève.

Encore plus d'entailles à venir

Ce tirage pour la relève survient tout juste deux mois après l'annonce de l'émission de sept millions de nouvelles entailles. Ces dernières seront octroyées en janvier 2026 et devront être installées d'ici le 1er avril 2028. Les PPAQ prévoient une année 2025 exceptionnelle pour la vente de sirop d'érable. La récolte du printemps dernier permettra tout juste d'approvisionner les marchés, qui présentent une croissance robuste cette année. La réserve stratégique peut donc rapidement être sollicitée, alors qu'elle devrait plutôt être reflouée progressivement. À terme, le Québec comptera 64 millions d'entailles pour une capacité de production moyenne annuelle de 224 millions de livres de sirop d'érable.

Ainsi, ceux qui n'ont pas été favorisés par le sort lors du tirage du 4 août auront une seconde chance en janvier puisque les sept millions d'entailles viseront notamment des projets de démarrage. Plus de détails à ce sujet sont disponibles sur le site des PPAQ.

Liste des gagnants :

Municipalité Région acéricole



SAINT-NARCISSE-DE-BEAURIVAGE APPALAC. BEAUCE LOTBINIÈR AMQUI BAS-ST-LAURENT - GASPÉSIE SAINT-GEORGES BEAUCE SAINTE-PERPÉTUE CÔTE-DU-SUD MELBOURNE ESTRIE HATLEY ESTRIE SHERBROOKE ESTRIE SAINT-JOSEPH-DU-LAC OUTAOUAIS - LAURENTIDES MONT-LAURIER OUTAOUAIS - LAURENTIDES SAINT-JOSEPH-DU-LAC OUTAOUAIS - LAURENTIDES CHUTE-SAINT-PHILIPPE OUTAOUAIS - LAURENTIDES

À propos des Producteurs et productrices acéricoles du Québec et de la marque Érable du Québec

Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ) représentent les intérêts de 13 300 acériculteurs et acéricultrices et de plus de 8 000 entreprises acéricoles. Le Québec assure en moyenne 72 % de la production mondiale de sirop d'érable et exporte dans plus de 70 pays.

ppaq.ca - @AcericoleQc

Galerie photos

Dossier économique et statistiques acéricoles

SOURCE Producteurs et productrices acéricoles du Québec

Demandes d'entrevue : Joël Vaudeville, Directeur des communications corporatives, 514 603-0728, [email protected]