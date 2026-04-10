L'ITAQ lance officiellement l'ouverture de sa certification Apprenti maréchal-ferrant

LA POCATIÈRE, QC, le 10 avril 2026 /CNW/ - L'Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ) est fier de lancer officiellement les inscriptions à sa très attendue certification Apprenti maréchal-ferrant. Et pour marquer le coup, l'équipe de la Formation continue a profité des activités entourant Expo-Poc pour demander aux étudiants et formateurs de faire quelques démonstrations et à dévoiler par la même occasion la remorque de maréchalerie mobile.

Maréchal-ferrant (Groupe CNW/Institut de technologie agroalimentaire du Québec) Remorque de la maréchalerie mobile de l'ITAQ (Groupe CNW/Institut de technologie agroalimentaire du Québec)

« Ce programme de formation est unique au Québec et est la seule formation de niveau collégiale en maréchalerie, affirme Christine Ferland, directrice de la Formation continue de l'ITAQ. C'est un métier en demande constante et cette nouvelle certification permettra aux personnes diplômées de contribuer directement à la santé, au confort et à la performance des chevaux grâce à des interventions professionnelles adaptées et alignées aux attentes du milieu professionnel. », ajoute Mme Ferland.

Avec plus de 40 ans d'expérience dans l'enseignement de la maréchalerie, l'ITAQ est reconnu pour son expertise en formation équine, en lien avec les réalités du métier. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles l'ITAQ a été invité à titre de partenaire « Or » du Salon Cheval & Cie qui se tiendra du 22 au 24 mai prochains à Espace Saint-Hyacinthe. Lors de cet événement, ce sont huit conférenciers et conférencières de l'Institut qui s'entretiendront des divers sujets entourant le monde équin.

Démonstrations du savoir-faire

Durant l'événement Expo-Poc, où une panoplie d'activités seront proposées aux visiteurs, des étudiantes et des étudiants démontreront leur savoir-faire en fabriquant des fers à cheval, mais aussi en expliquant les différentes notions et techniques apprises durant leur formation d'apprenti maréchal ferrant. Ils en profiteront également pour faire connaître la toute nouvelle remorque de maréchalerie mobile aux couleurs de l'ITAQ. Cette dernière est équipée de tous les outils nécessaires afin d'enrichir l'expérience pédagogique des apprenants avec des conditions authentiques d'apprentissage.

Inscription dès le 10 avril pour un départ le 1er septembre prochain

Cette formation propose un parcours structuré pour développer des compétences essentielles et intégrer le milieu sous la supervision d'un mentor. Elle comprend 532 heures, dont 60 heures en stage. Composée de 13 cours répartis sur 17 semaines, la formation se déroule principalement en présentiel durant la session d'automne, soit du 1er septembre au 23 décembre.

La 17e semaine, tenue en janvier, est entièrement consacrée à un second stage en milieu de pratique, lequel ne nécessite aucune présence sur le campus. Cette période en entreprise permet aux apprenants de consolider leurs compétences, de mettre en application les notions acquises et de faciliter leur transition vers le marché du travail.

Les personnes intéressées par cette formation axée sur la pratique et où elles pourront bâtir une base solide pour évoluer vers une pratique spécialisée, sont invitées à s'inscrire sans tarder sur le site CultiVia de la Formation continue de l'ITAQ. Les places sont limitées. Toute l'information se trouve en suivant ce lien :Apprenti maréchal-ferrant | Lära LMS

À propos de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec

Depuis plus de 60 ans, l'ITAQ est le seul établissement francophone spécialisé en agroalimentaire de niveau collégial au Québec. Il se démarque par ses laboratoires-écoles, ses fermes-écoles, des grands animaux, ses usines-écoles (transformation laitière, boulangerie, carné et végétaux), en plus de ses programmes uniques et exclusifs en techniques équines, en technologie du génie agromécanique et technologie des productions animales. Positionné comme étant la référence en perfectionnement en agroalimentaire, l'Institut a développé une expertise qui répond aux besoins de la main-d'œuvre et des gestionnaires d'entreprises agroalimentaires du Québec. L'Institut poursuit une longue tradition et effectue un virage signifiant pour la transition agroécologique. Pour plus d'information sur l'Institut, rendez-vous au www.itaq.ca.

SOURCE Institut de technologie agroalimentaire du Québec

Pour information : Caroline Nadeau, Conseillère en communications externes et relations publiques, Institut de technologie agroalimentaire du Québec, Cell.: 450 513-2513, [email protected]