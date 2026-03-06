Près de 30 M$ pour protéger l'eau potable et régler des problèmes d'eaux usées dans plusieurs municipalités
Nouvelles fournies parCabinet de la ministre des Affaires municipales
06 mars, 2026, 09:02 ET
QUÉBEC, le 6 mars 2026 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Geneviève Guilbault, annonce l'attribution de 30 contributions financières réparties à travers le Québec afin d'aider les municipalités à protéger leurs milieux de vie et à assurer l'accès à une eau potable de qualité. Par ces investissements, le gouvernement du Québec soutient les municipalités qui doivent composer avec des problématiques liées aux eaux usées.
Au total, 23 706 500 $ sont ainsi accordés à 13 municipalités afin qu'elles puissent procéder à des travaux visant à régler une problématique de contamination par des eaux usées domestiques. Ces interventions permettront de corriger des situations qui affectent l'environnement et la qualité de vie dans plusieurs communautés. Par ailleurs, 14 autres municipalités (de moins de 6 500 personnes) se partageront 5 846 850 $ pour financer la mise aux normes d'installations individuelles de traitement d'eaux usées domestiques.
Ces investissements sont consentis dans le cadre du Programme d'unités individuelles de traitement de l'eau (PUIT), mis en place par le gouvernement du Québec au printemps dernier. Ce programme permet d'accompagner les municipalités et la population dans la mise aux normes d'installations individuelles qui ne répondent plus aux exigences environnementales.
Citations :
« Notre eau est une richesse qu'il faut protéger. Quand des installations d'eaux usées ne respectent plus les normes, ce sont nos lacs, nos rivières et parfois même notre eau potable qui en subissent les conséquences. Avec ces investissements, on aide les municipalités à régler des problèmes bien réels sur le terrain et à protéger une ressource essentielle pour les Québécois, aujourd'hui et pour les générations qui suivront. »
Geneviève Guilbault, ministre des Affaires municipales
« Lors du dévoilement de notre plan national de l'eau, nous avons pris l'engagement d'accompagner les Québécoises et Québécois afin de protéger nos ressources en eau sur l'ensemble de notre territoire. Le milieu municipal s'impose donc comme un partenaire de premier plan pour accompagner les citoyens dans leurs démarches. »
Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable des Infrastructures
Faits saillants :
- Le PUIT s'inscrit dans le cadre de la mesure 1.2 du Plan national de l'eau : une richesse collective à préserver, qui vise à soutenir les municipalités dans la mise aux normes d'installations individuelles.
- Déployé en complémentarité des programmes existants en infrastructures municipales d'eau, le PUIT est composé de deux volets :
- le volet 1 soutient des projets qui apportent une solution dont les impacts sur l'environnement sont significativement positifs et qui répondent à une problématique de contamination par des eaux usées domestiques;
- le volet 2 vise à appuyer les municipalités de moins de 6 500 personnes dans la mise aux normes d'installations individuelles de traitement des eaux usées domestiques, sans égard à la démonstration d'une problématique de contamination d'un milieu défini.
Liens connexes :
Pour en savoir plus sur les activités du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, suivez-nous dans les médias sociaux :
- facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation
- x.com/MAMHqc
- linkedin.com/company/ministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation
LISTE DES PROJETS SOUTENUS
PROGRAMME D'UNITÉS INDIVIDUELLES DE TRAITEMENT DE L'EAU (PUIT)
|
Région administrative
|
Municipalité
|
Aide financière
|
PUIT - Projets structurants (volet 1)
|
Bas-Saint-Laurent
|
Mont-Joli
|
383 475 $
|
Bas-Saint-Laurent
|
Saint-Donat
|
1 627 475 $
|
Bas-Saint-Laurent
|
Saint-Fabien
|
803 841 $
|
Bas-Saint-Laurent
|
Val-Brillant
|
1 359 534 $
|
Saguenay-Lac-Saint-Jean
|
Saguenay
|
4 520 883 $
|
Saguenay-Lac-Saint-Jean
|
Saguenay
|
6 067 553 $
|
Capitale-Nationale
|
Château-Richer
|
2 190 553 $
|
Estrie
|
Nantes
|
229 304 $
|
Outaouais
|
Aumond
|
1 128 344 $
|
Outaouais
|
La Pêche
|
2 868 956 $
|
Abitibi-Témiscamingue
|
Rémigny
|
782 739 $
|
Abitibi-Témiscamingue
|
Trécesson
|
364 708 $
|
Abitibi-Témiscamingue
|
Trécesson
|
327 920 $
|
Chaudière-Appalaches
|
Paroisse de Disraeli
|
210 327 $
|
Chaudière-Appalaches
|
Paroisse de Disraeli
|
133 094 $
|
Laurentides
|
Saint-Hippolyte
|
707 794 $
|
PUIT - Projets de mise aux normes pour les municipalités de moins de 6 500 personnes (volet 2)
|
Bas-Saint-Laurent
|
La Rédemption
|
544 850 $
|
Bas-Saint-Laurent
|
Saint-Anaclet-de-Lessard
|
137 500 $
|
Bas-Saint-Laurent
|
Saint-Denis-De La Bouteillerie
|
352 000 $
|
Bas-Saint-Laurent
|
Saint-Donat
|
533 500 $
|
Abitibi-Témiscamingue
|
Trécesson
|
220 000 $
|
Lanaudière
|
Chertsey
|
291 500 $
|
Lanaudière
|
Saint-Gabriel-de-Brandon
|
291 500 $
|
Laurentides
|
Mont-Blanc
|
572 000 $
|
Montérégie
|
Saint-Anicet
|
253 000 $
|
Montérégie
|
Sainte-Anne-de-Sabrevois
|
137 500 $
|
Montérégie
|
Sainte-Martine
|
1 490 500 $
|
Montérégie
|
Saint-Jacques-le-Mineur
|
302 500 $
|
Montérégie
|
Saint-Louis-de-Gonzague
|
220 000 $
|
Centre-du-Québec
|
Baie-du-Febvre
|
500 500 $
SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales
Sources : Arslan Tifouri, Conseiller aux communications, Cabinet de la ministre des Affaires municipales, 367 763-1993, [email protected]; Mélina Jalbert, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable des Infrastructures, 418 803-2351; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746, [email protected]
Partager cet article