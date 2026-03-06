Près de 30 M$ pour protéger l'eau potable et régler des problèmes d'eaux usées dans plusieurs municipalités

QUÉBEC, le 6 mars 2026 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Geneviève Guilbault, annonce l'attribution de 30 contributions financières réparties à travers le Québec afin d'aider les municipalités à protéger leurs milieux de vie et à assurer l'accès à une eau potable de qualité. Par ces investissements, le gouvernement du Québec soutient les municipalités qui doivent composer avec des problématiques liées aux eaux usées.

Au total, 23 706 500 $ sont ainsi accordés à 13 municipalités afin qu'elles puissent procéder à des travaux visant à régler une problématique de contamination par des eaux usées domestiques. Ces interventions permettront de corriger des situations qui affectent l'environnement et la qualité de vie dans plusieurs communautés. Par ailleurs, 14 autres municipalités (de moins de 6 500 personnes) se partageront 5 846 850 $ pour financer la mise aux normes d'installations individuelles de traitement d'eaux usées domestiques.

Ces investissements sont consentis dans le cadre du Programme d'unités individuelles de traitement de l'eau (PUIT), mis en place par le gouvernement du Québec au printemps dernier. Ce programme permet d'accompagner les municipalités et la population dans la mise aux normes d'installations individuelles qui ne répondent plus aux exigences environnementales.

Citations :

« Notre eau est une richesse qu'il faut protéger. Quand des installations d'eaux usées ne respectent plus les normes, ce sont nos lacs, nos rivières et parfois même notre eau potable qui en subissent les conséquences. Avec ces investissements, on aide les municipalités à régler des problèmes bien réels sur le terrain et à protéger une ressource essentielle pour les Québécois, aujourd'hui et pour les générations qui suivront. »

Geneviève Guilbault, ministre des Affaires municipales

« Lors du dévoilement de notre plan national de l'eau, nous avons pris l'engagement d'accompagner les Québécoises et Québécois afin de protéger nos ressources en eau sur l'ensemble de notre territoire. Le milieu municipal s'impose donc comme un partenaire de premier plan pour accompagner les citoyens dans leurs démarches. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable des Infrastructures

Faits saillants :

Le PUIT s'inscrit dans le cadre de la mesure 1.2 du Plan national de l'eau : une richesse collective à préserver, qui vise à soutenir les municipalités dans la mise aux normes d'installations individuelles.

Déployé en complémentarité des programmes existants en infrastructures municipales d'eau, le PUIT est composé de deux volets : le volet 1 soutient des projets qui apportent une solution dont les impacts sur l'environnement sont significativement positifs et qui répondent à une problématique de contamination par des eaux usées domestiques; le volet 2 vise à appuyer les municipalités de moins de 6 500 personnes dans la mise aux normes d'installations individuelles de traitement des eaux usées domestiques, sans égard à la démonstration d'une problématique de contamination d'un milieu défini.



LISTE DES PROJETS SOUTENUS

PROGRAMME D'UNITÉS INDIVIDUELLES DE TRAITEMENT DE L'EAU (PUIT)

Région administrative Municipalité Aide financière PUIT - Projets structurants (volet 1) Bas-Saint-Laurent Mont-Joli 383 475 $ Bas-Saint-Laurent Saint-Donat 1 627 475 $ Bas-Saint-Laurent Saint-Fabien 803 841 $ Bas-Saint-Laurent Val-Brillant 1 359 534 $ Saguenay-Lac-Saint-Jean Saguenay 4 520 883 $ Saguenay-Lac-Saint-Jean Saguenay 6 067 553 $ Capitale-Nationale Château-Richer 2 190 553 $ Estrie Nantes 229 304 $ Outaouais Aumond 1 128 344 $ Outaouais La Pêche 2 868 956 $ Abitibi-Témiscamingue Rémigny 782 739 $ Abitibi-Témiscamingue Trécesson 364 708 $ Abitibi-Témiscamingue Trécesson 327 920 $ Chaudière-Appalaches Paroisse de Disraeli 210 327 $ Chaudière-Appalaches Paroisse de Disraeli 133 094 $ Laurentides Saint-Hippolyte 707 794 $ PUIT - Projets de mise aux normes pour les municipalités de moins de 6 500 personnes (volet 2) Bas-Saint-Laurent La Rédemption 544 850 $ Bas-Saint-Laurent Saint-Anaclet-de-Lessard 137 500 $ Bas-Saint-Laurent Saint-Denis-De La Bouteillerie 352 000 $ Bas-Saint-Laurent Saint-Donat 533 500 $ Abitibi-Témiscamingue Trécesson 220 000 $ Lanaudière Chertsey 291 500 $ Lanaudière Saint-Gabriel-de-Brandon 291 500 $ Laurentides Mont-Blanc 572 000 $ Montérégie Saint-Anicet 253 000 $ Montérégie Sainte-Anne-de-Sabrevois 137 500 $ Montérégie Sainte-Martine 1 490 500 $ Montérégie Saint-Jacques-le-Mineur 302 500 $ Montérégie Saint-Louis-de-Gonzague 220 000 $ Centre-du-Québec Baie-du-Febvre 500 500 $

