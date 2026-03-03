Une somme de 800 000 $ octroyée aux Îles-de-la-Madeleine pour l'adaptation aux aléas côtiers

LES ÎLES-DE-LA-MADELEINE, QC, le 3 mars 2026 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Geneviève Guilbault, était de passage aujourd'hui aux Îles-de-la-Madeleine pour annoncer une aide de 800 000 $ accordée à la Municipalité pour soutenir la réalisation de trois projets d'adaptation pour contrer l'érosion et la submersion côtières.

Le premier projet permettra à la Municipalité d'acquérir un terrain plus éloigné de la côte afin d'y déplacer le centre de transbordement des matières résiduelles de l'île d'Entrée, dont les infrastructures sont menacées par l'érosion côtière. Pour assurer la continuité des services offerts à la population, une subvention de 300 000 $ est attribuée. Cela permettra la mise en œuvre d'une solution d'aménagement durable.

Par ailleurs, grâce à deux autres subventions totalisant 500 000 $, la Municipalité pourra renforcer sa capacité d'adaptation aux risques côtiers dans deux secteurs importants pour la vitalité de la communauté : celui de Gros-Cap, où se trouve l'usine des Pêcheries LéoMar, ainsi que le secteur du pont reliant l'île du Havre aux Maisons au village de Cap-aux-Meules. Ces investissements permettront notamment de réaliser des études ciblées pour mieux comprendre l'évolution des risques, explorer des solutions durables et planifier l'aménagement responsable du territoire. L'ensemble des actions contribuera à assurer la vitalité socioéconomique et la résilience de la communauté madelinienne à long terme.

Citations :

« Les défis posés par l'érosion et la submersion des côtes sont importants, ici, et c'est la raison pour laquelle je considérais fondamental de confirmer rapidement notre soutien à ces projets avant que la situation s'aggrave pour nos communautés côtières. Agir dès maintenant, c'est protéger les emplois, l'économie locale et l'avenir de la communauté des Îles-de-la-Madeleine. Une planification à long terme est essentielle pour assurer la continuité des activités et limiter les impacts concrets sur les travailleurs et les familles d'ici. »

Geneviève Guilbault, ministre des Affaires municipales

« L'adaptation des communautés côtières face aux changements climatiques est une priorité pour notre gouvernement. En soutenant des projets d'adaptation concrets, nous donnons aux milieux comme celui des Îles-de-la-Madeleine les moyens de renforcer leur résilience et de mieux se préparer aux réalités climatiques de demain. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable des Infrastructures

« L'adaptation aux changements climatiques est essentielle, tant pour le développement régional que pour le secteur touristique. C'est pourquoi je suis très fière du fait que notre gouvernement puisse soutenir ces initiatives, car elles contribueront à assurer la sécurité, à promouvoir le développement durable et à protéger le patrimoine naturel et touristique, un atout majeur des Îles-de-la-Madeleine. Je tiens également à saluer l'engagement des municipalités participantes et de tous les acteurs impliqués; par leurs actions, ils renforcent la résilience et la vitalité de la communauté madelinienne pour les années à venir. »

Amélie Dionne, ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et ministre du Tourisme

« Les trois sites visés par ce financement sont inscrits au Cadre d'intervention en érosion et submersion côtières adopté par la Municipalité en 2023. Ce soutien représente une aide précieuse, alors que les besoins sont nombreux et que les effets socioéconomiques du phénomène d'érosion sont bien réels. »

Antonin Valiquette, maire des Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants :

Les projets retenus résultent de besoins identifiés par la Municipalité et soutenus par le ministère de la Sécurité publique, le ministère des Transports et de la Mobilité durable, le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) dans le cadre de demandes formulées au Bureau de projets en érosion et submersion côtières.

Le Bureau de projets en érosion et submersion côtières, coordonné par le MAMH et localisé aux Îles-de-la-Madeleine, joue un rôle clé en renforçant le soutien aux organismes municipaux. Il offre un accompagnement complémentaire à celui des programmes gouvernementaux existants.

La subvention gouvernementale accordée à la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine pour la réalisation des projets s'inscrit dans le cadre du plan de mise en œuvre du Plan pour une économie verte 2030 (PEV 2030), financé par les revenus du marché du carbone.

Plan de mise en œuvre 2025-2030 du Plan pour une économie verte 2030

Bureau de projets en érosion et submersion côtières

