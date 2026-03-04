Des projets pour générer plus de retombées économiques aux Îles-de-la-Madeleine

ÎLES-DE-LA-MADELEINE, QC, le 4 mars 2026 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Geneviève Guilbault, et la ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Amélie Dionne, annoncent qu'une somme de 113 315 $ est octroyée pour appuyer trois projets qui auront des retombées directes aux Îles-de-la-Madeleine.

Ces initiatives misent sur des priorités claires : faire entrer plus d'argent dans l'économie locale, renforcer les organismes du milieu et mieux utiliser le territoire. La première permet aux organismes de bienfaisance d'aller chercher davantage de financement et d'assurer leur solidité à long terme. Le deuxième projet vise à attirer plus de visiteuses et visiteurs et à augmenter les retombées touristiques aux Îles en consolidant leur place parmi les grands ports d'escale du Saint-Laurent. Enfin, l'initiative liée aux terres publiques vient structurer leur utilisation afin d'en faire un véritable levier de développement pour la région.

« Aux Îles-de-la-Madeleine, les priorités sont claires : attirer plus de retombées touristiques, soutenir les organismes du milieu et tirer le plein potentiel des terres publiques. Les trois projets annoncés vont générer plus d'activité économique, renforcer la capacité des organismes à financer leurs actions et structurer l'utilisation du territoire. C'est comme ça qu'on appuie réellement le développement d'une région : en misant sur ses forces et en donnant au milieu les moyens d'aller plus loin. »

Geneviève Guilbault, ministre des Affaires municipales

« Qu'il s'agisse de cultiver la philanthropie, de renforcer l'attractivité touristique internationale ou de valoriser les terres publiques, ces projets témoignent d'une même volonté : mobiliser les communautés, structurer des initiatives durables et créer une richesse collective au service du développement harmonieux des régions. J'en suis fière! »

Amélie Dionne, ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

L'aide financière a été octroyée par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) dans le cadre du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité (FRR), qui a fait naître de nombreux projets phares aux quatre coins du Québec.

Avec tous ses volets, le FRR rend disponibles des moyens financiers pour soutenir la réalisation de projets mobilisateurs en réponse aux priorités et aux spécificités de chaque territoire (voir l'annexe au communiqué).

Fonds régions et ruralité Volet 1 - Soutien au rayonnement des régions 3 projets retenus en 2024-2025 pour le territoire des Îles-de-la-Madeleine Aide financière totale accordée Partenaires et description du projet Période 3 915 $ Développement d'une culture philanthropique en région, une source de mobilisation et de richesse sous-estimée Par : Fondation communautaire Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Les Îles Développer des outils pour les organismes de bienfaisance afin de sensibiliser la population à la philanthropie. 2024-2025 9 400 $ Développement et structuration de l'offre du produit « croisières internationales » aux Îles-de-la-Madeleine Par : Escale Îles-de-la-Madeleine Améliorer la compétitivité du port d'escale auprès des compagnies de croisières internationales. 2025-2026 100 000 $ Mise en valeur des terres publiques en assurant une cohabitation harmonieuse Par : Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine Valoriser le territoire public en favorisant une cohabitation harmonieuse des diverses activités pratiquées. 2025-2026

Source: ministère des Affaires municipales et de l'Habitation Mars 2026

Les priorités régionales 2018-2024 en occupation et en vitalité du territoire

en lien avec les projets Créer un milieu de vie enrichissant et accueillant;

Consolider et diversifier l'économie;

Pratiquer une gestion durable du territoire et de ses richesses dans le respect de la culture locale et des principes de développement durable.

