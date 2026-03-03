Écoquartier de Cap-aux-Meules : près de 550 000 $ pour améliorer la gestion des eaux de pluie

LES ÎLES-DE-LA-MADELEINE, QC , le 3 mars 2026 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Geneviève Guilbault, annonce qu'une somme de 545 223 $ a été accordée à la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine pour le projet d'aménagement résilient de l'écoquartier.

Les interventions humaines des dernières décennies ont affecté l'écoulement du ruisseau qui traverse le centre-ville et le site du projet d'écoquartier, occasionnant des problématiques d'inondations récurrentes dans ce secteur stratégique. Avec l'aide financière accordée, la Municipalité pourra réaliser divers travaux qui contribueront à améliorer de façon sécuritaire la gestion des eaux de pluie de ce secteur de Cap-aux-Meules.

Le projet prévoit le retrait d'un remblai, la végétalisation de la plaine inondable sur une superficie d'environ 2 500 mètres carrés, la restauration et la végétalisation des rives du ruisseau et la mise en place d'ouvrages de gestion durable des eaux pluviales aux abords du chemin Oscar. Ces interventions permettront de corriger une situation problématique, de réduire les risques pour la population et de créer des conditions propices au développement résidentiel du secteur.

Citations :

« Aux Îles-de-la-Madeleine comme ailleurs, on ne développe pas à risque. Ici, on corrige une situation qui causait des inondations récurrentes et on règle le problème à la source. Grâce au Programme de résilience et d'adaptation face aux inondations, on donne à la Municipalité les moyens d'agir maintenant pour protéger les familles et leurs biens. C'est comme ça qu'on assure un développement résidentiel solide et bien planifié : en misant sur la prévention plutôt que d'attendre la prochaine inondation. »

Geneviève Guilbault, ministre des Affaires municipales

« Je me réjouis que notre gouvernement appuie ce projet, car il permettra de mieux gérer les eaux de pluie, de réduire les risques d'inondation et de sécuriser les infrastructures. Ces travaux créent des conditions favorables au développement résidentiel et protègent directement les familles et leurs biens. »

Amélie Dionne, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Cet investissement nous permet d'avancer vers trois objectifs clés de l'écoquartier : corriger la problématique des inondations récurrentes, mettre en valeur la biodiversité du secteur et améliorer la mobilité active. C'est une excellente nouvelle pour notre communauté, et je remercie chaleureusement le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour cet appui déterminant. »

Antonin Valiquette, maire des Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants :

L'aide financière provient du volet Aménagements résilients du Programme de résilience et d'adaptation face aux inondations (PRAFI), sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH). Ce volet prévoit un investissement de 270 millions de dollars pour soutenir la réalisation d'aménagements résilients en vue d'accroître la sécurité des personnes et la protection des biens dans les milieux bâtis face aux aléas liés aux inondations et à la mobilité des cours d'eau.

Le PRAFI - Volet Aménagements résilients répond à la mesure 10, « Soutenir la réalisation d'aménagements résilients », du Plan de protection du territoire face aux inondations : des solutions durables pour mieux protéger nos milieux de vie, déployé par le gouvernement du Québec pour agir à l'égard des impacts associés aux inondations. Il s'inscrit également dans le plan de mise en œuvre du Plan pour une économie verte 2030, qui vise à prévenir les risques liés aux inondations de manière à renforcer la résilience du Québec face aux conséquences des changements climatiques.

En mars 2023, la ministre des Affaires municipales annonçait la conclusion d'une entente de 1 230 696 $ avec la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine pour réaliser la première phase de son écoquartier.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous dans les médias sociaux :

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

Source : Arslan Tifouri, Conseiller aux communications, Cabinet de la ministre des Affaires municipales, 367 763-1993, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746, [email protected]