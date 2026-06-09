Près de 3 M$ pour soutenir 13 organismes communautaires œuvrant en matière d'égalité entre les femmes et les hommes

QUÉBEC, le 9 juin 2026 /CNW/ - La ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, est fière d'annoncer l'octroi de 2 980 181 $ pour les trois premières années de financement des organismes retenus dans le cadre de l'Appel de propositions 2025-2026 pour le soutien d'activités spécifiques d'organisations œuvrant en matière d'égalité entre les femmes et les hommes.

Ainsi, 13 organismes communautaires joignant des personnes partout au Québec se répartiront cette somme. Cet investissement permettra la réalisation de nombreuses activités en matière de condition féminine et d'égalité entre les femmes et les hommes et entre les femmes elles-mêmes, et plus précisément :

d'intervenir afin de promouvoir les rapports égalitaires et de lutter contre les stéréotypes sexuels et de genre et le sexisme;

d'amener les femmes à déployer leur plein potentiel en matière de participation économique;

de prendre en compte les réalités spécifiques des femmes en matière de santé et de bien-être;

de soutenir les femmes et les différents milieux afin de tendre vers une représentation paritaire et inclusive dans les lieux d'influence ou décisionnels.

Citation :

« Notre gouvernement poursuit ses actions en matière d'égalité entre les femmes et les hommes pour accroître la présence des femmes dans les milieux économiques et décisionnels ainsi que pour lever les obstacles à leur pleine participation. À cet égard, les organismes communautaires sont des partenaires essentiels et jouent un rôle déterminant. Le financement qui leur est accordé aujourd'hui contribuera à renforcer les efforts en matière de prévention, d'accompagnement et de sensibilisation partout au Québec. »

Martine Biron, ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine

Renseignements complémentaires :

Pour consulter la liste des organismes financés : https://www.quebec.ca/gouvernement/portrait-quebec/droits-liberte/egalite-femmes-hommes/aide-financiere-organismes/appel-propositions-soutien-activites-organisations-egalite

https://www.quebec.ca/gouvernement/portrait-quebec/droits-liberte/egalite-femmes-hommes/aide-financiere-organismes/appel-propositions-soutien-activites-organisations-egalite Les financements accordés peuvent être reconduits au terme de la période de trois ans, sous réserve de la disponibilité des crédits budgétaires et des conditions en vigueur.

Cet investissement s'inscrit dans la mise en œuvre de l'action transversale 8 de la Stratégie gouvernementale pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2022-2027.

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SOURCE Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur

Source : Aurélie Diep, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine, 367 330-4179, [email protected]; Pour renseignements : Responsable des relations de presseMinistère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur, Secteur du sport, du loisir et du plein air, Secrétariat à la condition féminine, [email protected]