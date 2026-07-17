Le gouvernement Fréchette annonce la modernisation de deux programmes d'études Soins infirmiers et Inhalothérapie

QUÉBEC, le 17 juill. 2026 /CNW/ -- La ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, a annoncé aujourd'hui la modernisation de deux programmes d'études en santé, qui seront bientôt offerts dans les cégeps et les collèges privés. Le programme Soins infirmiers remplacera la formation du même nom, tandis que le programme Inhalothérapie remplacera le programme Techniques d'inhalothérapie.

Une aide financière de plus de 80 millions de dollars est allouée pour la mise en œuvre de ces nouveaux programmes. Elle permettra aux étudiants de 46 cégeps et de deux collèges privés offrant le programme Soins infirmiers et aux 12 établissements collégiaux, dont un collège privé, offrant le programme Inhalothérapie de bénéficier d'une formation améliorée pour répondre aux besoins de la population en matière de santé.

Les formations collégiales Soins infirmiers et Inhalothérapie ont été modernisées pour permettre de les arrimer aux besoins actuels et prospectifs de l'exercice des professions d'infirmière et infirmier et d'inhalothérapeute. Cette modernisation a été réalisée en collaboration avec les partenaires du marché du travail et de l'enseignement supérieur, dans le but d'assurer la pertinence, la cohérence, l'applicabilité et la pérennité des deux programmes. Les établissements pourront offrir ces formations modernisées de façon facultative dès septembre 2027, avant que leur mise en œuvre devienne obligatoire en septembre 2028.

Citations :

« Je suis fière de la modernisation de ces deux programmes essentiels au réseau de la santé. Investir dans les formations en santé, c'est investir dans l'avenir. Il s'agit d'un bel exemple de collaboration, où le milieu professionnel et le milieu de l'enseignement supérieur ont travaillé ensemble afin d'offrir à la population les soins sécuritaires et de qualité dont elle a besoin. Je salue toutes les personnes qui ont contribué à ce projet. »

Martine Biron, ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine

« Les soins de santé reposent sur la force de nos équipes et l'interdisciplinarité. Les infirmières, les infirmiers et les inhalothérapeutes jouent un rôle indispensable, chacune et chacun avec une expertise complémentaire qui fait toute la différence pour les patients. En modernisant leur formation, nous préparons la relève à travailler dans un réseau où la collaboration interdisciplinaire est plus importante que jamais. C'est ainsi que nous continuerons d'offrir des soins de qualité, adaptés aux besoins d'aujourd'hui et de demain. »

Sonia Bélanger, ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

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SOURCE Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur

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