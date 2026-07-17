Le Québec renforce son soutien aux lignes d'assistance téléphonique en réponse à la violence fondée sur le sexe, avec l'appui du gouvernement du Canada

QUÉBEC, le 17 juill. 2026 /CNW/ -- Le gouvernement du Québec, en collaboration avec le gouvernement du Canada, renforce son soutien aux lignes d'assistance téléphonique en réponse à la violence fondée sur le sexe, et ce, à l'aide d'un nouvel accord. Le financement prévu à cet accord permettra au Québec de renforcer son soutien aux organismes québécois qui gèrent ces services essentiels partout au Québec, et ce, de 2026 à 2031.

La contribution fédérale de 5,5 millions de dollars viendra appuyer les efforts déployés par le Québec en matière de lutte contre la violence conjugale, la violence sexuelle ainsi que l'homophobie et la transphobie. Huit organismes bénéficieront d'un financement total de près de 5,7 millions de dollars sur cinq ans, grâce à l'ajout de fonds provenant de la Stratégie gouvernementale intégrée pour contrer la violence sexuelle, la violence conjugale et Rebâtir la confiance 2022-2027. Les financements permettront de soutenir trois organismes qui gèrent des lignes nationales et cinq qui gèrent des lignes régionales ou servent des clientèles particulières.

L'ensemble de ces fonds vient appuyer le travail essentiel des lignes d'assistance téléphonique au Québec, alors que celles-ci font face à une hausse continue des demandes d'aide et à une complexité accrue des cas. S'inscrivant dans les actions du gouvernement du Québec pour prévenir et contrer toute forme de violence perpétrée contre une personne en fonction de son sexe, de son expression de genre ou de son identité de genre, le financement accordé aidera particulièrement les organismes visés à faire face aux difficultés d'embauche et de maintien des ressources humaines, à soutenir la formation du personnel ainsi qu'à mieux joindre les victimes ou les personnes à risque de commettre des actes de violence fondée sur le sexe.

Citations :

« Ces investissements permettront d'agir concrètement en soutenant les organismes qui viennent en aide aux victimes de violence fondée sur le sexe. Tout comme le gouvernement fédéral, notre gouvernement est pleinement engagé dans la lutte contre la violence conjugale, la violence faite aux femmes ainsi que celle à l'endroit des communautés LGBTQ+. »

Martine Biron, ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine

« Chaque personne mérite de se sentir en sécurité, soutenue et capable d'obtenir de l'aide lorsqu'elle en a besoin. Grâce à cet investissement, nous collaborons avec le Québec pour veiller à ce que les lignes d'écoute d'urgence puissent continuer à offrir un soutien vital et à orienter les victimes de violence fondée sur le sexe vers les services dont elles ont besoin. Aux côtés de nos partenaires provinciaux et territoriaux, nous travaillons à la création de communautés plus sûres où chacun peut vivre dans la dignité et la sécurité. »

L'honorable Rechie Valdez, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme)

« Le soutien aux victimes et aux personnes survivantes de violence fondée sur le sexe nécessite un effort continu de la part de tous les paliers de gouvernement. Le renouvellement de cet investissement fédéral vient s'ajouter aux actions qui ont déjà un impact significatif au Québec et contribuera à renforcer davantage les services de lignes d'assistance téléphonique en cas de crise mis à la disposition des personnes dans toute la province. Ensemble, nous contribuons à maintenir l'accessibilité de ces services essentiels et à garantir qu'ils répondent aux besoins des communautés qu'ils servent. »

Marie-Gabrielle Ménard, secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme)

Renseignements complémentaires :

Un premier Accord Canada-Québec pour les lignes d'assistance téléphonique en réponse à la violence fondée sur le sexe a pris fin le 31 mars 2026 et a, entre autres, permis le déploiement de différents moyens de communication, dont le clavardage et le texto, l'amélioration du recrutement et du maintien en poste et l'optimisation des outils technologiques des organismes soutenus.

Le financement de l'Accord Canada-Québec pour les lignes d'assistance téléphonique en réponse à la violence fondée sur le sexe 2026-2031 s'inscrit dans la Stratégie gouvernementale intégrée pour contrer la violence sexuelle, la violence conjugale et Rebâtir la confiance 2022-2027, qui est évolutive.

Liens connexes :

Stratégie gouvernementale intégrée pour contrer la violence sexuelle, la violence conjugale et Rebâtir la confiance 2022-2027.

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/org/SCF/publications/plans-strategiques/STR-strategie-violence-sexuelle-conjugale-2022-2027-maj2024-SCF.pdf

Accords bilatéraux soutenant les lignes d'assistance téléphonique en cas de crise - Canada.ca

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Annexe

MONTANTS ACCORDÉS (SUR CINQ ANS) LIGNES NATIONALES Centre pour les victimes d'agression sexuelle de Montréal

(ligne Info-aide violence sexuelle) 1 242 000 $ SOS violence conjugale 1 242 000 $ Interligne 1 192 000 $ LIGNES RÉGIONALES OU SERVANT DES CLIENTÈLES PARTICULIÈRES Viol-Secours 406 000 $ Aide aux trans du Québec 406 000 $ Centre d'intervention en délinquance sexuelle de Laval (ligne Ça suffit) 406 000 $ Violence Info 381 000 $ A.C.C.R.O.C. Accueil collectif des conjoints en relation opprimante et colérique 380 879 $ TOTAL 5 655 879 $

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur

Sources : Frédérique Verreault, Directrice adjointe et conseillère politique, Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine, 581 997-0273, frédé[email protected]; Ruth Mekonnen, Attachée de presse par intérim, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), 819 360-0557, [email protected]; Pour renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur, Secteur du sport, du loisir et du plein air, Secrétariat à la condition féminine, [email protected]; Relations avec les médias, Femmes et Égalité des genres Canada, 819 420-6530, [email protected]