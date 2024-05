Près de 24 M$ pour soutenir le développement du secteur des pêches aux Îles-de-la-Madeleine

QUÉBEC, le 3 mai 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec et Investissement Québec annoncent des contributions financières totalisant près de 24 millions de dollars pour soutenir le développement du secteur des pêches aux Îles-de-la-Madeleine. Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, en compagnie de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Maïté Blanchette Vézina, a profité du lancement de la pêche au homard sur l'archipel pour en faire l'annonce.

Conscient des défis auxquels font face les pêcheurs et les transformateurs, le gouvernement s'engage à soutenir leurs projets actuels et futurs. L'annonce d'aujourd'hui démontre le rôle majeur des pêches et de l'aquaculture dans le développement du secteur bioalimentaire au Québec de même que son importance pour les gens des Îles. En agissant ainsi pour la pérennité de la filière, le gouvernement épaule toute une population.

Ce soutien est réparti comme suit :

Bénéficiaire Ministère/organisme Aide financière Les Fruits de mer Madeleine Investissement Québec - programme

ESSOR (prêt) 2 940 530 $ Investissement Québec - prêt à terme -

initiative Productivité innovation 1 435 343 $ Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries

et de l'Alimentation (MAPAQ) -

Programme d'appui financier au

développement du secteur des pêches et

de l'aquaculture commerciales - volet 3 180 550 $ Boucherie spécialisée Côte à

Côte MAPAQ - Programme d'appui financier

au développement du secteur des pêches

et de l'aquaculture commerciales 181 769 $ 14 nouveaux pêcheurs MAPAQ - Programme d'appui financier

aux entreprises de pêche commerciale -

volet Soutien à l'établissement d'une

première entreprise de pêche 650 000 $ 30 pêcheurs, incluant les

nouveaux pêcheurs MAPAQ - Programme d'appui financier

aux entreprises de pêche commerciale -

volet Financement de la pêche

commerciale 18 399 889 $ Total 23 788 081 $

Citations :

« C'est une priorité pour notre gouvernement d'accompagner adéquatement la relève afin d'assurer la pérennité de la filière et la vitalité de la communauté. Aujourd'hui, c'est du soutien concret que nous annonçons pour celles et ceux qui font le choix de vivre de leur passion et de s'établir dans le secteur des pêches. Aux Îles, le terroir, le territoire marin et l'économie ne font qu'un! Je souhaite à tous les pêcheurs, aides-pêcheurs et transformateurs une saison fructueuse, sous le signe de la sécurité. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« L'innovation technologique est un incontournable pour améliorer la productivité de nos entreprises, et l'équipe des Fruits de mer Madeleine l'a bien compris. Je me réjouis de constater que notre industrie de la transformation de la pêche travaille ainsi à se réinventer pour assurer la prospérité des Îles-de-la-Madeleine. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Investissement Québec est déterminé à contribuer à la transformation numérique du plus grand nombre d'industries possible, et le secteur agroalimentaire en fait partie. En misant sur l'acquisition d'équipements technologiques, Les Fruits de mer Madeleine se donnent les outils pour augmenter leur capacité de transformation de homards tout en poursuivant leur impact positif sur l'économie des Madeliniens et des Madeliniennes. »

Bicha Ngo, présidente-directrice générale d'Investissement Québec

« Les régions côtières participent activement à notre économie. Elles font rayonner le Québec! Je suis fière de cet appui aux Madeliniens et aux Madeliniennes. En soutenant le secteur de la pêche, une activité profondément ancrée dans leur histoire et dans leur communauté, on contribue à l'autonomie alimentaire ainsi qu'à l'achat local. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants :

Rappelons qu'en 2023, le MAPAQ avait accordé un soutien de 810 000 $ à l'entreprise Les Fruits de mer Madeleine pour l'amélioration de la capacité de production de la chaîne de transformation du crabe des neiges.





mer Madeleine pour l'amélioration de la capacité de production de la chaîne de transformation du crabe des neiges. Mentionnons qu'une somme de 400 000 $ a également été attribuée à 12 pêcheurs dans le cadre du Programme d'appui financier aux entreprises de pêche commerciale, volet 3 : Pérennité des entreprises. Celui-ci vise à éviter la perte d'actifs, à assurer la survie des entreprises de pêche, à protéger les emplois dans les entreprises soutenues et à permettre le redressement de la situation financière des entreprises.





Le secteur des pêches et de l'aquaculture commerciales joue un rôle économique majeur dans les régions maritimes du Québec :



Valeur des débarquements par les pêcheurs en 2023 : 353 millions de dollars; Valeur des expéditions des usines de transformation de poissons et de fruits de mer dans les régions maritimes en 2022 : 597 millions de dollars; Emplois directs : près de 8 000.



