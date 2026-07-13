Près de 2,7 M$ à Égale Action pour des milieux sportifs plus équitables et plus égalitaires

QUÉBEC, le 13 juill. 2026 /CNW/ - La ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Kariane Bourassa, a annoncé aujourd'hui l'attribution d'une aide financière de près de 2,7 millions de dollars à l'organisme Égale Action pour lui permettre de poursuivre sa mission et de soutenir l'avancement des femmes en sport et leur développement.

Cette aide financière sera répartie lors des trois prochaines années, soit 725 000 $ annuellement pour les années 2026-2027, 2027-2028 et 2028-2029. Un montant de 500 000 $ pour l'année 2026‑2027 est ajouté pour permettre la bonification de la mission d'Égale Action, expressément pour la mise en œuvre du Passeport actif au féminin.

Égale Action a pour mission de rendre le système sportif québécois plus équitable, inclusif et égalitaire à l'égard des filles et des femmes en sport, et de soutenir ces dernières dans le développement de leur plein potentiel. L'organisme soutient la participation et l'avancement des filles et des femmes en sport en réalisant des activités visant la valorisation, l'éducation, la promotion, le soutien aux leaders ainsi que la mobilisation de partenaires.

Citations :

« Depuis qu'Égale Action encourage la participation féminine en sport et soutient le leadership féminin, les femmes ne cessent de prendre davantage de place dans les milieux sportifs québécois, tant sur le plan du nombre d'athlètes et de ligues que de celui des dirigeantes d'organismes sportifs. C'est pourquoi je confirme avec grand plaisir le soutien du gouvernement du Québec à Égale Action. »

Kariane Bourassa, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« Nous remercions sincèrement le gouvernement du Québec et la ministre Bourassa pour leur confiance et leur soutien financier. Cet appui constitue un levier essentiel pour poursuivre une mission que nous portons avec conviction depuis 25 ans : faire progresser l'équité des genres dans le sport. Grâce à cet investissement, nous pourrons renforcer nos actions et accélérer les changements nécessaires pour bâtir un milieu sportif où toutes les femmes et les filles sont représentées, reconnues et servies de façon équitable et égalitaire. »

Kim Lalanne, directrice générale d'Égale Action

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités d'Égale Action : https://egaleaction.com/

Sport, loisir et plein air :

Facebook

Ministère de l'Éducation :

Facebook X LinkedIn YouTube Instagram

SOURCE Cabinet de la ministre Responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

Source : Flore Bouchon, Attachée de presse de la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, 514 264-1202, [email protected]; Renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur, Secteur du sport, du loisir et du plein air, Secrétariat à la condition féminine, [email protected]