Près de 170 000 $ pour un projet pilote novateur visant à intégrer en emploi plus de femmes dans les secteurs de la métallurgie et de l'aluminium

SAGUENAY, QC, le 9 févr. 2024 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Chicoutimi, Andrée Laforest, au nom de la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, annonce un investissement de 169 348 $ pour lancer un projet pilote novateur destiné à intégrer en emploi plus de femmes dans les secteurs de la métallurgie et de l'aluminium tout en répondant aux besoins de main-d'œuvre dans ces domaines, au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Des entreprises mobilisées

Ce sont quatre entreprises de ces secteurs qui participeront à ce projet pilote du Comité sectoriel de main-d'œuvre de la métallurgie, en collaboration avec Services Québec, soit Fonderie Saguenay, Fjordtech, Prysmian Group and General Cable et Rio Tinto. Les emplois ciblés sont ceux d'opératrices dans le traitement des métaux et de manœuvres en métallurgie. Dans le cadre de ce projet pilote, l'objectif est d'intégrer jusqu'à 20 femmes dans ces emplois. Celles intéressées à y participer peuvent contacter l'organisme Accès-Travail-Femmes.

Prochaines étapes à venir

Des pratiques gagnantes et des obstacles seront identifiés afin de faire de l'intégration en emploi de ces femmes un succès. Les diverses étapes du projet seront documentées afin que les apprentissages soient utiles à d'autres entreprises et à d'autres secteurs d'activité. De plus, en intégrant en emploi davantage de femmes dans des milieux traditionnellement masculins, une réponse est apportée aux besoins des entreprises à la recherche de main-d'œuvre. Les maillages entre entreprises et travailleuses auront lieu au cours des prochains mois.

Des secteurs en demande

Les secteurs de la métallurgie et de l'aluminium sont au cœur de l'économie régionale, et les besoins de main-d'œuvre pour les emplois qui s'y rattachent sont importants, notamment en ce qui concerne les emplois ciblés dans le cadre de ce projet pilote. Les femmes, quant à elles, sont sous‑représentées dans plusieurs professions liées à ces secteurs, et ce, malgré des salaires et des avantages sociaux supérieurs à ceux qu'offrent plusieurs autres domaines professionnels. En effet, les femmes occupent, selon les professions, entre 1 % et 6 % des postes en production dans le secteur de la métallurgie.

Citations

« Les secteurs de la métallurgie et de l'aluminium sont au cœur de notre économie régionale. Aujourd'hui, je suis fière de pouvoir annoncer ce projet pilote novateur et cet investissement de près de 170 000 $, qui permettront d'intégrer en emploi plus de femmes dans ces secteurs. Notre région est souvent le berceau d'idées qui fusent à travers le Québec, et je suis certaine que ce projet pilote inspirera d'autres régions! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Chicoutimi

« Je suis très fière de voir la concrétisation de ce projet pilote, qui permettra à des femmes de travailler dans un milieu où les femmes sont sous-représentées. Encore une fois, la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean se démarque par son dynamisme et par son travail de concertation. Je salue les entreprises qui accueilleront ces nouvelles travailleuses! »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« Ce projet, piloté par le Comité sectoriel de main-d'œuvre, repose sur la force de la concertation et du partenariat régional. Il nous permettra de mieux comprendre les freins et les obstacles que rencontrent les femmes dans le secteur de la métallurgie, notamment, et il offre un soutien concret à ces entreprises pour miser sur une intégration pérenne. Ce partenariat permet non seulement aux entreprises et aux femmes d'en bénéficier, mais il contribue plus largement à un enrichissement collectif. »

Marie-France Charbonneau, directrice générale du Comité sectoriel de main-d'œuvre de la métallurgie

« Fonderie Saguenay souhaite ardemment continuer de faire des efforts pour promouvoir l'intégration en emploi des femmes dans son milieu de travail. Les travailleurs et travailleuses déjà dans le milieu sont tous et toutes très motivés à contribuer à ce beau projet à long terme. Plusieurs percées ont été faites dans les dernières années. De nombreux défis restent encore à relever. L'aide du gouvernement et celle des intervenants qui y sont impliqués sont grandement appréciées. »

Alexandre Rouleau, directeur général de Fonderie Saguenay

Faits saillants

Ce projet pilote est une recherche-action sur les modes d'intégration et de maintien en emploi des femmes menée afin de déterminer les pratiques gagnantes de gestion inclusive. Il est financé dans le cadre du volet Table ad hoc de la mesure Concertation pour l'emploi.

Accès-Travail-Femmes, la Société de la Vallée de l'aluminium et ÉCOBES, rattaché au Cégep de Jonquière, contribuent également à la réalisation de ce projet.

Les emplois visés par ce projet, soit ceux d'opératrices et de manœuvre, sont des postes d'entrée dans le milieu industriel.

Les manœuvres en métallurgie effectuent diverses tâches, notamment meuler, découper ou enlever le métal excédentaire sur les produits métallurgiques, les polir et les tremper dans des solutions de nettoyage ainsi qu'utiliser des ponts roulants, des chariots élévateurs ou d'autres équipements de levage.

Les opératrices dans le traitement des métaux effectuent notamment la surveillance des données informatisées, des écrans de circuits et de la robinetterie, démarrent le système de production, tiennent à jour des registres de production et coordonnent et supervisent le personnel de production.

